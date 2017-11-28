إختبار للطلاب أمام الصناعات ومسلسل إقالة وإستقالة المدربين يعود للواجهة

الجوية تواجه النجف والشرطة تسعى لتعزيز الصدارة والزوراء dتوعّد الكهرباء

الناصرية – باسم الركابي

عاد مسلسل إقالة واستقالة المدربين للواجهة مع بداية الموسم الكروي الحالي عندما قدم مدرب الجوية احسان السيد استقالته التي قبلت على الفور لان الادارة تشعر بالحرج الكبير امام جمهور الفريق بسبب النتائج المخيبة الاخيرة لكن كان عليها ان تتأنى وتتريث في قبول استقالة الرجل الذي حقق الانجاز الأسيوي قبل ايام وقبلها لقب بطولة كاس العالم العسكري والاهم ان لايتم التعامل مع المدربين بهذه الطريقة امام دوري لم تظهر ملامحه بعد تحت أي تقديرات فنية كانت ولايمكن التعامل مع المدرب بهذه الطريقة والحال لبقية الفرق لانه لايمكن لاي إدارة ان تعكس واقع فريقها بهذه الفترة القصيرة تحت أي تقديرات فنية مهمنية. والسؤال ماذا ستعمل ادارة الجوية لو تعثر الفريق اليوم في النجف والملعب الذي ترك تاثيراته على الجوية عندما تلقى الخسارة الوحيدة الموسم الماضي من النجف

وماذابعد هل تلجا الادارة الى تغير المدرب راضي شنيشل اذاما تعثر الجوية اليوم وبعدها ومؤكد ان السيد الاول قدم استقالته لانه شعر ان الجو العام في الفريق لايشجع على الاستمرار على البقاء بعدما خسر من الزوراء وهذا امر طبيعي لان الزوراء اكثر الفرق تتويجا بالالقاب ولايختلف على انه المنافس عليه دوما كما يحضى بشعبية مساوية اذا لم تكن اكبر من جميع الفرق الجماهيرية حتى لو مر في اسوء ايامه والحال للجوية علينا ان نعترف بالامور وسياقات النتائج لانه لايوجدفريق لايخسر على مستوى جميع الدوريات.

مباريات اليوم

تجري اليوم الاربعاء وغد الخميس عشر مباريات في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم في العاصمة بغداد وعدد من ملاعب المحافظات وتظهر جميعها مهمة من حيث النتائج امام تطلعات الفرق التي تدرك ان الكثير من الامور تتغير مع مرور الوقت ما يدفعها الى بذل ما في وسعها والتاكيد على تقديم المستويات للحصول على النقاط لتامين خط الدفاع عن اهداف المشاركة التي تتطلب تحقيق معدل نقاط ومن خلاله تحقيق الاستقرار وهذا مرهون في تقديم الأداء ونسب النجاح من خلال المباريات المتوقع ان تتصاعد امام الكل لتاكيد الفرق لجدارتها بعد ما ظهرت عليها في الجولتين الأخيرتين ولان الطريق طويلة لكن مهم ان تاتي البداية مقبولة عبر تدوين النتائج التي مهم ان تظهر اكثر تاثيرا وان تاتي متوازنة من حيث النتائج داخل وخارج ميادينها مع ان التفكير منصب على مباريات الأرض التي تعول ليها اغلب الفرق ممن لديها إمكانات متواضعة في وقت تحرص الاخرى وبعدماقامت بالتعاقدات المهمة مع ابرز اللاعبين والأسماء المعروفة التي تسعى الى عكس قوتها من البداية والسير بخطوات ثابتة لدعم الامور من هذه الأوقات من خلال تحقيق النتائج لان غير ذلك تبقى تشعر بالتهديد ونزف النقاط

ولايعني تحقيق النتيجتين المهمتين ان الامور تسير بالطريق الصحيح بل هذا مؤشر ايجابي على ان الفرق تمتلك إمكانات كبيرة والتطلع الى السيطرة على الامور بقوة وبالتأكيد ان نوع النتائج سواء الايجابي والسلبية منها ستترك أثارها على مسار المشاركة.كما شهدت الجولة تالق الشرطة والانتقال للصدارة اضافة وقوف اللاعب ايمن حسين على رأس قائمة الهدافين بثلاثة أهداف في الوقت الذي حقق نفط الوسط النتيجة الكبيرة بعد الفوز على كربلاء بخمسة أهداف نظيفة لكن علينا ان ننتظر عن الذي سيحدث في مواجهات الجولة الثالثة التي تشهد إقامة عشر مباريات .

