إستعدادات الأمانة متواصلة للمشاركة ببطولة بناء الأجسام

ملعب الزوراء يمنح بغداد الرخصة الآسيوية وتأهيل ساحة للتدريب

بغداد – محسن التميمي

ناقشت الدكتورة ذكرى علوش امينة بغداد الامور الادارية والفنية الخاصة بنادي امانة بغداد مع امين سر النادي المهندس محمد فرحان في اللقاء الذي جرى صباحاً في مقر ديــــــوان امانة بغداد .

صرح بذلك عقب انتهى اللقاء امين سر نادي امانة بغداد المهندس محمد فرحان موضحا ان امين ةبغداد اطلع تعن كثب على استعدادات فرق النادي للبطولات المقبلة والنتائج التي حصل عليها بشكل عام ونتائج فريق كرة القدم ولاسيما انه دخل منافسات بطولة الدوري الكروي الممتاز، مبينا ان الدكتورة علوش اثنت على جهود ادارة النادي بالحصول على الرخصة الاسيوية من خلال تاهيل ملعب النادي بمتنزه الزوراء وانشاء ملعب بديل خاص بالوحدات التدريبية.

واكد فرحان دعم امين بغداد المادي والمعنوي لجميع انشطة وفعاليات النادي بما ينسجم مع المكانة وعراقة هذا النادي الذي يمثل اسم بغداد.

الاهتمام برياضة الاثقال

قال صباح زبون عضو ادارة نادي امانة بغداد المشرف على فريق رفع الاثقال في النادي ان الاهتمام بأية رياضة يمكن ان يكون مفيدا لها ويساعدها على النهوض والتقدم واضاف زبون في حديثه للزمان الرياضي ان الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد والجهازين الفني والاداري يهتمون كثيرا برياضة رفع الاثقال في النادي من خلال الاهتمام بفرق الفئات العمرية وهو الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على كل فرق رفع الاثقال في النادي على مستوى المتقدمين والشباب والناشئين والاشبال بدليل نحن نحافظ على القاب البطولات المحلية بالفئات العمرية عن جدارة واستحقاق، مشيرا الى ان لاعبي رفع الاثقال من نادي امانة بغداد هم ركائز اكثر من مهمة في المنتخبات الوطنية لهذه الرياضة وهم من حققوا اغلب الاوسمة الملونة للمنتخب الوطني في بطولة غرب اسيا الاخيرة وهم كل من سجاد عصام وعلي عباس احمد ورعد امين وعلي احمد سلمان ومحمد عمار وعلي جمعة عبد الله وسجاد حسين علي ومحمد جاسم علي وباقر سعد جبر لذلك فمن حق الادارة والمدربين والمشرف ان يفخروا بهؤلاء الرباعين لانهم من ابناء النادي، فضلا عن كونهم ابطال يرفعون اسم العراق عاليا في اية مشاركة خارجية.

بطولة العراق للمتقدمين ببناء الاجسام

قال عماد جاسم المدير الفني لفريق بناء الاجسام في نادي امانة بغداد الرياضي ان الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام قد حدد موعد انطلاق بطولة اندية العراق للمتقدمين للمدة من 22 الى 24 من شهر اذار المقبل واضاف جاسم في حديثه للزمان الرياضي ان الاتحاد المركزي قام بتقديم موعد انطلاق بطولة اندية العراق للمتقدمين وفقا لمنهاج الاتحاد الاسيوي.

والذي حدد هو الاخــــــــر موعد انطلاق بطــــــــولة غرب اسيا في 27 من شهر نيسان المقبل في سبيل فسح المجال للاعبي المنتخب الوطني للتحضير والاستعداد الامثل لبطولة غرب اسيا .

مشيرا الى ان الجهازين الفني والاداري ومشرف فريق بناءالاجسام في النــــــــــادي تتجه النية لديهم للتعاقد مع بعض اللاعـــــــــبين الذيـــــــــــن نراهم يستـــــــــحقون تمثيل فريق امانة بغداد لبناء الاجســــــــــام ويشكلون اضافة مهمة لصفوف فربقنا.

واضاف جاسم ان كل طموحنا ينصب بتحقيق نتائج ايجابية بل التنافس الجدي على المراكز الاولى وهو طموح مشروع لنا طالما كان فربقنا بطلا لبـــــــــطولة اندية العراق للمتقدمين في مواسم ماضية ومنافـــــــــسا دائما بكل بطولات الاتحاد المركزي .