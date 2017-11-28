الشائعات تحاصر مستقبل أوباميانغ مع دورتموند

أجواء فاترة بين المهاجم الغابوني والنادي الألماني

{ برلين – وكالات: رغم تمسك رئيس مجلس إدارة بوروسيا دورتموند بهداف الفريق بيير إيمريك أوباميانج ورفضه طريقة التعامل معه في المدة الأخيرة، لاتزال الشائعات تحوم حول رحيل النجم الجابوني عن النادي. بعد أن كان بطلاً بتسجيله السبت الماضي أول أهداف دورتموند وتمرير كرة (مساعدة) الهدف الثالث لجوتزه واشتراكه في الهدف الرابع في بداية مباراة الديربي أمام شالكه في الجولة 13 من الدوري الألماني، تحول أوباميانج إلى كبش فداء الفريق. وجاء ذلك بعد طرده إثر اعتدائه على لاعب شالكه أمين حارث والنتيجة 4-2، ثم تعادل شالكه في النهاية، في المباراة التي وصفت بـديربي القرن. ووجه حارس دورتموند المخضرم رومان فايدنفيلر انتقادات شديدة لأوباميانج. ويقول موقع صحيفة بيلد الألمانية: من الواضح أن الأجواء بين المهاجم الجابوني وناديه الألماني أصبحت أكثر فتورًا. وبناء على معلومات لـبيلد، فإن أوباميانج يبحث بالفعل عن نادٍ جديد يدفع لدورتموند نحو 60 مليون يورو للتنازل عن اللاعب، الفائز بلقب هداف الدوري الألماني الموسم الماضي.

ليس سرًا أن دورتموند، منذ الموسم الماضي على الأقل، يخشى رحيل هدافه، فقد كان هناك حديث عن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والدوري الصيني. كما أن أوباميانج (28 عامًا) كان على مرمى حجر من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الصيف، لكن دورتموند وضع مبلغ 75 مليون يورو كأقل عرض للتفاوض، وبعدها تعاقد النادي مع نيمار. والآن تنتشر الشائعات، خصوصًا في إنجلترا، حول مستقبل أوباميانج في دورتموند، فاللاعب موجود منذ مدة طويلة على قائمة تعاقدات كل من ليفربول وتشيلسي، بحسب ما ذكر اول امس الإثنين موقع شبورت 1 الألماني. ومن المتوقع أن يكثف الفريقان الإنجليزيان مساعيهما لضمه، حسب صحيفة ذا صن البريطانية. غير أن شقيق اللاعب ويلي صرح لـبيلد أن أخاه يريد ببساطة أن يفوز ويسجل أهدافًا كثيرة. ما زال بتفكيره كاملاً مع دورتموند. أما عن مسألة الانتقال فلا نتحدث عنها، بحسب ما يضيف ويلي.

هل ينتقل أم لا؟

والآن يبدو أن دورتموند بدأ يفكر في بدائل أخرى لأوباميانج، فهناك مواقع كروية عديدة تتحدث منذ مدة عن بدء البحث عن أكثر من لاعب ليخلف أوباميانج، كما خفض النادي من مطالبه ليضع 59 مليون يورو (53 مليون جنيه إسترليني) كحد أدنى للتنازل عنه. غير أن المحير في الأمر هو تمسك رئيس مجلس إدارة دورتموند به، فقد صرح هانز يوآخيم فاتسكه أنه ليس معجبًا بطريقة التعامل مع أوباميانج في الأسابيع الأخيرة. وأضاف مساء: لقد أجرينا محادثات ممتازة هذا الأسبوع (مع أوباميانج) وشاهدت في مباراة الديربي أوبا يشمر عن سواعده بكل جدية، وربما أدى هذا أيضًا إلى حصوله على البطاقة الحمراء، لأنه كان يريد أن يظهر أنه معنا بشحمه ولحمه. وتابع فاتسكه مظهرًا تقديره للاعب: كم من مرة سجل لنا فيها أهدافًا وأنقذ رقبتنا.

حقيقة الرحيل

وكشف ويلي أوباميانج شقيق بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، حقيقة اقتراب شقيقه من الرحيل عن صفوف النادي الألماني، خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اهتمام الثنائي الإنجليزي ليفربول وتشيلسي بالتعاقد مع القناص الجابوني في يناير/كانون الثاني المقبل. وذكرت تقارير صحفية ألمانية مؤخرًا، أن أوباميانج يسعى للرحيل عن دورتموند، وأن الإدارة مستعدة للتخلي عن خدماته مقابل 60 مليون يورو. وقال ويلي، خلال تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية: بيير يريد فقط تحقيق الانتصارات مع دورتموند وتسجيل الأهداف، وكامل تفكيره منصب مع دورتموند. وعن إمكانية رحيله في يناير/كانون الثاني، أجاب: نحن لم نتحدث حول ذلك.