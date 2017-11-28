طبيبة لـ (الزمان): الوراثة والعقاقير المنشطة وراء الظاهرة

ديالى تشهد ولادة تسعة توائم

في يوم واحد

بغداد – داليا احمد

شهدت محافظة ديالى ولادة تسعة توأم خلال يوم واحد في ثلاث حالات نادرة سجلت حالتان في مستشفى البتول واخرى في مستشفى الزهراء التابعتين لدائرة صحة المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة المحافظة فارس العزاوي لـ (الزمان) امس ان (المحافظة شهدت يوم امس ولادة تسعة توائم في ثلاث حالات نادرة سجلتها المحافظة في يوم واحد حيث تم ولادة ثلاثة توائم لكل حالة)، واضاف ان (مستشفى البتول شهد ولادة الحالتين النادرتين والاخرى في مستشفى الزهراء في قضاء المقدادية وجميع الاطفال بصحة جيدة وبإشراف الملاك الطبي المتخصص). من جانبها قال اخصائية نسائية وتوليد ايمان الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (هناك نسبة عالية من ولادة التوائم ترتبط بالعامل الوراثي من جانب الاب او الام وهناك حالات اخرى تشهدها المرأة حيث انها كلما تقدمت بالعمر تمكنت من الحمل بأكثر من طفل)، مشيرة الى ان (الاونة الاخيرة شهدت لجوء اغلب الازواج الى مراجعة الاطباء حيث يتم تزويدهم بالحبوب المنشطة التي تحفز اكثر من بويضة وتهيؤها الى الاخصاب مما يولد حالات التوأم فضلا عن ان زيادة الاستيراد من شركات انتاج الادوية العالمية التي نجحت في انتاج حبوب تصل نسبة نجاحها الى 25 بالمئة ادى الى اعتماد الاطباء عليها وبالتالي ازدادت حالات ولادة التوائم).