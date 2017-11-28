أهالي باب الشيخ يتبارون بقراءة الأذكار والمناقب

البغداديون يحتفلون بمولد سيد الكائنات في الأعظمية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكملت أمانة بغداد استعداداتها للاحتفال بمولد سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلّم الذي يصادف يوم غد الخميس ضمن فعاليات متنوعة بالتنسيق مع ديوان الوقف السني.

وقال المتحدث الاعلامي باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان)امس ان (الدوائر البلدية التابعة للأمانة أكملت استعداداتها للاحتفال بمولد سيد الكائنات الرسول الأكرم محمد (ص) من خلال فعاليات تم الإعداد لها بالتعاون مع الجوامع والحسينيات والمراقد المقدسة شملت تنظيم حملات خدمية لمحيط تلك الأماكن والمواقع القريبة منها والشوارع المؤدية إليها إلى جانب نصب نشرات الزينة والأعلام والموشحات الدينية وتهيئة الألعاب النارية لإطلاقها خلال الاحتفالات)، وأضاف، أن (دائرة بلدية الأعظمية نفذت حملة خدمية قرب جامع الإمام (ابي حنيفة) (رض)، استعدادًا لاستقبال حشود المحتفلين بالمناسبة الكريمة، وشملت الأعمال غسل وتنظيف الشوارع وزراعة الكابلات الزراعية وصيانة خطوط ومشبكات الصرف الصحي والامطار إلى جانب قيام بلدية مركز الرصافة بتنفيذ حملة خدمية مشابهة قرب جامع عبد القادر الكيلاني).

إحتفال سنوي

وتابع عبد الزهرة ان (العراقيين يحتفلون سنويا في هذه الذكرى العطرة في جامع الإمام الأعظم (أبو حنيفة النعمان) في مدينة الأعظمية ببغداد، حيث الزينة الملونة والأعلام والرايات الخضراء، فضلا عن المناقب النبوية، ويقوم الزائرون الذين يحتشدون من مختلف مدن العراق بتوزيع الحلوى، فيما تعالى أصوات الذكر والأناشيد التي تتغنى بمولد الرسول، أما عن سماء الأعظمية فتضاء بالألعاب النارية التي يطلقها المحتفلون).وقال شهود من اهالي الاعظمية لـ(الزمان) أمس ان (شوارع المدينة وأزقتها تشهد منذ ايام احتفالات كبيرة وحدثًا فريداً، إذ تكتظ بالمشاة وتتلاشى السيارات تمامًا، وتنتعش الأسواق والمحلات التجارية، ويعد الاحتفال في ساحة الإمام الأعظم آخر المطاف بالنسبة إلى ليلة إحياء ذكرى المولود النبوي، فطقوس الاحتفال بهذه الذكرى من عادات وتقاليد متوارثة جعلت يومها مختلفا عن باقي الأيام، فقبيل غروب الشمس تقوم العائلات المحتفلة بإيقاد الشموع حول منازلها وأمامها، وتوزيع الحلوى الخاصة بهذه المناسبة. وتوزيع حلوى المولد والتي يطلق عليها باللغة العامية الدارجة (زردة النبي). وتستمر الاحتفالات والصلوات والمناقب النبوية إلى أذان صلاة الفجر). واضافوا ان (مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى تختلف من بلد إلى آخر إلاّ أنها جميعها تشترك في التعبير عن تعلقها بالرسول الكريم بإظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة عن طريق ارتداء الملابس التقليدية الجديدة، وتبادل الزيارات، ومرافقة الأطفال عند الخروج إلى الاحتفال، وتحرص العائلات العربية على صلة الرحم والاجتماع مع بعضها في جو تسوده الألفة والمحبة، إذ تقوم العوائل بإعداد الحلوى والعديد من الوجبات الغذائية لتوزيعها على الناس).

