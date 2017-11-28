البارزاني يحث بغداد على الكف عن الشروط التعجيزية ويلتقي برئيس الجمهورية اليوم

التركمان يتحفّظون على زيارة معصوم لكركوك ويطالبون العبادي بمبادرة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

ابدت الهيئة التنسيقية العليا التركمانية تحفظها على زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى كركوك ورفضها انفراد مكون واحد او مكونين بإدارة المحافظة، فيما اجرى معصوم عدداً من اللقاءات مع قادة اقليم كردستان في اربيل التي وصل اليها قادماً من كركوك.وقال النائب عن المكون التركماني نيازي معماري أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء الهيئة التنسيقية التركمانية امس إن (الهيئة اجتمعت مساء الاثنين وتدارست الخيارات المتاحة لإدارة كركوك وسبل التوصل إلى الإدارة النموذجية التي ترضي الجميع وتؤدي إلى تقاسم السلطة بين مكوناتها وجميع المناصب السيادية والإدارية والأمنية والمحلية فيها)، مشيراً الى أن (الجميع أكد وجوب ان يعهد بالملف الأمني الى الحكومة الاتحادية والمؤسسات التابعة لها).واوضح أن (أحد الخيارات هو أن يكون محافظ كركوك من المكون التركماني ولا بد من مشاركة المكونات الثلاث في إدارة كركوك وبشكل فاعل)، مضيفاً (نعلن رفضنا القاطع في انفراد مكون واحد أو مكونين لهذه الإدارة، ونؤكد أن هذا ليس خيارنا الوحيد ضمن خيارات التفاوض). وبشأن زيارة معوم إلى كركوك اول امس الاثنين ، قال انها(لا تصب بمصلحة مكونات المحافظة)، لافتاً الى ان (حديث معصوم عن تفعيل المادة 140 من الدستور يعني أن زيارته حزبية تصب لدعم الكرد وحزبه بالذات مقابل المكونات الأخرى)، مضيفاً(اننا نتوقع من رئيس الجمهورية دراسة ما حل بكركوك في السنوات الـ14 الأخيرة والتي كانت فيها تحت هيمنة الكرد بما فرض من امر واقع وان تكون دراسته شافية ووافية وتصب بمصلحة استقرار المحافظة ومجيء ادارة نموذجية للمحافظة لتحمل الزيارة علاجاً للمشكلات والأزمات). وتابع انه(ثبت للمكونين التركماني والعربي بأن الزيارة كانت لإعادة هيمنة الكرد مرة أخرى إلى المحافظة)، منوهاً الى أن لدى التركمان قناعة بأن (الحلول يجب أن تأتي من شخصيات محايدة ليس لها مصالح).ودعا اوغلو رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى (إطلاق مبادرة وحلول سريعة لحسم ملف كركوك قبل تفاقمه وتشكيل لجنة من شخصيات قريبة له للقاء الأطراف ومكونات كركوك جميعا والاستماع إلى وجهات نظر للخروج بحل يرضي الجميع )، مؤكدا (جاهزية التركمان للمساهمة الفاعلة بأية مبادرة يقدمها العبادي ولجنته المشكلة مادامت تؤدي إلى رضا الجميع). وخوّل مجلس محافظة كركوك خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها امس اكبر الاعضاء سناً جمال مولود بابير تمشية الامور الادارية المالية والاستمرار بذلك لحين معالجة الفراغ الاداري الحاصل في المجلس. وترأس بابير الجلسة بوصفه الاكبر سنا وحضرها ممثلو القوائم والكتل السياسية في المجلس مع اكتمال النصاب القانوني. وكان معصوم قد اكد اول امس خلال مؤتمر صحفي عقده في كركوك حرصه على أن تكون كركوك مدينة لجميع المكونات، داعيا مجلس المحافظة إلى الاجتماع وانتخاب محافظ جديد للمدينة.والتقى معصوم في كركوك مساء اول امس وجهاء وشخصيات اجتماعية واكاديمية كركوكية من مختلف المكونات والاطياف والعاملة في شتى المجالات وأكد لها معصوم ضرورة توفير احتياجات المواطنين في شتى المجالات معربا عن لزوم الاهتمام بتعميق تعاون كافة مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وسواهم فضلا عن الحرص على حقوقهم دون تمييز.وألتقى معصوم بمقر إقامته في أربيل امس وفد الاتحاد الإسلامي الكردستاني ، بحسب رئيس الوفد هادي علي الذي اوضح في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان (الاجتماع بحث القضايا المهمة التي قدم من اجلها رئيس الجمهورية وهي احداث كركوك وطوز خوماتو والمشاكل والخلافات بين أربيل وبغداد).وأضاف (اكدنا له دعمنا الكامل لبدء الحوار بين أربيل وبغداد).وبحسب مصدر مطلع في مكتب رئيس الجمهورية فقد التقى معصوم مساء امس مع امير الجماعة الإسلامية علي بابير، على ان يجتمع اليوم الاربعاء في مقر اقامته برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبحث الازمة التي يواجهها الاقليم بالاضافة الى مسألة تعيين محافظ جديد لكركوك لعدم التوصل حتى الآن الى أي اتفاق بهذا الخصوص ، فضلاً عن توحيد الصف الكردي من أجل التفاوض مع بغداد. كما يلتقي بوفد حكومة الإقليم برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني ونائبه قباد الطالباني. في غضون ذلك، طالب مسعود البارزاني الحكومة الاتحادية بالتخلي عن (شروطها التعجيزية) للبدء بالحوار مع حكومة الإقليم لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ذكر ان هذه المطالبة جاءت خلال لقاء البارزاني امس في مصيف صلاح الدين بممثلي الأحزاب المسيحية في الاقليم.واوضح البيان ان (اللقاء بحث الأوضاع السياسية في الإقليم والعراق).وكان البارزاني قد اكد اول امس دعمه لإجراء محادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في حال (أرادت بغداد حل المشاكل العالقة). واوضح خلال لقائه بالملاكات الحزبية ومسؤولي الوحدات الادارية واعضاء البرلمان ومجالس المحافظات المنتمين لحزبه في مناطق السليمانية وحلبجة ورابرين أن (أربيل بادرت بما يكفي كي لا تضع بغداد شروطا تعجيزية في طريق المفاوضات)، بحسب قوله.واضاف ان (الشعب الكردي لم يهزم وانما تعرض للخيانة، والظروف الراهنة وقتية وستنتصر ارادة الشعب في النهاية)، مؤكدا ان (الخيانة والاحتلال وفرض الامر الواقع بالسلاح لن تغير الهوية الكردستانية لكركوك وبقية المناطق الواقعة خارج ادارة الاقليم)، على حد قوله.وفي مسار آخر، واصل نيجيرفان وقباد مشاوراتهما في اربيل امس وقاما بزيارة مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان لإجراء لقاءات مع قياداتها بهدف التوصل الى معالجة المشاكل وتجاوز الازمة الراهنة. وكان وفد حكومة الاقليم قد زار في وقت سابق كلاً من الاتحاد الاسلامي الكردستاني وحركة تغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني على ان يزور جميع الاطراف السياسية الأخرى.