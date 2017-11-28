سمير صبري يهاجم غادة عبد الرازق 

القاهرة – الزمان

‎هاجم الفنان المصري سمير صبري زميلته الصاعدة الفنانة غادة عبدالرازق، خلال ندوة أقيمت في نادي نقابة أعضاء المهن التمثيلية. ‎في القاهرة امس الاول ، وعبّر صبري عن استيائه من تصرفات بعض الفنانين، مثل الفنانة غادة عبدالراق، حيث قال: “على الفنانين تقديم أعمال تشرّف مصر.. مش يعملوا زي غادة عبد الخالقدي ولا اسمها إيه، اللي بتختار الممثلين والمخرجين في أعمالها”. ‎الفنان المصري سمير صبري يطلقون عليه لقب من ريحة العندليب كون الفنان عبد الحليم حافظ كان سبب شهرته حين ظهر في احد افلامه كمبارس وهو يغني ، وقال صبري ، خلال الندوة: ”ده ناقص كمان تختار القناة اللي هتعرض المسلسل بتاعها”، ولم يذكر صبري تفاصيل أي موقف بعينه حدث بينهما.