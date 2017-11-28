سمير صبري يهاجم غادة عبد الرازق 

القاهرة – الزمان
هاجم الفنان المصري سمير صبري زميلته الصاعدة الفنانة غادة عبدالرازق، خلال ندوة أقيمت في نادي نقابة أعضاء المهن التمثيلية. في القاهرة امس الاول ، وعبّر صبري عن استيائه من تصرفات بعض الفنانين، مثل الفنانة غادة عبدالراق، حيث قال: “على الفنانين تقديم أعمال تشرّف مصر.. مش يعملوا زي غادة عبد الخالقدي ولا اسمها إيه، اللي بتختار الممثلين والمخرجين في أعمالها”. الفنان المصري سمير صبري يطلقون عليه لقب من ريحة العندليب كون الفنان عبد الحليم حافظ كان سبب شهرته حين ظهر في احد افلامه كمبارس وهو يغني ، وقال صبري ، خلال الندوة: ”ده ناقص كمان تختار القناة اللي هتعرض المسلسل بتاعها”، ولم يذكر صبري تفاصيل أي موقف بعينه حدث بينهما.