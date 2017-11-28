الربيع ينتظر عرس الأمير هاري والممثلة ميغان

لندن – الزمان

ذكر بيان صادر عن قصر باكنغهام أمس، أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب أعربا عن سعادتهما بخطبة حفيدهما الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل، وتمنياتهما لهما بالسعادة. وقال تشارلز، في بيان صادر عن مكتبه، إنه «يسرّ أمير ويلز أن يعلن عن خطبة الأمير هاري لميغان ماركل».

وذكر البيان أن الأمير هاري (33 عاماً) وماركل (36 عاماً) تمت خطبتهما في لندن في مطلع هذا الشهر. وأضاف أن «الزفاف سيتم في ربيع عام 2018». وفي بيان منفصل، قال الأمير ويليام، شقيق الأمير هاري الأكبر، وزوجته كيت إنهما «سعداء للغاية من أجل هاري وميغان».

وكتب المتحدث باسم قصر كينغستون على موقع «تويتر»«الأمير هاري حصل على موافقة أسرة ماركل على خطبتهما، وسوف يعيشان في منزل نوتينغهام كوتج الملحق بقصر كينغستون». وأرسلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خالص تهانيها إلى الأمير هاري وميغان، وقالت «أتمنى لهما السعادة الكاملة».