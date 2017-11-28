45 شهيداً وجريحاً بإعتداء النهروان وتحذيرات من تكرار العملية

الشرطة تفكّك ناسفة وسيارة ملغّمة قرب مدرسة إبتدائية بالموصل

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة الحشد الشعبي عن امتلاك تنظيم داعش مضافات على الحدود مع بغداد تسهل الاعتداءات الارهابية في العاصمة، فيما بلغت الحصيلة النهائية للاعتداء والتفجير الانتحاري في منطقة النهروان 45 شهيدا وجريحاً. وقال القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري في تصريح امس ان (منطقة النهروان تعرضت الى فاجعة دامية باستشهاد وإصابة العشرات من أبنائها بأسلوب الانغماسي الجوال الذي يعد أداة جديدة للقتل اعتمدها تنظيم داعش الإرهابي ومضمونها إرسال انتحاريين يقومون بقتل الأبرياء رميا بالرصاص ثم يفجرون أنفسهم).وأضاف أن (الانغماسي الجوال أول ما طبقه داعش في أطراف المقدادية قبل أشهرـ وشهدت النهروان السيناريو الدموي ذاته). لافتا الى أن (التنظيم لديه مضافات قرب الحدود الإدارية مع بغداد من جهة ديالى والقريبة جدا من النهروان). وأشار المعموري الى أن (داعش لديه جيوب جنوب في كنعان وبهرز وتم ضبط العديد من المضافات والأحزمة الناسفة مؤخرا ما يجعلها مصدر تهديد مباشر لبغداد باعتبار المنطقة زراعية وفيها الكثير من نقاط التسلل صوب العاصمة دون المرور بأي حاجز امني). وقال مصدر في امس ان (الحصيلة النهائية للاعتداء والتفجير الانتحاري في منطقة النهروان بلغت 17 شهيدا و28 جريحاً).

ومن جانبه قال متحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن امس ان (اعتداء ارهابيا بواسطة انتحاريين ارهابيين اثنين قاما بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين في سوق الشمري بمنطقة النهروان، حيث فجر أحدهما نفسه). مبينا أن (الانتحاري الثاني “مكنت القوات الامنية من قتله). ولم يشر المتحدث الى حجم الضحايا من المدنيين، إلا أنه اكد أنه سيقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

وادانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة اعتداء النهروان مؤكدة التزامها مواصلة التنسيق مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد (مكة 2) . وأعرب الأمين العام يوسف بن احمد العثيمين في بيان تلقته (الزمان) امس عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى. وحث الحكومة العراقية والشعب العراقي بكل أطيافه والقوى السياسية العراقية على التصدي للإرهاب بجميع أشكاله وصوره والذي يستهدف اثارة الفتنة بين طوائفه، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة التنسيق مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد (مكة 2) وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الامن والاستقرار في العراق. فيما اعلنت قيادة عمليات بغداد عن عزمها تفجير اكداس عتاد مسيطر عليها غربي العاصمة اليوم، منبهة المواطنين عند سماع صوت دوي انفجار. وقال إعلام عمليات بغداد في بيان امس (نلفت عناية الاخوة المواطنين بعد قليل ستقوم قيادة الفرقة الرابعة عشرة بتفجير اكداس عتاد من مخلفات داعش تحت السيطرة في منطقة الكرمة غربي بغداد، لذا اقتضى التنويه عند سماع صوت دوي انفجار). وفي الموصل قال مصدر امس ان (القوات الامنية تمكنت من تفكيك سيارة ملغمة وعبوة ناسفة بالقرب من احدى المدارس الابتدائية في حي سومر في الساحل الايسر من الموصل دون وقوع اي اصابات). وأشار الى ان (القوات الامنية القت القبض على خمسة اشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش).

عملية تفتيش

كما اطلقت قيادة عمليات الانبار عملية لتفتيش صحراء جنوب الرطبة لملاحقة فلول تنظيم داعش فيما اعلنت عن إعادة خمسة آلاف نازح الى مناطقهم المحررة في المحافظة وعدد من المحافظات الأخرى. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (قوة من الفرقة الأولى بالجيش انطلقت، بعملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء جنوب مدينة الرطبة). وأضاف أن (العملية تهدف لملاحقة بعض المفارز التابعة لداعش في الصحراء الغربية من الأنبار جنوب الرطبة والقضاء عليهم). واضاف ان (القوات الامنية شرعت بحملة امنية واسعة للتطهير صحراء قضاء الرطبة والتي تعد من اهم معاقل اختباء مجرمي داعش في صحراء المناطق الغربية). مشيرا الى ان (القوات الامنية طوقت بالكامل محاور المناطق الصحراوية المستهدفة). مبينا ان (طيران الجيش وفر غطاء جويا كثيفا للقطعات العسكرية المشاركة في عملية مداهمة معاقل اختباء داعش). وأشار قائد عمليات الانبار الى ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها دمرت العديد من الانفاق واستولت على اسلحة متنوعة). واوضح الفلاحي انه (وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي والعمليات المشتركة تم إعادة أكثر من خمسة آلاف نازح الى مناطقهم المحررة في الأنبار ومحافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل ونينوى).وأضاف أن (قيادة عمليات الانبار مستمرة بإعادة النازحين لمناطقهم المحررة بعد عودة الاستقرار إليها لغرض إغلاق تلك المخيمات والانتهاء من أزمة النزوح والتهجير). الى ذلك قال القيادي في حشد المحافظة قطري العبيدي في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من تطهير منطقة الصخيريات جنوب غربي صحراء قضاء راوه). وأضاف أن (منطقة الصخيريات تعد من اهم معاقل واختباء تنظيم داعش الاجرامي بعد وادي حوران). وكان العبيدي اعلن، عن انطلاق عملية واسعة لتطهير وادي حوران غربي قضاء راوه من تنظيم داعش، بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة في الجيش والحشد الشعبي.