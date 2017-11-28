المس بيل تصل إلى إيران وتتقن الفارسية

باحثة ومستكشفة ..أول بريطانية تدخل بغداد

عـلاء لازم العيـسى

باحثة ومستكشفة وجاسوسة بريطانية مشهورة ، عملت في العراق مستشارة للمندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس في العشرينات من القرن الماضي ، وكانت سيرتها مزيجاً من الواقع والخيال . ولدت غيرترود بيل وهي كبرى بنات السير توماس هبو بيل سنة 1868 في مدينة درهام التابعة لمقاطعة يوركشاير ببريطانيا ، وماتت أمها وهي في الثالثة من عمرها أثناء ولادة أخيها موريسو ، فتزوج أبوها ثانية من فتاة اسمها فلورنس ، وهي ابنة السير جوزيف أوليفي طبيب السفارة البريطانية في باريس ، ولذلك نشأت غيرترود لا تعرف أمّاً سواها ، وهي تدعوها أمي في رسائلها الكثيرة التي كتبتها إليها فيما بعد ، تلقت تعليمها أولاً في ( كوينز كوليج ) في لندن وكانت تلميـــــــذة متفوقة ، ثمّ دخلت جامعة أكسفورد وتخرجت فيها ســـــــنة 1887 ، وحصلت على مرتبة الشرف الأولى في التاريخ الحديث ، استهوتها اللغة العربية فتعلمت شيئاً من قواعدها ، فضلاً عن مهارتها باللغتين الفرنسية والألمانية .

بدأت تجوب بلاد الشرق سنة 1892 فرحلت إلى إيران ، وهناك مكثت عدة سنوات في رعاية خالها السير لاسلز الذي كان يومذاك سفير بلاده في طهران ، وفيها أتقنت اللغة الفارسية ، وفي هذه الفترة وضعت كـــــــتابيها ( كتاب السفر صورة فارسية ) و ( أشعار من ديوان حافظ الشيرازي ) الذي ترجمت فيه إلى الانكليزية منتخباً من شعره ، ثمّ جرّدت نفسها للرحلات في حواضر البلدان العربية وبواديها فزارت مدينة حيفا وفيها تلقت دروساً في العربية ، وسوريا والجزائر ونجد والطائف ، وفي سنة 1909 دخلت العراق فزارت سنجار والرمادي وكربلاء والكاظمية ، ومنها ذهبت إلى بغداد ، ثمّ غادرتها إلى سوريا ، إذ حلّت فيها سنة 1910 .

اواخر العقد

عيّنت مترجمة في السفارة البريطانية في مصر سنة 1915، وفي آذار سنة 1916 انتمت إلى هيئة موظفي الحاكم الانكليزي السر برسي كوكس في البصرة ، وكانت حينها في أواخر العقد الخامس من العمر ، وكان نائب الهند ( اللورد هاردنغ ) من أصدقائها القدماء وهو الذي أرسلها إلى كوكس ، وقد عاشت في البصرة سنة كاملة ، لكنها لم تتأقلم مع جو المدينة وأهلها (( فليس في وسع المرء في البصرة أن يحصل على أيّ شيء )) كما جاء في إحدى رسائلها . وبعد احتلال بغداد من قبل الجيش البريطاني في ( 11 / 3 / 1917 ) صدرت الأوامر بنقل مس بيل إلى بغداد ، فركبت باخرة متجهة إلى بغداد ، وبعد تسعة أيام وصلت إليها ، فكانت أول امرأة بريطانيّة تدخل تلك المدينة خلال الحرب ، وقد رحّب بها برسي كوكس ترحيباً حاراً ، وخصصت لسكناها داراً من دور بغداد القديمة وذهبت لتراها فوجدتها ( مكاناً تضيق به النفس يقع في زقاق ضيّق قذر )، فناشدت أحد اصدقائها من العراقيين ويدعى موسى جلبي الباجه جي أن يساعدها في العثور على بيت آخر ، فأجّر لها داراً تعود له وسط بستان زاخر بالزهور ، في محــلة السنك الحاليّة .

