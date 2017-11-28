فعاليات محاربة العنف ضد المرأة تنطلق في أربيل

زنكنة تصف تزويج القاصرات بالبرنامج التعسفي

اربيل – فريد حسن

تحت شعار (معا من أجل كردستان خال من العنف ) انطلقت الاثنين فعاليات محاربة العنف وأضطهاد المرأة والتي تستمر لمدة 16 يوما تتخللها البرامج التوعوية وتقديم الدراسات والبحوث العلمية وندوات وحوارات من أجل منع او الحد من الظواهرغير الانسانية في التعامل مع المرأة .ودعت الامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء في حكومة الاقليم الى تنظيم هذه التظاهرة بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية اضافة الى هيئة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وصندوق التنمية في كردستان. وبدأت المراسيم بعزف النشيدين الوطني والكردستاني ثم بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء العراق.والقى رئيس مجلس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كلمة اكد في مستهلها على (اهمية بناء السلام وابعاد شبح الحروب عن الاطفال والنساء) مشددا على (ان حكومة الاقليم لن تسمح بأن تكون المرأة ضحية التنافسات والاختلافات السياسية).

كساواة وعدالة

مشيرا الى (ايمان الحكومة في كردستان بالمساواة والعدالة وتهيئة الظروف الملائمة لتوفير حياة سعيدة للاطفال والنساء والحكومة وضعت استراتيجية لتطوير واقع المرأة كما وسبق وان اصدر البرلمان الكردستاني العديد من التشريعات التي تصون المرأة ومنها عدم زواج القاصرات دون الثامنة عشر والحد من تعدد الزوجات لانها تخلق مشاكل اسرية تؤدي الى العنف والتفكك الاجتماعي الى جانب وضع الرقابة على استخدام التقنيات الحديثة بطرق تؤدي الى التفكك الاسري وخلق مشاكل اجتماعية وفي اغلب الاحيان تؤدي ذلك الى ارتكاب جرائم القتل) .والقت الامين العام للمجلس الاعلى لشؤون المرأة في كردستان بخشان زنكنة كلمة حيت خلالها كل الجهود المخلصة التي قدمت اسهامات كبيرة في طريق الحد من العنف والاضطهاد ومكافحته ضد المرأة واضافت (لازال هنالك تهميش للمرأة في الانتخابات) وطالبت (بأعادة النظر في موضوعات المرأة ووضع الخطط الاستراتيجية لرفع الحيف عنها اينما وجد) ونددت (بما الت اليه الامور في كركوك وطوزخورماتو من احداث)وقالت ان (العنف تجاوز حد الاعتداء الجنسي على الفتيات) وانتقدت وبشدة تزويج القاصرات) واهابت (بالبرلمان العراقي الى عدم الموافقة على هذا البرنامج التعسفي).

القاء كلمات

والقيت كلمات القنصليات الامريكية والفرنسية والالمانية الاتحادية والاتحاد الاوروبي وصندوق التنمية اكدوا خلالها على دعم المرأة وتطوير قابلياتها من خلال الدورات والمراكز التي تهتم بشؤونها.واقيم على هامش الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة معرض للالبسة واعمال خزفية يدوية بدعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان .وتستمر النشـــــاطات الثقافية والسمينارات والمعارض والبرامج الخاصـــــــــة بالتوعية في المدارس والكليات وبيـــــــت الاســـــــــر لمدة 16 يوما لابــــــــراز دور المجتمع في مكافحة العنف واضراره الاجتماعية .

فيما اقرت الامانة العامة لشؤون المرأة برنامجا لتغيير واقع المرأة والذي يستمر لغاية عام 2020 ومن ذلك رفع سقف نسبة مشاركة المرأة في القرارات المهمة ، تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة وحقوقها ، الاهتمام باوضاع النازحين وعـــــــوائلهم ، تطوير قابليات المرأة في جميع المجالات ، ايجاد الخطط الكفيلة بتطوير المراكز ووضع الخطط المستقبلية لتحقيق التكافؤ بين المجتمع ، تطوير العلاقة مع المنظمات الاقليمية والعالمية المهتمة بأمور وشأن المرأة .