إسبانيول يهزم خيتافي في الليغا

حسابات المباريات بين قلق برشلونة وصعوبة مهمة الريال

{ مدن – وكالات: يقترب قطار الدوري الإسباني من محطته الـ14، فيما يتصدر برشلونة بفارق مريح، عن الغريم التقليدي، ريال مدريد (8 نقاط)، الذي تزداد مهمته صعوبة، بالنظر إلى جدول المباريات المتبقية له، حتى انتهاء مرحلة الذهاب، مقارنةً بالبارسا وفالنسيا. ففي الجولة القادمة، سيسافر الميرينجي إلى إقليم الباسك، لمواجهة أتلتيك بلباو، الذي يطمح دائمًا لتعطيل مسيرة النادي الملكيّ، نظرًا للخصومة التاريخية. وبعد السفر إلى الباسك، على ريال مدريد مواجهة إشبيلية، الذي بات معروفًا بالعودة في النتائج، مهما كانت كبيرة، كما أنه يحتل المركز الخامس، على بعد نقطتين فقط من الميرينجي، ما يزيد أهمية المباراة للفريق الأندلسي. ولعل المباراة السهلة على الورق، ستكون أمام ليجانيس، غير أنها ستؤجل، لأن ريال مدريد سيخوض مونديال الأندية، ما يزيد من الضغط وإرهاق اللاعبين. وبعد الكلاسيكو، الذي سيكون في الجولة الـ17 من الليجا، سيواجه الريال مضيفه سيلتا فيجو، بعد الكريسماس، وهو الفريق الذي يقدم أداءً جيدًا على أرضه، وبات معروفًا بأسلوبه الممتع. وفي الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، يستقبل النادي الملكيّ فريق فياريال الصعب، الغنيّ عن التعريف، بكرته الهجومية، تحت إمرة المدرب، خافيير كاييخا، الذي جاء عوضًا عن فران إسكريبا، بعد بدايته غير المرضية.

مباراة برشلونة المقبلة

أما برشلونة، فسيستقبل في الجولة القادمة، فريق سيلتا فيجو في الكامب نو، لكنه سيكون بعدها في مهمة صعبة على أرضية ميدان سيراميكا، أمام فياريال. ثم يستقبل البلاوجرانا فريق ديبورتيفو لاكورونيا، في اختبار يفترض أن يكون سهلًا على الورق. وبعد كلاسيكو البيرنابيو، سيستقبل ليفانتي، ثم عليه خوض معركة في سان سيباستيان، أمام ريال سوسيداد، وهو ملعب لم يفز فيه في الليجا، منذ عام 2007، وكان ذلك بهدفيّ إنييستا وإيتو. أما الخفافيش، فسيكون عليهم زيارة ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ليواجهوا خيتافي، قبل استقبال سيلتا فيجو، الذي سيخوض اختبارات حقيقية، في الجولات الأخيرة، ثم يرحل فالنسيا لمواجهة إيبار. والأفضلية التي يمتلكها فالنسيا، هي أنه سيلعب مباراتين متتاليتين في ميدانه، أمام فياريال، في اختبار صعب، والثانية أمام جيرونا، ولا يضيع فالنسيا الكثير من النقاط في ميستايا، هذا الموسم. وسينهي الفريق مرحلة الذهاب، باللعب في الرياثور، أمام ديبورتيفو لاكورونيا. وبالنظر إلى جدول المباريات المتبقية، نلاحظ أن مهمة ريال مدريد ربما تزداد صعوبة، خاصةً بالأداء غير المستقر، الذي يبديه لاعبوه. أما برشلونة فالمباريات المتبقية له ذات صعوبة معقولة، على الورق، ومع مستوى الفريق الحاليّ، قد لا يخسر الكثير من النقاط. ومن جهته، فقد تجاوز فالنسيا أغلب الاختبارات الصعبة، ولم يبق له سوى فياريال، الذي سيستقبله على أرضه.

إسبانيول يهزم خيتافي

على صعيد اخر تغلب إسبانيول على ضيفه خيتافي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، بملعب الأول، كورنيلا البرات، في ختام منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني. سجل الإسباني جيرارد مورينو، هدف الفريق الكتالوني والمباراة الوحيد (ق55) من عمر اللقاء، الذي لم يشهد مزيدا من الأهداف، لينتهي بفوز أصحاب الأرض. بالتالي يحصل إسبانيول على ثلاث نقاط، يرفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ليقفز للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 16 نقطة أيضا، في المركز الـ12، بفارق الأهداف.

مدرب خيتافي يتحسر

وأقر خوسيه بوردالاس المدير الفني لخيتافي، عقب الخسارة أمام إسبانيول بهدف نظيف مساء اول امس الإثنين، على ملعب (كورنيلا البرات)، في ختام منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني، بأن فريقه لعب بتسرع، مبديا حزنه لغياب الطابع الهجومي عن الأداء. وعلق بوردالاس في تصريحاته عقب المباراة بأن المباراة لم تشهد فرصا كثيرة، في الوقت الذي أشار فيه لقدرتهم على تحييد هجوم الخصم الكتالوني، لكن فريقه لم يتمكن من الاستفادة من هذا الأمر. وأعرب المدرب عن حزنه للفرص المهدرة وبالأخص التي جاءت في الدقيقة 32 والتي كانت كفيلة بتقدمهم في النتيجة، قائلا إذا كنا تمكنا من التسجيل، لتغيرت المباراة. كما شدد على أن فريقه افتقد في النصف الثاني لـأسلوب اللعب الواضح، وهو ما أثر على تهديد مرمى أصحاب الأرض. وتجمد رصيد خيتافي بعد الخسارة عند 16 نقطة أيضا في المركز الـ12 بفارق الأهداف.

مميزات خيتافي

من جهته قال كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لإسبانيول، عقب الفوز على خيتافي، بهدف نظيف، مساء اول امس الاثنين، على ملعب (كورنيلا البرات)، في ختام منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني، إن حصد النقاط الثلاث كان الأهم بالنسبة لفريقه. وأوضح فلوريس، عقب اللقاء: لم نتمكن من حصد النقاط في مباريات عدة، وهذا أثر على ثقة اللاعبين بأنفسهم. وأبرز مدرب الفريق الكتالوني صعوبة المباراة، قائلا: خيتافي دخل اللقاء بمعنويات كبيرة، وكان علينا أن نلعب كرة قدم، ونصنع فرصا.. كانت المباراة صعبة للغاية، وكذلك محاولة التقدم. وأوضح أن خيتافي منافس جريء ويدافع بشكل جيد، ويستطيع الاستفادة من أخطاء المنافس. وأكد أن عدم ارتكاب الأخطاء كان مهما، من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، متابعًا: الفوز سيساعد على الحفاظ على ثقة المجموعة. وبهذه النتيجة يحصل إسبانيول على ثلاث نقاط، يرفع بها رصيده إلى 16 نقطة، ليقفز للمركز الـ13 .