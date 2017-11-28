معالجة أزمة الأزدحام المروري

من الملاحظ لساحة التحرير وانفاقها والمتصلة بسأحة الطيران في قلب منطقة الباب الشرقي ووجود كثرة إلأشارات الضوئية والتي تسبب بزيادة أزدحام السيارات والمبالغ به نتيجة فائدة جزئية لاتستحق وضخامة عمل الساحة الكبيرة وأنفاقها وذلك لتوقف المراكب القادمة من اربع جهات بأشارات المرور مما يسبب في أرباك آلية سير المركبات اذن وماجدوى الأنفاق ووجود تقاطعات الطرق ..

معالجة التصميم

1- يستمر شارع النفق من جهة خزان الماء الكبير بالأستمرارية وعزله عن الشارع المجاور له من جانب سوق الملابس العسكرية وبقطع كونكريت ارتفاع 75 سم ويستمر الى جسر الجمهورية عابرا من الرصافة الى الكرخ وبدون جسر أو نفق وبجواره طريق الى شارع الجمهورية وايضا الى شارع الرشيد ..

2- الطريق القادم من جسر الجمهورية سريع يستمر إلى نفق ساحة الطيران فيه تشعبات الى شارع السعدون ثم الى شارع النظال يمينا ..

3- الطريق القادم من سوق الشورجة والمتصل بنفق شارع الجمهورية ذهابا الى شارع السعدون وفيه تفرعات في داخل ساحة التحرير جسر صغير بزاوية 45 ° يذهب إلى جهة ساحة الطيران وبجوار سريع طريق القادم من جسر الجمهورية وايضا هناك تفرع بجوار عمارة الخيام يذهب إلى جهة اليمين الى شارع الرشيد لا يتقاطع مع سريع القادم من نفق ساحة الطيران ..

4- الطريق القادم من شارع السعدون يستمر إلى شارع الجمهورية مع وجود جسر صغير وتحوير لجهة معاكسة للخروج ..

يعني انفاق ساحة التحرير تكون فقط ذهابا وايابا من شارع السعدون وشارع الجمهورية وبالعكس ومع وجود جسرين صغيرين محور في داخل نفق الساحة

وبهذا العمل توصلنا إلى استغلال انفاق ساحة التحرير والطيران بشكل كامل وعدم وجود التقاطعات المرورية اي بدون إشارات المرور الضوئية ..

عبود حسن