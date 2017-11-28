تأهيل خمسة مستشفيات في البصرة والعيداني لـ (الزمان): رئيس الوزراء يخصص 500 مليون دينار لمواجهة السرطان

بغداد – شيماء عادل

كشف محافظ البصرة اسعد العيداني عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تخصيص الاموال اللازمة لتأهيل 5 مستشفيات ستدخل الخدمة في حزيران المقبل اضاقة الى تخصــيص 500 مليون دينار الى مستشفى الطفل لمعالجة مرضى السرطان وتخصيص 100 مليون دينار شهريا للمستشفيات من شركة نفط الجنوب.وقال العيداني في مقابلة اجرتها معه (الزمان) في بغداد تنشر في عدد لاحق (لقد ناقشنا اموراً عدة مع العبادي من ضمنها الوضع الخدمي في المحافظة وقلة المدارس وقد تمكنا من الحصول على موافقات لبناء 50 مدرسة ستكون جاهزة قريبا)، مضيفاً ان(وفد المحافظة ناقش مع العبادي ايضاً تحسين الواقع الصحي ولاسيما ان المحافظة تعاني من تدهور الوضع الصحي وبجهود كبيرة من المحافظة ولحرص العبادي تمكنا من الحصول على موافقات لتأهيل 5 مستشفيات ستدخل الخدمة في حزيران المقبل فضلا عن تخصــــــيص 500 مليون دينار الى مستشفى الطفل لمعالجة مرضى السرطان فضلا عن تخصيص 100 مليون دينار شهريا للمستشفيات مخصصة من شركة نفط الجنوب لتطوير الواقع الصحي في المحافظة ). واكد العيداني (مناقشة وضع المياه في المحافظة وزيادة نسبة الملوحة التي يعود سببها الى تجاوز المحافظات على حصة المحافظة اضافة الى عدم اطلاق المياه من سد الموصل واغلاق ايران نهر الكارون)، مشيراً الى ان ( المباحثات بهذا الشأن جارية وقد تمكنا من التوصل الى اتفاق مع ايران وتم فتح نهر الكارون اضافة الى امر العبادي باطلاق حصة المحافظة من سد الموصل ).