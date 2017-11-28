العبادي يؤكد إلتزامه مساواة رواتب الحشد بالقوات الأمنية

بارزاني يتطلع لإحياء العلاقات المنتكسة مع تركيا وقيادي من التغيير محافظاً للسليمانية

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بغداد اربيل- السليمانية- الزمان

اكد حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية التزامه بمساواة رواتب الحشد الشعبي بالقوات الامنية، وهو مطلب بات معروضا بقوة منذ معركة الموصل ، واضاف العبادي في ايجازه الاسبوعي انه: لن نحيل احدا للقضاء بتهمة الفساد من دون انتهاء التحقيق.

من جهته أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني عن أمل بإعادة العلاقات بين الاقليم وتركيا الى سابق عهدها التي كانت عليه قبل أزمة الاستفتاء .

فيما حذّر نائب رئيس اللجنة المالية ببرلمان اقليم كردستان العراق علي حمة صالح، الثلاثاء، من أن اقليم كردستان سيواجه أزمة خطيرة في العام المقبل نتيجة سياسته «النفطية الفاشلة والفاسدة»، فيما بين أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزير الثروات الطبيعية آشتى هورامي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني. وقال صالح في صفحته على فيسبوك،، إنه «بحسب المعلومات والوثائق المتوفرة، ان السياسة النفطية الفاشلة والفاسدة ستعرض اقليم كردستان في العام المقبل 2018 الى أزمة خطيرة»، مبينا «سنسجل الدعوى ليس ضد وزير الثروات الطبيعية آشتى هورامي فقط، وإنما ستشمل رئيس الحكومة ونائبه أيضا».

فيما أعلنت رئاسة وزراء إقليم كردستان، الثلاثاء، عن تعيين هفال أبو بكر حسين محافظا للسليمانية.

وأصدرت الرئاسة أمرا جاء فيه، انه «تم تعيين هفال أبو بكر حسين محافظا للسليمانية وبدرجة وكيل وزير على ملاك وزارة الداخلية»، مبينا أن «القرار نافذ من اليوم 28 تشرين الثاني 2017». وهفال أبو بكر من الأعضاء البارزين في حركة التغيير، وانتخب رئيسا لمجلس محافظة السليمانية في انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان التي جرت في 2014.