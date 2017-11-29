مهمة للبحث عن الجرثومة القديمة في الكوكب الأحمر عام 2020

واشنطن -الزمان

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن مهمتها المقبلة إلى كوكب المريخ في عام2020 ستتضمن إرسال مركبة غير مأهولة مزودة بأجهزة استشعار ذات فعالية أكبر للبحثعن علامات على وجود حياة جرثومية قديمة في مناطق من الكوكب الأحمر.

وقال مختبر الدفع النفاث في ناسا إن المسبار الجديد الذي سيخلف المركبة كيريوزيتي قديطلق في يوليو تموز أو أغسطس آب عام 2020 وسيكون مزودا بسبع أدوات جديدة وعجلاتأعيد تصميمها. وستدرس المركبة الجديدة تضاريس المريخ فوق السطح وتحته وستجمع عينات من التربةوالصخور. وقال كين فارلي، وهو عالم في مختبر الدفع النفاث يعمل في مشروع المريخ 2020 «ما عرفناهمن العينات التي جرى جمعها خلال هذه المهمة ينطوي على إمكانية الإجابة على سؤال ما إذاكنا وحدنا في الكون».

ويطور مختبر الدفع النفاث تقنية هبوط جديدة ستسمح للمركبة بأن تتفقد مواقع اعتبرت خطيرةللغاية بالنسبة للمركبة كيريوزيتي التي أطلقتها ناسا عام 2012 وتختصر أميالا من رحلتها.

ونجحت ناسا في الهبوط بمركباتها على سطح المريخ سبع مرات وتستخدم المحطة الفضائيةالدولية في التحضير لمهام مأهولة إلى القمر والمريخ.