النجف والجوية

ويتذكر فريق الجوية خسارته الوحيدة في الموسم الماضي من مضيفه النجف الذي يحل عليه ضيفا مهزوزا بعد الخسارتين القاسيتين من الغريم الزوراء وهو في نقطة من تعادل مع الميناء قبل ان يتركه المدرب احسان السيد ولايمر في افضل ايامه ويعيش فترة صعبة بين انظار جمهوره الذي يرى الامور تجري خارج التوقعات بعدما كان يسير بخطى ثابتة عندما حصل على لقبي الدوري والاتحاد الاسيوي وظهر اكثر الفرق تنظيما لكن ليس غريبا ان يتاثر في النتائج التي لاترحم أي فريق مهما كان حجمه و عدد القابه ومن يلعب له هذا واقع على ادارة الجوية ان تعترف به وتتعامل معه وما سيزيد من صعوبة الامور ان تاتي مباراة اليوم بعد خسارة الزوراء الاشد تاثيرا على الفريق الذي سيقوده المدرب راضي شنيشل الطامح لتحسين صورته التي اهتزت مع الشرطة قبل المويم الماضي ومع المنتخب الوطني بعدما قبل مهمة تدريب البطل والساعي للدفاع عن اللقب ويحتم على المدرب واللاعبين العودة بكامل العلامات من دون خلق الاعذار اذا ما فشل الفريق الذي سيكون امامهمة صعبة تتطلب من اللاعبين الثار للخسارة المذكورة ومن ثم تصحيح مسار المشاركة الحالية ومحو اثار خسارتي الزوراء والعودة للتوازن وتحسين الصورة التي اهتزت تحت انظار اكبر جمهوره للان ولان الفريق للان لم يحقق أي فوز وتغيرت الامور بسرعة ما يجعل من مهمة النجف صعبة ويخشى الانصار المؤكد سيرافقون الفريق الى ملعب المباراة القريب من العاصمة ولدعمه لانه سيخضع لاختبار صعب والاهم ان لاتاتي النتيجة التي تخدش كبرياء البطل الذي يمتلك قوة هجومية واخرى في الدفاع باختصار يظهر الجوية متكامل الصفوف وقادر على صنع الفرصة في ظل وجود الاسماء المعروفة التي تدرك اهمية مباراة اليوم التي تتطلب تقديم اداءا جماعيا افتقد له الفريق في المباريات الثلاث الاخيرة قبل ان يتذوق طعم الخسارة مرتين خلال ثمانية ايام بعد ان تلقى الخسارة الوحيدة في الموسم الماضي بعد مرور عشر جولات على الدوري لكن الامور تظهر مختلفة على الكل في ظل استعدادات وتعاقدات الفرق المدججة بالأسماء ما يتوقع مشاهدة مباريات قوية وهذا الأهم في الامر.

مطالبة النجف

وسيكون النجف مطالبا بالفوز في ظل ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور وتاثير نتيجة الفوز التي عادبها من الصناعات وتلك التي تحملها ذاكرة الانصار عندما قهر الجوية ولانه الفريق الذي اكثر ما يعول ويراهن على مباريات الارض و حقق شيء مختلف في اول خروج له كما يعول على خبرة المدرب ناظم شاكر ومعرفته بخفايا فريقه السابق لاعبا ومدربا ولانه يريدان يقود النجف في الاتجاه الصحيح من خلال مجموعة لاعبين منهم من تعاقد بنفسه معهم عبر الثقة المتبادلة مع الإدارة التي تتطلع لموسم افضل في ظل الوضع الذي يمر به النجف من حيث فترة الاستعداد والانتدابات ووجود الجمهور الكبير ودعمه المستمر

كل شيء يقف الى جانب اصحاب الارض والرغبة الشديدة في قهر الجوية عبر تقديم المستوى الافضل من خلال جهود اللاعبين التي ظهرت مقبولة للان عندما تعادل مع النفط وفاز على الصناعات لكن الأنظار ستتجه بشكل مختلف لمباراة اليوم لأنها إمام الجوية ولايمكن التعثر مرة أخرى في الميدان ويرى الأنصار ان أي نتيجة في ملعب النجف غير الفوز تعني الفشل وحتما ان شاكر تدارك الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء الأخير إمام الصناعات عندما اهتزت شباكه بعد ست دقائق على بداية المباراة لان الامور تختلف تفصيليا اليوم ولان الضيف هو القوة الجوية الذي سيدخل للثار والعودة لسكة الانتصارات من ملعب النجف حصرا بذكريات خسارة الموسم الماضي العالقة في اذهان نفس اللاعبين الذين يحملون رغبة الانصار للدفاع عن الوان الجوية بالمقابل هل يقدر النجف من تكرار سيناريو المباراة الماضية في ملعب اليوم المتوقع ان يشهدحضورا جماهيريا كبيرا جريا على العادة عندما تحل الفرق الجماهيرية ضيوف على النجف