صهوة جواد

سافرت في شتاء 1918 إلى إيران بإجازة استغرقت شهرين ، قطعت خلالها على صهوة جوادها جميع المناطق الكردية الواقعة هناك بمحاذاة الحدود العراقية ثمّ عادت إلى بغداد وفي آذار 1920 غادرت بغداد إلى البصرة حيث استقبلت اباها هناك ، ورافقته في سفرة إلى الزبير وبعض مناطق العراق ، وفي سفرتها تلك إلى البصرة التقت القس الأمـــــــــريكي ( جان فان إيس ) الذي أســــــــس مدرسة ( الرجاء العالي ) في البصرة ، ووصفته بأنه (( أعظم الأصحاب تنشيطاً وإنعاشاً ، فهو ملمّ بشؤون البلاد أكثر من أي شخص آخر )) .أصبــــــــحت المس بيل بعد وصولها بغداد الساعد الأيمـــــــــن لكوكس ، فكانــــــــت تقوم بواجبات كثيرة ومـــــــــتنوعة لإراحته ، كمقابلة ممثلي الطوائف والنحل ، وشيوخ العشائر ، غير ناسية لعملها الحقيقي وهو جمع المعلومات وتبويبها وتقديمها جاهزة له .كما أنها خلبت ألباب الناس بما لديها من شخصية قوية ولباقة وسعة معرفة وثقافة اجتماعية ، فصار بيتها مقصداً لكثير من الرؤساء والأعيان والأدباء وشيوخ العشائر . لقد كان للمس بيل تأثير كبير على أهل القرار من زملائها البريطانيين ومن العاملين معهم من العراقيين ، لثقتهم برجاحة عقلها وشدة إخلاصها للتاج البريطاني ، وتأييدها لفكرة الانتداب البريطاني في العراق في بداية الأمر ، ولهذا ادت دوراً بارزاً في نشأة دولة العراق الحديثة ، بصورة علنية ومباشرة ، أو من وراء الكواليس ، ففي رسالتها إلى أبيها في 11 / 9 / 1921 كتبت مشيرة إلى تدخلها في تعيين أحد الوزراء واستحداث وزارة جديدة :(( لقد تم تشكيل وزارة فيصل الأول ، ونحن بوجه عام راضون تمام الرضا ، وقد أضيف مجدداً وزير ممتاز ، وهو طبيب مسيحي نشط مدرّب تدريباً حسناً في اختصاصه فأصبح وزيراً للصحة وهي وزارة جديدة ، واذكر بصورة سريّة إنّ هذا من تعييني أنا ، لقد قدمته إلى السر بيرسي واقترحت عليه إحداث وزارة للصحة ، إن الجميع مسرورون بذلك لكنهم لا يعرفون بأني أنا فعلتها ))، كما أنّ هنالك مؤيدات تشير إلى أنها كانت السبب الرئيس في إبعاد جون فيلبي من العراق بسبب موقفه من تنصيب فيصل ملكاً على العراق . أمّا فيما يخصّ مشاريعها الثقافية فقد تسلّمت رئاسة تحرير جريدة ( العرب ) التي أصدرها الإنكليز باللغة العربية بعد توقف جريدة الزوراء العثمانيّة.وقد صدر عددها الأول منها في ( 4 / 7 / 1917 ) ، وقد كتب في ترويستها بأنها (( جريدة سياسية اخبارية تاريخية عمرانية عربية المبدأ والغرف يُنشئها في بغداد عرب للعرب )) لكي لا ينفر الجمهور مـــــــــنها ، وأسّست سنة 1923 مكتــــــــبة هي ( مكتبة السلام ) وأصدرت مجلة بإسم ( الخزانة ) ، صدر عددها الأول في كانون الثاني من السنة نفسها ، ودامت سنة واحدة صدرت خلالها ثلاثة أعداد فقط ، ولم تهمل القيمة الأثرية الهائلة التي ينماز بها العراق ، فقامت بتأسيس المتحف العراقي ، وكان في أول تأسيسه عبارة عن غرفة صغيرة في بناية السراي الحكومي ، تُدعى غرفة الأحجار البابليّة ، وكان هذا المتحف وجميع الشؤون الأثرية تُدار ، بناء على طلب الملك فيصل ، من قبل المس بيل ، والتي ظلت تحتل منصب المدير الفخري للمتحف حتى وفاتها. وبما أنّ لكل بداية نهاية ، ففي ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد ( 12 / 7 / 1926 ) ماتت الآنسة بيل في بيتها البغدادي عن ( 58 ) سنة ، وقد وجدتها خادمتها الأرمنيّة ماري خامدة الأنفاس في فراشها عندما ذهبت لإيقاظها في الساعة السادسة صباحاً ، وقد شيّعت تشييعاً مهيباً ، يكاد يكون رسميّاً إلى المقبرة المعروفة في ساحة الطيران في الباب الشرقي ببغداد ، حيث دفنت هناك ، بعد أن خدمت أمتها خدمة جلىة وروّجت مصالحها فيه ، وكانت في عمل متواصل لتثبيت النفوذ الاستعماري في بلدنا.

كتابة تقارير

وقد وضعت خلال وجودها في بغداد عدداً كبيراً من التقارير والكتب ، وخرائط عشائرية ، ودليلاً صغيراً لمدينة بغداد ، وكتبت طائفة من المقالات نشرتها بتواقيع مستعارة في الجرائد الإنكليزية .قد كان وجود المس بيل في بغداد بالنسبة للحكومة البريطانية لا يقدّر بثمن ، فقد كانت كما وصفها السر هنري دوبس المندوب السامي البريطاني (( همزة وصل بين العنصرين العربي والبريطاني ، ولولا وجودها لحصل اختلاف في المصالح العامة والشخصيّة )) ، وكتبت السائحة الأمريكية المسز ( مارغريت هاربسن ) مقالة طويلة عن المس بيل وطبيعة عملها الشاق ، وتفانيها في خدمة بلدها ، فقالت : (( حينما حللت في بغداد أول مرة في سنة 1923 حصل لي الامتياز بأن أرى غيرترود بيل في عدة مناسبات ، وأتحدث إليها بأحاديث طويلة عديدة ، وكان تعرفي عليها أول مرة في مكتبها بقسم الإدارة في بناية دار الاعتماد بالقرب من المقيمية البريطانية على ضفة دجلة المقابلة لمدينة بغداد الحالية ، وبعد انتظار عدة دقائق أدخلت إلى غرفة ذات سقف عال وشبابيك فرنسية طويلة تطلّ على النهر ، وكانت أسوأ غرفة رأيتها من حيث الترتيب والتنسيق ، إذ كانت الكراسي والمناضد والأرائك مشحونة كلّها بالوثائق والمستندات والخرائط ، والأوراق المكتوبة بالإنكليزية والفرنسية والعربية ، وكانت وراء منضدة تكدست عليها الأوراق والملفات عالياً حتى فاضت )) .