إحتفالات واسعة

ويرى الباحثون ان (سكان بلاد الرافدين يحتفلون بالمولد النبوي الشريف منذ أواخر العهد العباسي، إذ تشهد المحافظات احتفالات واسعة وخصوصًا في العاصمة بغداد إذ اصبحت المناسبة تأخذ الاهتمام من قبل المسؤولين في العهد الملكي فصارت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تأخذ نمطًا آخر، بتنظيم الاحتفال، وتوجيه الدعوات إلى كبار المسؤولين في الدولة، ورجال الصحافة، ووجهاء المجتمع، مع إعداد منهاج خطابي، وتلاوة المناقب النبوية الشريفة بأصوات كبار قرّاء المقام، والموشحات الدينية)، مشيرين ان الى ان (مدينة الأعظمية تشتهر بتنظيمها للاحتفالات الخاصة بالمولد النبوي الشريف وخصوصًا في جامع الإمام الأعظم (أبي حنيفة النعمان) إذ يستقبل الأعظميون الوفود من المحافظات والمدن العراقية الأخرى، و تقام مآدب كبيرة في المساجد. وتبدأ الاحتفالات الدينية والشعبية والرسمية بهذه المناسبة المباركة العطرة من بداية شهر ربيع الأول حتى نهايته وتتمثل بإقامة مجالس تقرأ فيها قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتُنشد الأناشيد والموشحات الدينية التي تتغنى بشمائل الرسول الكريم وكما وتقدم فيها الأطعمة والحلوى والشرابت)، وتابعوا ان (الاحتفالات تتنوع من عام لاخر ففي بغداد كانت تقام مجالس المناقب النبوية التي تسمى باصطلاح أهل بغداد (مولود) في جلسات ليلية دينية شعبية يحييها أحد القراء المجوّدين المشهورين آنذاك، وتقام عادة في بيوتات البعض من البغداديين أو في الجوامع، وتسود تلك الاحتفالات أجواء الفرح والسرور، توزع خلالها الأكلات التقليدية الشعبية مثل (زردة وحليب) والعصائر وبعض الحلويات البغدادية من الزلابية والبقلاوة، وترى أطفال المحلة فرحين وهم يرتدون الملابس البيضاء).وقالت المواطنة ام كريم لـ(الزمان) ان (إن الاحتفال بالمولد النبوي في الأعظمية له طعم خاص، وإن المدينة تستعدّ للاحتفال منذ أشهر حيث نقوم بتزيين البيوت وإعداد الحلوى مثل (الزردة، والحلاوة الطحينية) وغيرها من الحلويات التي يتم توزيعها في هذه المناسبة، وأيضا نقوم بتوزيع الدفعات الغذائية بين الزوار القادمين من مختلف انحاء العراق)، فيما قال ( المواطن أحمد شهاب من سكان منطقة الأعظمية (نقوم بالاستعداد للاحتفال منذ أشهر حيث نقوم بتزيين الشوارع والأزقة بالزينة و(الفلكسات) التي تحتوي على عبارات في حب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وأيضا تقوم في المحلات والبيوت في المنطقة بتشغيل المسجلات الصوتية التي فيها المدائح النبوية). كما يتم الاحتقال ايضا في (محلة باب الشيخ) التي تعد مركزًا لتجمع قراء القرآن الكريم والمناقب النبوية، فنراهم يتبارون في قراءة الأذكار والمناقب النبوية في ساحة الحضرة القادرية وأروقتها على مسامع الناس المحتفلين حيث يشرع القارئ بتنزيله من النغم الشجي وهو يقرأ آبيات إحدى القصائد التي تمدح رسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هكذا كانت أيام بغداد والبغداديين أيام زمان).وقال محمد جمال سعدي صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية إن (الاحتفال بذكرى المولد أصبح جزءًا مهما من ثقافتنا وعاداتنا وقيمنا الشعبية والوطنية، والناس هنا يتسابقون إلى إحياء هذه الذكرى في الجوامع وفي الأسواق والبيوت والطرقات، فيظهرون علامات الزينة والجمال والفرح والسرور)، واضاف أن (ذكرى المولد تزيد من الحركة في الأسواق التجارية، وبشكل كبير فالناس يقبلون على شراء مستلزمات الاحتفال من الشعارات ونشرات الزينة الخاصة بهذه المناسبة، فضلًا عن شراء الحلويات وبكميات كبيرة لتوزيعها بين الأقارب والجيران، في حين يتصدّر التمر بأنواعه كافة قائمة المبيعات خلال الأيام التي تسبق المولد النبوي الشريف)،وقال سعد منذر العزاوي وهو صاحب محل تسجيلات أن (حركة البيع والشراء تشهد زخما كبيرا منذ نهاية الأسبوع الذي سبق يوم المولد، وأن ذكرى المولد تزيد من إقبال الناس على شراء التسجيلات الصوتية الخاصة بالقرآن الكريم والأناشيد الإسلامية والمدائح النبوية).