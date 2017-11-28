لندن تضيّف اللجنة الخماسية لإيجاد مخرج لحرب اليمن

الأمم المتحدة: إنطلاق جنيف 8 بلقاء دي ميستورا مع المعارضة السورية

بغداد – الزمان

أعلن مكتب الأمم المتحدة في جنيف عن انطلاق مفاوضات جنيف 8 السورية رسميا امس الثلاثاء بلقاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وفد المعارضة، فيما أكد أن وفد الحكومة السورية سيصل المدينة السويسرية اليوم الاربعاء.وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي أليساندرا فيلوجي خلال مؤتمر صحفي دوري إن دي ميستورا تلقى رسالة بوصول الوفد الحكومي السوري إلى جنيف الأربعاء.وبدأ دي ميستورا امس أول لقاءاته ضمن مؤتمر جنيف 8 بلقاء وفد المعارضة بحسب رئيس الوفد نصر الحريري الذي ابدى تشاؤمه بإمكانية الخروج بنتائج مهمة، متهما النظام بـ(مواصلة عرقلة المفاوضات لعدم قدوم وفده إلى جنيف بعد). واكد ان وفد المعارضة يهدف إلى أن تكون الإطاحة بالأسد نتيجة من نتائج المفاوضات.واول أمس الإثنين قال المبعوث الأممي ان الحكومة السورية لم تؤكد حتى اللحظة المشاركة في المفاوضات. واوضح إن هذه الجولة تناقش القضايا المتعلقة بالدستور والانتخابات.وفي دمشق أكد مصدر بوزارة الخارجية أن (الوفد الحكومي يصل الى جنيف الاربعاء للمشاركة في الجولة الثامنة من الحوار السوري السوري)، مشيراً الى (اجراء اتصالات مكثفة خلال اليومين الماضيين بين الجانبين السوري والروسي، تقرر في اثرها المشاركة في المفاوضات بوفد يرأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري).ومن المقرر ان تنتهي الجولة الجمعة المقبلة على أن تعقد جولة أخرى منتصف كانون أول المقبل.وشكلت المعارضة السورية خلال اجتماعها في الرياض قبل أيام، وفدًا موحدًا للمشاركة في المفاوضات بعد أن كانت دمشق تنتقد تشتت قوى المعارضة.وكانت صحيفة الوطن السورية قد اكدت الاثنين أن الوفد الحكومي لم يغادر دمشق بعد وربما يعلن في يوم الثلاثاء إن كان سيشارك في المحادثات من عدمه. واوضحت أن إرجاء سفر الوفد للمشاركة في المحادثات يأتي بسبب إصرار المعارضة على تنحي الرئيس بشار الأسد. وفي موسكو قال الكرملين إنه ليس هناك موعد مؤكد بعد لمؤتمر شعوب سوريا الذي اقترحته روسيا مؤكدا على أن مثل هذا المؤتمر يجب أن يشمل جميع الأطياف قدر الإمكان.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف (ليس هناك وضوح بعد بشأن الموعد ولم يلزم أحد نفسه بعد بتحديد موعد لهذا الحدث قبل عطلة رأس السنة أو بعدها)، مضيفاً ان (الشيء المهم هو الإعداد للمؤتمر بشكل ملائم والاتفاق على قوائم المشاركين وهذا تحديدا هو أصعب ما في الأمر). وعلى صعيد الحرب الدائرة في اليمن، اجتمع وزراء خارجية السعودية عادل الجبير والإمارات عبد الله بن زايد وعمان يوسف بن علوي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وممثل الخارجية الأمريكية توماس شانون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في لندن امس لبحث إيجاد حلول سياسية للأزمة في اليمن.ورحب جونسون الذي يضّيف الاجتماع بالخطوات التي اتخذت لإعادة فتح ميناءي الحديدة والصليف واستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى ميناء صنعاء.ولفت الى أن (اليمن تواجه أسوأ أزمة انسانية، كما أن ملايين اليمنيين مهددون بأكبر تفشي للكوليرا في العالم). وتابع(سوف نمضي قدما في الجهود الدبلوماسية بقيادة الأمم المتحدة، إلى جانب مراجعة الوضع الأمني على الأرض بما في ذلك محاولة الاعتداء بصاروخ باليستي مؤخرا).وبحسب الأمم المتحدة، فقد اصبح أكثر من سبعة ملايين شخص على شفا مجاعة بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. ويأتي الاجتماع لندن الذي يعرف بـ(اللجنة الخماسية)، في إطار (جهود بريطانيا الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن عبر جميع الأطراف الفاعلة)، بحسب المتحدثة باسم الخارجية البريطانية روز غريفيثس.من جانبه، اتهم وزير حكومة الظل للتجارة الدولية الحكومة البريطانية أمام البرلمان بأنها تتخذ موقفا مترددا تجاه الأوضاع في اليمن لحماية صفقة أسلحة بقيمة اربعة مليارات جنيه إسترليني مع السعودية.وفُرض حصار على جميع الطرق والمنافذ البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى اليمن في السادس من تشرين الثاني في أعقاب سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض اعترضته الدفاعات الجوية السعودية فوق مطار الرياض الدولي.ويقول التحالف أن الحصار يهدف لضمان عدم وصول الأسلحة إلى الحوثيين، إذ تتهم السعودية إيران بتزويدهم بالأسلحة، الأمر الذي تنفيه طهران.