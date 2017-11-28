البابا يتجنب ذكر الروهينغا في بورما

نايبيداو (بورما)-(أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس الثلاثاء خلال زيارته الحساسة وغير المسبوقة الى بورما الى «احترام كل مجموعة اتنية» من دون ذكر الروهينغا بالاسم كما لم يتطرق بشكل مباشر إلى هجرة هذه الأقلية المسلمة، ضحية الاضطهاد. وخلافا لعادته، تجنب الحبر الاعظم الذي كان الجميع ينتظر كلامه حول هذا الموضوع، الحديث مباشرة عن أعمال العنف التي هزت بورما.

ومنذ أواخر آب/اغسطس، لجأ أكثر من 620 الفا من المسلمين الروهينغا الى بنغلادش المجاورة، هربا من أعمال عنف ارتكبها جنود بورميون وميليشيات بوذية، بحسب اقوال اللاجئين. وتعتبر الأمم المتحدة أن ما حدث في بورما «تطهير عرقي». ودعا البابا فرنسيس في خطاب ألقاه في اليوم الثاني من زيارته الى بورما أمام السلطات المدنية في العاصمة نايبيداو، الى «التزامات من اجل العدالة» و»احترام حقوق الانسان».

ويأتي خطاب البابا بعد لقائه الحاكمة المدنية لبورما اونغ سان سو تشي الذي يُعتبر محطة أساسية في زيارته الى البلاد التي تواجه ضغوطا دولية.

وقالت سان سو تشي من جهتها «حكومتنا هدفها ابراز جمال تنوعنا وتعزيزه عبر حماية الحقوق وتشجيع التسامح وضمان الامن للجميع».