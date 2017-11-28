المدرّس: لايحق لأحد الإعتراض على إستثمار الجباية

أهالي النجف يتظاهرون ضد خصخصة الكهرباء

النجف – سعدون الجابري

شهدت ناحية القادسية التابعة لمحافظة النجف تظاهرة احتجاج على خصخصة قطاع الكهرباء.وقال بيان امس ان (الناحية شهدت تظاهرة كبيرة احتجاجا على الخصخصة وتسعيرة الكهرباء الجديدة وان المتظاهرين هددوا باعتصامات في حال عدم التراجع عن ذلك)، واضاف ان (المتظاهرين رفعوا لافتات تدعو الى محاسبة المتورطين في هذا الملف الخطير الذي يعد اكبر ملف فساد في العراق). على حد تعبيرهم.فيما ردت وزارة الكهرباء، على اعتراض المحافظات وحكوماتها المحلية على مشروع استثمار جباية وتوزيع الطاقة.

تقليل ضائعات

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح امس ان (أزمة الطاقة الكهربائية لن تحل الا بتطبيق مشروع تقليل الضائعات في الشبكة الوطنية)، مشدداً على ان (المشروع اتحادي وليس من حق أي محافظة إيقاف العمل به)، واضاف ان (هدف الوزارة الى تخفيض الضائعات في عملية التوزيع والتي وصلت الى اكثر من 60 بالمئة لتصل ساعات التجهيز الى 24 ساعة يومياً، فضلا عن القضاء على حالات التلاعب بالمقاييس والسيطرة على التجاوزات غير النظامية على الشبكة الوطنية)، واوضح المدرس ان (الهدف الاخر من تطبيقه هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن نتيجة المبالغ المرتفعة التي يسددها شهريا الى اصحاب المولدات الاهلية)، مشيرا الى ان (أجور استهلاك الطاقة الكهربائية شهرياً بالتعرفة الجديدة تعد ميسرة نسبة الى مايدفعه المواطن حالياً)، وتابع ان (المشروع هو اتحادي وليس من صلاحيات المحافظات غير المنتظمة باقليم التدخل ومنع تطبيق ذلك المشروع لا سيما وان المادة 114 / ثانيا من الدستور تؤكد ان السلطة الاتحادية هي المسؤولة عن ملف الطاقة الكهربائية توزيعا وانتاجا وان المادتين 14 و 15 في موازنة عامي 2017 و2016 تلزمان الوزارة بابرام عقود استثمارية لقطاعي توزيع وانتاج الطاقة لرفع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية، فضلا عن المادتين 21 و22 في موازنة العامين الحالي والماضي واللتان تلزمان الوزارة والوزارات الخدمية الاخرى باستحصال اجور الخدمات المقدمة للمواطنين)، واشار المدرس الى ان (القوائم تصدر من الوزارة وبتسعيره وضعتها الوزارة، اما الشركة الاستثمارية فيتمحور دورها بتقليل الضائعات وصيانة الشبكات وجباية اجور الاستهلاك فضلا عن نصب منظومة العدادات الذكية)، واوضح المدرس ان (المشروع قد تم ابرام عقوده في 40 بالمئة من مناطق العاصمة بغداد فضلا عن محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والمثنى وبابل وكركوك ومدينة سامراء فضلا عن الجانب الايسر من الموصل، وان الاعمال مستمرة لشمول محافظات النجف وكربلاء الانبار وديالى بتلك العقود). فيما اكد رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي انه تم منع المستثمر بالعمل ضمن مشروع خصخصة التيار الكهربائي لحين حلحلة الموضوع. وقال في بيان سابق انه (تم منع المستثمر بالعمل ضمن مشروع خصخصة التيار الكهربائي لحين حلحلة الموضوع وانه تم رفع دعوى قضائية على الوزارة، لتوقيعها عقد الخصخصة دون علم مجلس المحافظة). وشهدت مدينة الناصرية مركز المحافظة تظاهرة انطلقت من ساحة الحبوبي قبل ان يتجمع المتظاهرون امام مبنى المحافظة رفعوا خلالها شعارات ضد خصصة الكهرباء وما ذهبت اليه الامور من خلال زيادة اجور الكهرباء الشهرية التي اثارت استياء المواطنين واصحاب المحال التجارية، مطالبين بمراعاة الواقع الحالي والازمة المالية وانعكاسها على مجمل الامور مجددين رفضهم لجباية المبالغ التي ارهقت كاهل الاغلبية بحسب هتافاتهم في التظاهرة التي انتهت بلقاء المحافظ يحيى الناصري بمجموعة من المتظاهرين وبين ان الامور في هذا القطاع تخص وزارة الكهرباء. وقال المحافظ يحيى الناصري في بيان سابق ان (مشروع استثمار الكهرباء في المحافظة هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصرا لذا ندعو بغداد الى الاستماع الى مطالب المتظاهرين وعدم ارهاق كاهل المواطنين).

صورة حضارية

واضاف البيان ان (الناصري يشد على ايدي ابناء المحافظة في مطالبهم المشروعة والتي عبروا عنها بصورة حضارية وسلمية من خلال التظاهرة التي شهدتها مدينة الناصرية وهي دليل الحرص والوطنية العالية لدى ابناء المحافظة)، موضحا ان (المطالب المعلنة والتي ترفض مشروع الاستثمار في مجال تاهيل وجباية قطاع الكهرباء تقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية حصرا، بعيدا عن صلاحيات الادارات المحلية للمحافظات ومنها ذي قار، وقد تم التصويت على المشروع في وقت سابق في مجلسي النواب و الوزراء). وتابع ان (المحافظة سعت منذ عام 2016 ولغاية الان الى التقليل من اثار هذا القرار المركزي والتركيز على إلغاء الديون المترتبة بذمة المواطنين، وقد نجحت بذلك عبر اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالعمل على ايقاف استيفاء الديون السابقة لجميع المواطنين من الاستخدامات المنزلية والتجارية)، واشار الناصري الى انه (اتصل هاتفيا بمكتب العبادي لنقل مطالب المتظاهرين في هذا الشان وقد تعهدت رئاسة الوزراء بالعمل على ايقاف الديون السابقة ومراعاة ظروف اهالي المحافظة الاقتصادية). وتابع انه (في الوقت الذي تضم فيه الحكومة المحلية صوتها الى صوت المتظاهرين في مراعاة الواقع الحالي تقديرا لتضحيات اسرهم فهي تامل ان تكون مطالب ابناء المحافظة على طاولة جميع المسؤولين وممثليها في البرلمان ووزارة الكهرباء من اجل مراعاة الكثير من الجوانب والاهتمام بتحسين واقع الخدمات وعدم ارهاق كاهل المواطنين بأية مبالغ اضافية)، واضاف انه (مع سلطة القانون وتوجهات الحكومة الاتحادية وبرامجها للنهوض بواقع الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لكننا نطالبها في الوقت ذاته بان تأخذ على محمل الجد مصالح الاسر الفقيرة وذات الدخل المحدود ودعمها بكل ما تستطيع تقديرا لتضحياتها في حماية وبناء العراق).