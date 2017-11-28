نائب لـ (الزمان): البرلمان يستجوب وزير الكهرباء اليوم

الحكومة تستعين بخبرات دولية لإستعادة الأموال المسروقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكتسبت قرارات صادرة من الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد ضد مسؤولين مدانين بتهم فساد بينهم مدراء سابقون بوزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات الدرجة القطعية. وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة التمييزية الجزائية في استئناف بغداد صادقت على قرار الحكم الصادر ضد المديرينِ التنفيذيين السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات هما( س.د .أ. ع) و (ب. ش .م ) الذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه)، واضاف انه (تمت المصادقة على قرار الحكم الغيابيِ الصادر ضد المدير العامِ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة المالية المدان ر. م. ح. بالحبس استناداً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات)، لافتا الى (المصادقة أيضاً على حبس الرئيس السابق للهيئة الادارية لنادي الجيش الرياضيِ المدان س. أ. ج وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات)، واوضح البيان ان (الهيئة صادقت أيضاً على خمسة احكام صادرة ضد مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء المدانة ح. م. ج. ت. القاضية بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من القانون إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ المتَّـهمة ر. ح. ع. بالحبس وفقاً لأحكام المادة 453 من القانون ذاته). من جهة اخرى دعا رئيس الهيئة حسن الياسري الى تطهير العراق من الفساد. واوضح الياسري خلال الاحتفالية التي نظَّمها مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع بمناسبة أسبوع النزاهة الوطني أن (هذه المرحلة ينبغي أن تكون مرحلة تطهير بيئة العراق من الفساد)، واضاف ان (للفساد آثارا خطيرة تـفضي إلى تردي المستوى المعيشي للمواطنين وتعطيل فرص الاستثمار وإعاقة عملية التنمية بالاضافة الى اضعاف ثقة المواطن بالدولة)، مؤكدا ان (مسؤولية مكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع)، مبيناً أن (استئصال شأفة الفساد والمفسدين تحتاج إلى منظومة قانونية متكاملة ووسائل مجتمعية)، داعياً إلى (إنشاء جهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية ودعم الأجهزة الرقابية ومكاتب المفتشين العموميين)، وكشف الياسري عن ان (الهيئة اختطَّت لنفسها آليات عملٍ جديدة كان من أبرزها رفع الخطوط الحمر عن عملها والتحقيق مع مسؤولين كبار في سدة المسؤولية). بدوره ، كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي عن وجود منظومة متكاملة عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في رصد حالات هدر المال العام . واشار الحديثي في تصريح امس الى ان (الاستعانة بالخبرات الدولية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها)، وتابع أن (الحكومة وضعت خلال السنوات الماضية أسساً راسخة لمكافحة الفساد تضمن غلق المنافذ على عصابات المال من خلال التدقيق ومتابعة عمل المؤسسات)، لافتا الى ان (الايام المقبلة ستشهد نتائج استعادة الاموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها). على صعيد متصل طالبت عضو لجنة المرحلين والمهجرين النيابية زينب عارف البصري البرلمان بالاسراع في تحديد موعدا لاستجواب وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف لوجود شبهات فساد في عمل الوزارة. واكدت البصري في تصريح امس ان (هناك الكثير من الملفات بشأن عمل الوزارة سنطرحها خلال جلسة استجواب الجاف التي ستفاجئ الرأي العام بسبب التلاعب بالمال العام) على حد تعبيرها. الى ذلك ارسل الادعاء العام اعماما إلى الوزارات ودوائر الدولة يطلب فيه إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام. وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن (رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي بعثته عام 2014 بشأن إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي)، وأضاف أن (الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات). وفي النجف أصدرت محكمة جنح المحافظة حكماً بغرامة مالية ضد عضو مجلس إدارة مطار النجف ج. ع. ك . بناء على دعوى رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وسام حسين الزجراوي.وجاء في الوثيقة أن (المحكمة قامت بتغريم الكرعاوي بدفع غرامة مالية قدرها 750 ألف دينار لخزينة الدولة اســـتنادا لأحكام المادة 434 من قانون العقوبات 111 لعام (1969، مشيرة الى انه (في حالة عدم الدفع سيتم حبس المدان حبسا بسيطا لمدة 6 أشهر بدلالة المادة 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ). من جانبها ضبطت وزارة الداخلية مفوض منسوب الى مكافحة اجرام حي العامل متلبسا بأبتزاز احد الموقوفين. وقالت الوزارة في بيان امس ان (المفوض الذي تم ضبطه متلبسا ابتز احد الموقوفين بداعي اطلاق سراحه بكغالة مقابل مبلغ قدره 400 دولار).

وفي مسار اخر كشف النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي عن تخصيص البرلمان جلسته اليوم الاربعاء لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ومناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات، متوقعا ان تشهد الجلسة النظر بقناعة أجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد. وقال الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري لاستئناف استجواب الراشد من قبل النائبة هدى سجاد)، واضاف ان (جلسة اليوم تشهد استجواب الفهداوي وكذلك مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات)، متوقعا ان (يتطرق البرلمان الى موضوع القناعة باجوبة الراشد بعد ان انتهى من استجوابه). وطالبت سجاد بتوضيح الاصرار على مخالفة الضوابط والتعليمات النافذة من خلال المصادقة على احالة العقد الى شركتين دون ان تكون لهما اعمال مماثلة للسنوات الماضية. ودعت خلال جلسة الاستجواب الى (بيان اسباب الاخفاق في انجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت التي تعد صمام الامان لمنظومة امن البيانات والمعلومات)، وتساءلت عن (سبب قيام الوزارة بأبرام العقد دون استحصال الموافقات الامنية من الجهات المختصة؟)، متهمة الراشد بـ(الاضرار بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني). وفي معرض اجابته اشار الراشد الى (عدم وجود اصرار او مخالفة او إضرر بالمال العام من قبل الوزارة او مخالفة لاي تعليمات)، مبينا ان (المشروع المنفذ يعد ستراتيجيا ومهما واساسيا للبلد للحفاظ على المعلومات)، مؤكدا (توجيه دعوات مباشرة وفقا لتعليمات العقود الحكومية للشركات من اجل تقديم عروضها )، ولفت الى ان (الوزارة قررت تكليف احدى الشركات المحلية المختصة بعد اعتراض هيئة الاعلام والاتصالات ولجنة الخدمات النيابية على مشروع البوابات)، وتابع ان (الموافقات الامنية الخاصة بالشركات حصلت من قبل اللجنة الامنية العليا)، واوضح الراشد ان (موضوع الجباية يكون بادارة مشتركة)، نافيا (وجود اي سعات تمر عبر العراق باسلوب الترانزيت)، منوها الى ان (مشاريع الترانزيت في حال تنفيذها ستوفر ايردات تصل لنحو اربعة الى خمسة مليارات دولار سنويا).

من جهة اخرى اكد الجبوري ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الامر . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري خلال لقائه رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين قوله ان (مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة ولا يعني بالضرورة الغاء دور وجهود الجهات الرقابية الاخرى)، لافتا الى ان (الادوار بين السلطات هي تكاملية وان النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الاخرى)، وتابع ان (تصويت البرلمان على مقترحات او مشاريع القوانين يأتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية)، واضاف انه (لا يمكن انكار دور الجهات الرقابية الاخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر تبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة او المؤسسة).