الطلاب والصناعات

ويسعى الطلاب الى تجاوزنكسة النفط الاحد الماضي والعودة الى سكة الانتصارات ومحو اثار الخسارة الاخيرة من خلال تدارك الاخطاء التي قادتهم للخسارة التي تركت تاثيراتها ليس على الفريق بل على الجمهورالذي صدم بالنتيجة رغم ان المواجهة كانت مع النفط الفريق القوي والمتكامل والمنافس وكان على اللاعبين تقديم الأفضل لتحقيق التعادل على الاقل مع تصريحات اللاعبين في إعقاب النتيجة من أنهم قدموا الأداء المطلوب لكن تبقى العبرة بالنتيجة والخشية ان ياتي موقف الفريق الذي كان عليه في المرة الاخيرة وهذا امر غير مقبول ولايمكن قبوله من الجمهور الذي مل المشاركات المخيبة التي يريد الطلاب من تغيرها من خلال اللاعبين الساعين الى تحقيق الفوز على الصناعات الذي تلقي خسارتين ما يزيد من اطماع الطلاب في تجاوز الاختبار الذي لايبدو سهلا لكن الفريق قادر على تحقيق النتيجة المطلوبة.

بحث عودة

في وقت يبحث عماد عودة عن إعادة الفريق للطريق الصحيح بعد خسارتي الزوراء والنجف ويبدو ان جدول المباريات عاكسته لكنه يسعى لبذل ما في وسعه لتدارك الامور قبل ان تتفاقم وتصعب لان أي نتيجة غير الفوز ستربك من حسابات عودة فيما يرى الصناعات الفرصة مواتية وليس إمام اللاعبين الا تحقيق الفوز لان تلقي الخسارة الثالثة تواليا امر غاية في الصعوبة وبالتاكيد تظهر اهمية النتائج وان يحقق الصناعات فوزه الاول من هذه الجولة وان تاتي محاولة اللاعبين كما يخطط لها المدرب الذي يامل ان تاتي النتيجة الايجابية على حساب الطلاب والتعامل مع الحالة المتدنية للاعبين بعد خسار النفط التي يريد الطلاب تعويضها والوضع ان يتغير من هذه المباراة التي تشكل تحديا للفريق واكثر ما تقلق جمهور الطلاب؟

نفط الجنوب والحدود

ويرى نفط الجنوب بثلاث نقاط أهمية التعامل الجدي مع ضيفه الحدود والاستفادة من هذه المواجهات من حيث الارض وواقع الضيوف في اللقاء الذي سيجري بالبصرة وكلاهما في وضع متشابه لكن صعوبة الحدود بأربع نقاط تظهر عبر ظروف اللعب التي تصب لمصلحة اصحاب الارض الذين حققوا الفوز الاول على زاحو في لقاء الافتتاح قبل ان يخسروا من الامانة السبت الماضي ويسعى الفريق عبر قدرات اللاعبين في تحقيق الفوز الثاني الطامع به الحدود الذي ظهر بشكل مناسب عندما تعادل مع الديوانية وتغلب على زاخو ما يجعل منه اللعب بروحية الفوز من خلال اداء اللاعبين ومواصلة العمل المطلوب والذي يدفع الى مواصلة تحقيق النتائج المهمة عبرالاداء الذي قدمته عناصره التي ترى الامور مهياة للعودة بكامل النقاط وتعزيز البداية التي انطلق منها والاجواء التي يمر فيها ويفتتح مشوارها بهاتين النتيجتين والحدود ليس وحده من يولجه مشاكل اللعب ذهابا ما يجعله اللعب بحذر لان المضيف يعول على مباريات الارض بعد خسارة الامانة.

