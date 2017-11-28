بينيتيز يوجّه رسالة إلى جماهير نيوكاسل

{ لندن – وكالات: وجه الإسباني رافائيل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، رسالة إلى جماهير النادي بعد المدة الهزيلة التي مر بها الفريق، وخسارته 4 مباريات متتالية. وقال بينيتيز، في المؤتمر الصحفي لفريقه اول امس الإثنين قبل مباراة الفريق امس الثلاثاء أمام ويست بروميتش ألبيون: سنكون بحال أفضل في النصف الثاني من الموسم، نستهدف حصد 20 نقطة في الدور الأول، ولهذا، إذا فزنا ببعض المباريات في المدة المقبلة، ستصبح الأمور أكثر يسرا بالنسبة لنا. وأضاف رسالتي إلى جماهيرنا، اتحدوا سويا، ترون أن اللاعبين يقدمون كل ما بوسعهم، يمكنهم النجاح إذا حافظنا على هدوئنا، علينا دعم فريقنا ومساندة لاعبينا، إذا ارتكبوا أفدح خطأ في تاريخ كرة القدم، علينا التماسك سويا. وأكد بينيتيز أنه يثق بأن نيوكاسل سيكون على ما يرام، وأشار: قدما نصف ساعة جيدة للغاية أمام مانشستر يونايتد، سنحت لنا 4 فرص في أول 30 دقيقة أمام واتفورد لكننا لم نستثمرها. وتابع أمامنا شهر صعب، لدينا 14 نقطة، إنه وضع جيد ولكننا لسنا سعداء. ويحتل نيوكاسل المركز 14 في جدول الدوري الإنجليزي حاليا، برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن فرق منطقة الهبوط. وكان الفريق بدأ الموسم الحالي بشكل جيد لكنه ضل طريق الانتصارات حتى تجمد رصيده عند 14 نقطة من 13 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن. ولكن بينيتيز المدير الفني السابق لليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يرى أن المشجعين لهم دورا مهما في هذه المدة المزدحمة بالمباريات. وبعد مباراة ويست بروميتش، يلتقي نيوكاسل تشيلسي وليستر سيتي في غضون 10 أيام فقط