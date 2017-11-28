كاتيوشا

صباح الخير يامريم يازهراء – هاشم حسن التميمي

ظننت مثل الاخرين ان مانسميه مجازا وصفا للممرضات الصحيات (ملائكة الرحمة ) في مستشفياتنا الحكومية قد اختفين بعد انتشار شياطين الفساد في كل مكان ، لكن القدر الذي قادني لصالة العمليات في مستشفى الواسطي الاثنين الماضي صحح الصورة ووجدت نفسي حقا بين ملائكة بعمر الزهور.

ادركت ايضا ان الانسان يتطبع في بيئته بالخير او الشر مع تداخل العوامل الاخرى ، لكن دور الادارة والتربية والاستعداد الشخصي هما العنصران الاساسيان في تشكيل وعي الانسان والتحكم بسلوكه المهني والانساني ، اقول ذلك وقد شاهدت و لمست عبر كل مراحل التشخيص والتحليل وتخطيط القلب قبل اجراء العملية الجراحية وجود اهتمام وحرص على دقة العمل بروح من التفاؤل والتفاني والمنافسة في المعرفة وتقديم الخدمة بروح انسانية وليس تنفيذا لفرمانات ادارية ومدرسية تعسفية من فتيات صغيرات مرحات أنيقات مهذبات هن اقرب للملائكة سالتهن اجابت احداهن وهي مريم بانها طالبة في اعدادية العلوية للتمريض وهي الان في التدريب العملي وتعلمت كل فنون التمريض باصوله العلمية التي سمعت عنها في قاعات الدرس، وقالت زميلتها زهراء نشعر بالسعادة ونحن نقدم الخدمة للمرضى وهم من عامة الناس الفقراء نساء وشيوخ واطفال ومقاتلين ويحتاجون لرعاية خاصة نحرص ان نقدمها وكاننا نخدم الوالدين.

لانريد ان نسرف بالحديث عن هذه الصورة المشرقة للممرضات والاطباء الشباب والكادر التمريضي لكننا نؤكد ان اغلب الدول النامية تعتمد لتفعيل خطط التنمية الوطنية بزيادة اعداد المدارس والمعاهد المهنية والحرفية دون الحاجة لانتظار سنوات اضافية ودفع عشرات الالاف من الطلبة والطالبات للكليات لانتاج عاطلين عن العمل وانخفاض مستوى الاداء الجامعي، ولعل الظرف الاقتصادي للاسرة العراقية وميول نسبة كبيرة من هذا الجيل للمهن والحرف يحتم علينا التوسع في هذا المجال واقتصار الدراسة الجامعية على الاختصاصات النوعية وباعداد تتناسب مع قطاعات العمل وليس مع رغبات التباهي بالاعداد الكمية الكبيرة التي تفتقر للنوعية

واختم مقالي صباح الخير ياعراق صباح الخير لملائكة الرحمة التي ترفرف فوق رؤوسنا ببراءة نخشى عليها من شياطين الفساد والبيرقراطية ، افتحوا ابواب اعدادية العلوية والاعداديات الاخرى التي يحتاجها المجتمع الانتاجي ولانريد ان نضيف ارقاما للجامعيين العاطلين عن العمل امنحوهم الرعاية والحماية وافتحوا الابواب للنابغين منهم لاستكمال دراستهم لامتلاكهم الخبرة العملية فخريج الاعدادية بخبرة مهنية خير من الف استاذ يتكلم بالاختصاص ولايعرف ان يطبق كلامه امام تلاميذه وميدان وحقل عمله. دعوة للوزارات المعنية لاعادة احياء الاعداديات والمعاهد المهنية وتاطيرها بقوانين وامتيازات لزجهم في معركة الاعمار التي تتطلب العمل وليس التنظير في الاختصاصات كافة لنختصر الوقت وتكاليف التعليم الباهظة، وبهذا تنجح خطط التنمية وتتخلص الجامعات من اعباء كبرى جعلتها تتكرش وتشيخ قبل اوانها فهل تسمعون وتقررون قبل ان تهرب الملائكة وتترك اماكنها لشياطين الفساد نريد ملاكات وسطية تحرك عجلة الانتاج ولانريد حملة شهادات عليا حصيلة اغلبهم الوثيقة وليس الخبرة الرفيعة والقدرة العميقة…؟