نفط ميسان والامانة

ويسعى نفط ميسان لاخر الى حسم مباراته مع الامانة في ظل الاجواء التي سيلعب فيها حيث الارض والجمهور ومواصلة تدوين النتائج في سجله الذي افتتحه على حساب السماوة السبت الماضي الذي زاد من تطلعاته في حسم المواجهة المذكورة الهدف الذي يبحث عنه وانقاذ الموقف عبر هذه المباريات التي تشكل التحدي الحقيقي للضيوف بعدما كان الامانة قد عاد من السماوة بتعادل ما يضعه امام مهمة لاتبدو سهله وقد يتاثر فيها لان ميسان اعتاد تقديم نفسه بثقة عالية في مثل هكذا مباريات يحسب لها بدقة عبر جهود شبابه الذين لازالوا يقدمون مباريات مهمة ولان حل المشاكل ياتي من الميدان الذي يريد احمد خلف عرقلة الامور والعودة بفوائد المباراة وهذا اهم شيء.

كربلاء والميناء

ويسعى كربلاء الى مداواة جراحه على حساب ضيفه الميناء بعد خسارتين تلقى فيهما ستة أهداف دون القدرة على التسجيل ويعول على جهود عناصره في ان تعكس دورها المعتاد في مباريات الدفاع عن المشاركة عبر اللعب بفاعلية امام ضيف صعب هو الاخر لازال بدون فوز بعد تعادلين رغم وجود مجموعة من الاسماءالتي انتدبها فجر الذي يرى ان غير العودة بكامل النقاط ستصعب الامور وقد تضع حدا للمهمة والبداية المتعثرة التي يرى ان تاتي الحلول من كربلاء الاخر المتطلع الى تقديم كل ما في وسعه والخروج من ازمة النتائج مع رغبة الجمهور الكبير الذي مؤكد في طريقه الى ملعب المباراة مثل كل مرة والسيطرة على الامور ولان المهمة لم تكن سهلة تحت ضغط النتائج التي يبحث عنها جمهوره الذي يامل ان يضع الفريق حدا لتراجعه من هذه البداية وهو الذي اعتادفي فرض نفسه في اغلب المشاركات والحال لكربلاء الذي تعامل مع مباريات الاياب بثقة وهي وراء بقاءه في الدوري ويريد تحقيق الخطوة ا لاولى وان لايخيب امال جمهوره الكبير

الزوراء والكهرباء

اما الزوراء الذي يمر في افضل بداية بعدالفوز على الكهرباء والثاني على الغريم وما تركته من تاثير على البطل والجهاز الفني الذي فضل ترك المهمة وسيدخل الزوراء في افضل حال منتشيا بالفوز المثير الذي شهد عليه جمهور الصقور ويعوداليوم من اجل تحقيق النتيجة الايجابية الثالثة وتدارك خطر الكهرباء

وممكن ان تصعق الكهرباء النوارس التي تسعى للتحليق العالي في مهمة لاتظهر سهلة لكنها تتوقف على الاداء المطلوب المنتظر من اللاعبين لتغطية الحاجة الى النقاط وحسم الامور والاستمرار في البداية الجيدة واهمية تعزيزها عبر لقاء اليوم الذي تظهر الافضلية فيهه للزوراء الذي سيكون امام تحد اخر رغم اختلاف القوة التي سيضيفها والعمل على ايقافها وسط العاصمة والبقاء في الواجهه وسط الدعم الجماهيري الكبير الذي يعيش اجواء الفرح وينتظر ان يحقق الفريق الاهم واستمرار السير في الطريق الصحيح بعد خطف كاس السوبر والتغلب على الجوية مرتين خلال فترة قصيرة والامال في مواصلة تعزيز دوره من خلال طريقة اللعب والاستحواذ على الكرة واللعب من اجل مواصلة الانتصارات حتى النهاية كما ظهر في اللقاء الثاني وكل الامور تقف الى جانب الزوراء الذي ظهر متكامل في وقت ان الكهرباء يمر في وضع مهم بعد التفوق على الوسط وتحقيق التعادل مع الميناء ويرى نفسه بالقادر على مواجهة الاقوياءوهذا امر مهم في ظل وجود مجموعة لاعبين واعدين قدموا مباراتين مهمتين ةالعمل على تحقيق الثالثة الكهرباء وعلي عطية يرون الامور تختلف مع الزوراء في كل التفاصيل لكن هذا لايقف بوجه الفريق الذي عرف كيف يلعب ويحسم ويقدم المباريات ويسعى الى تقديم المستوى في مهمة يراها كبيرة وستكون وراء التقدم للواجهة في ظل جهود اللاعبين ومهاراتهم التي حصلت على اربع نقاط من اول مباراتين ويظهر الفارق الفني للفريق بين الامس واليوم

