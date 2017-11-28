قراءة في مغريات السلطة – ناجح صالح

عاهدوا الله وعاهدوا أنفسهم أن يكونوا خير رعاة لرعيتهم اذا ما آلت السلطة اليهم، وأن يؤدوا الأمانة خير أداء وأن يرفعوا من شأن الوطن الرفعة العالية، فلما تحقق لهم ما أرادوا وأمسكوا بزمام السلطة وانتهى ذلك العهد القديم بمساوئه وظلمه وجبروته، انقلبوا بعد برهة من الزمن فخانوا الله وخانوا أنفسهم، لقد غرهم الكرسي بما فيه من مغريات ليزدادوا اثما وفسادا حتى ضجت الأرض من سوء أفعالهم وتنكروا للرعية وساموها عذابا وبهتانا وغدرا.

وكلما ارتفع صوت يناديهم أين ما وعدتمونا من وعود ! وأين قسمكم الذي أقسمتم به ألا تكونوا مفسدين قالوا انما نحن مصلحون.

فكذبوا وازدادوا اثما وعدوانا على رعيتهم، فبانت طويتهم وراحوا يستبدون بالأمر كله يتقاسمون بينهم الغنيمة ليكون سكنهم القصور العالية وطعامهم كل ما لذ وطاب وحياتهم جميعها ترف وبذخ وتبذير .

لم يكن لهم أي رصيد من المال فأصبح لهم رصيد لا تحسب أرقامه بينما ظلت رعيتهم التي وعدوها بالوعود الرنانة تعاني الأمرين من فقر وذل.

كنا نحسبهم ملائكة قبل أن يجلسوا على كراسي السلطة فاذا هم شياطين بعد أن تهيأت لهم الأسباب للوصول الى قبضة السلطة.

لقد انقلبوا بين ساعة وضحاها من خراف وديعة الى ذئاب شرسة، وراح هذا الوطن يئن من مكرهم وخداعهم واستبدادهم، بل هم زادوا هذا الوطن جراحا فوق جراح فبددوا ثرواته واستباحوها دون أن يكون للرعية نصيب يذكر من هذه الثروات.

ترى ما لغز هذا الكرسي الذي يفعل فعله العجيب في النفوس سيما النفوس الضعيفة التي لا جذور لها ولا عنوان ولا تاريخ!

ألم يجلس على هذا الكرسي من قبل من استبد بالأمر فظلم وتجبر! فلم ينهج الذين جاءوا من بعدهم النهج نفسه، بل يزيدون عليه اجحافا وفسادا.

ثم يا ترى هل وطننا وحده هو الذي يعاني عقدة الكرسي أم أن أوطانا أخرى تشاركه اللعبة ذاتها؟

غير أن الأوطان التي رست فيها الديمقراطية فان الكرسي لا يحسب له حساب وليس له أي شأن، وأن السلطة الحاكمة مستمدة ومنتخبة من رأي عام منور، لذا فهي سلطة اصلاح وليست سلطة فساد، هي سلطة تعمل ليل نهار لتحقق أهدافا مرسومة في البناء والرقي والتقدم.

كركوك