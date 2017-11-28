هجوم على الأزهر لرفضه تكفير منفذي عملية الروضة ..و شومان: لا نريد فتح أبواب يصعب إقفالها

القاهرة- مصطفى عمارة

شنّ عدد من أعضاء البرلمان والاعلاميين هجوماً حاداً على الازهر بعد رفضه اصدار بيان يكفر الضالعين فى عملية الروضة الارهابية ،فضلاعن فشله فى تطوير الخطاب الديني والذى أعطى مبرراً للجماعات الارهابية للقيام بعمليات القتل استنادا على بعض كتب التراث والتي تمنح مبرراً لتلك الجماعات للقيام بعملياتهم الارهابية.

وقالت د/ آمنة نصير عضو مجلس النواب واستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر ان مابذلته المؤسسة الازهرية حتى الان غير كاف لتطوير الخطاب الدينى لأنّ الازهر نفسه يعاني من الجمود، فيما دعى د/ احمد ترك مدير الدعوة بوزارة الاوقاف الى تنقية كتب التراث وبذل جهد واضح فى الدراسات النقدية لما هوخلافى فى المقابل اكد د/ عباس شومان وكيل الازهر فى تصريحات خاصة للزمان ان مسالة التكفير هى مسالة علمية امتنع عنها الازهر لانها تفتح أبواباً لايمكن اغلاقها ،واضاف د/ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف ان الازهر اصبح شماعة يعلق عليها البعض جميع الاخطاء ،وان الازهر يقوم برسالته على احسن وجه فى حفظ الدعوة ونشرها .

وعن رفض الازهر تكفير الجماعات التى قامت بالهجوم على مسجد الروضة قال ان رفض التكفير يستند على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من كفّر مسلماً فقد كفر، الاّ إنّ مايفعله هؤلاء القتلة أكبر مما يفعله الكفرة وحسابهم فى القران الكريم مذكور بأن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف ،وبالتالي فان الحل هو تطبيق حد الحرابة على هؤلاء القتله ،واوضح د/ عبد الحليم منصور عميد الشريعة والقانون بجامعة الازهر اننا لو قاتلنا داعش والارهابيين باعتبارهم كفاراً لوجب قتال كل من يخالفنا فى العقيدة ،وانّ مايصدرعن داعش ظلم وفجور عقابه القتل وان المواجهة الفكرية والملاحقة الامنية هي الحل