زاخو الحسين

ومؤكدان زاخر مهتم كثيرا في لقاء ضيفه فريق الحسين بعد العودة من البصرة وبغداد بخسارتين يامل تعويضهما في اللقاء الأول بين الأنصار وطريقة اللعب امام الفريق الذي حقق فوزا عريضا ستكون له قيمة ويمهد لخوض اللقاء المذ كور بمعنويات عالية بعد الظهور الواضح مع الديوانية والفوز المقنع له لكن الامور تظهر مختلفة في مباريات الذهاب بعدما خسر من البحري ولان زاخو غير مستعدلتقبل الخسارة الثالثة والحرص على الظهور بافضل صورة واللعب من اجل التفوق

السماوة والنفط

و يعود السماوة لتقديم العروض الفنية بملعبه عندما يستقبل النفط في الاختبار الحقيقي الذي سيخوضه امام جمهوره والعمل على تقديم المستواى المنتظر من اللاعبين في مهمة هي عند اهتمام الانصارامام احداقوى فرق الدوري النفط واحد افضل فرق العاصمة في اللعب ذهاباودائما ما يقدم المستوى المقنع كما يشاهده الجميع وهو يلعب بحجم النتائج التي مر فيها الموسم الاخير واستعد كثيرا للحالي وسيدخل مدينة السماوة في الحالة المطلوب منتشيا بالفوز الذي حققه على الطلاب بهدف كما يعدالنفط بين فرق الكبار ومصمم على العودة بالنتيجة التي يخطط لها حسن احمد الذي يراهن على قدرات اللاعبين الواعدين في موسم ثالث يحسب له كثيرا كما يظهر النفط قادر على قهر اصحاب الارض الذين يعولون على افكار المدرب حازم صالح الذي كان وراء بقاء فريقهم في الدوري وينتظر ان يقدم نفسه بافضل صورة ومهم ان تنعكس ولو في مباريات الميدان رهان الفريق على البقاء

البحري والوسط

ويرى البحري نفسه مطالبا بالاستفادة من ملعبه وتحقيق الفوز الثاني على حساب نفط الاوسط ويراهن البحري على عاملي الارض والجمهور القليل الذي سيتابع المباراة فيماالوسط يريد عكس قوته الهجوية مرة اخرى بعدما تمكنت من تسجيل خمسة اهداف في شباك كربلاء ويعلم عماد نعمة الاختلاف الكبير بين ان يلعب في الميدان وخارجه عندما تعرض لخسارة مباراة الافتتاح امام الكهرباء في نفس الوقت تظهر رغبة البحري في محو اثار خسارته امام الشرطة

الديوانية والشرطة وتذهب قوة الشرطة المدججة بالنجوم الى ملعب الديوانية واللعب بشعارلابديل عن الفوز حتى امام احد اكبر جمهور يدعم فريقه لانه اليوم بافضل حال ويضم مجموعة لاعبين مهمين جاهز لخوض مبارياته في أي ملعب بثقة بفضل امكانات لاعبيه وو دود المدرب المدرب باكيتا والمشاركة التي يريد ان يمر منها في جميع المباريات وليس من الديوانية التي قد تظهر حاجزا قويا لعرقلة مهمة الشرطة بين جمهوره الكبير لدعم النتيجة والبقاء في الصدار التي يعتليها لاول مرة في هذه الاوقات منذ عدة مواسم وليس هذا حسب بل يقدم العمل بقوة من البدايةللصراع على اللقب الذي يحتاج مواصلة تحقيق النتائج عبر تعزيز اداء اللاعبين والتركيز في جميع المباريات لان اغلب الفرق اذا لم تكن جميعها عززت صفوفها واليوم تختلف عن الامس بعدما علمت ان الامور تتوقف على جهود لاعبيهافي تحقيق هدف المشاركة التي يبحث عنه الديوانية حيث البقاء الذي يكون جهازه الفني قد تدارك نقاط الضعف التي قادت الى الخسارة العريضة امام فريق الحسين والصدمة التي تلقاها جمهوره الذي قد يراها كبوة لكن المهة تظهر صعبة امام المرشح القوي للقب الموسم الذي يمتلك كل مقومات اللعب والخطورة التي ستواجه اصحاب الارض والامل في تحقيق العودة الى مسار اللعب المطلوب واظهار قدرات عناصره في مواجهة التحدي الحقيقي والعمل على تقديم المستوى الحقيقي ويعرف اهل الديوانية صعوبة المهمة التي تحتاج اللعب بتركيز لان الامال معقودة اولا ة واخيرا على اداءا اللاعبين المهم ان يرتقي الى مستوى المباراة.