كلام عن الموازنة

أين تذهب فروقات أسعار النفط؟ – سامي الزبيدي

في كل عام يقدم مشروع مسودة الموازنة الى مجلس النواب لمناقشته وتعديله ان تطلب الأمر ومن ثم المصادقة عليه وكسابقاتها من موازنات الأعوام الماضية اعتمدت الموازنة على عائدات تصدير النفط كإيرادات أساسية للدولة والتي تشكل نحو 90 بالمئة من مجموع الإيرادات وعد مشروع الموازنة لهذا العام صادرات النفط العراقي بثلاثة ملايين وثماني مئة ألف برميل يومياً بضمنها مئتا وخمسون ألف برميل من إقليم كردستان وثلاث مئة ألف برميل من نفط كركوك وبنيت الموازنة على أساس سعر تخميني لبرميل النفط الواحد بـ43 دولارا لكن الحقائق تشير على أرض الواقع الى غير هذه الأرقام فصادرات النفط العراقية تجاوزت الأربع مئة مليون برميل يومياً وان سعر النفط في الأسواق العالمية تجاوز الـ60 دولارا للبرميل ولنأخذ بالاعتبار ان سعر برميل النفط العراقي اقل من السعر العالمي بأربعة الى ستة دولارات وكحد أدنى يكون سعر برميل النفط أربعة وخمسين دولارا ومراعاة لتذبذب أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض حسب متطلبات السوق والعرض والطلب على النفط فلنحسب ان سعر برميل النفط هو 50 دولارا ووفق هذه الأرقام فان هناك فروقات مالية كبيرة تصل الى عشرات المليارات من الدولارات سنويا وعلى سبيل المثال فان السعر الذي بنيت عليه الموازنة هو 43 دولارا والسعر الحقيقي بالحد الأدنى هو 50 دولارا أي أن فرق السعر هو سبعة دولارات في البرميل الواحد ولو ضربنا 7 * 3,800,000 ألف برميل هو كميات تصدير النفط المثبت في الموازنة فيكون الفرق في اليوم الواحد هو 26,600,000 ستة وعشرون مليون وستمائة ألف دولار وفي الشهر 780,0000 سبعمائة وثمانون مليون دولار وفي السنة 9,360,0000 تسعة مليارات وثلاثمائة وستون مليون دولار ناهيك عن الكميات الحقيقية المصدرة وهي أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً أي أن هناك أكثر من مئتي ألف برميل يومياً زيادة عن ما مثبت في الموازنة من كمية مصدرة ثمنها عشـرة ملايين دولار يومياً تضاف الى الفروقات أعلاه .

كميات حقيقية

إذن هذه هي بالحد الأدنى الفروقات بين ما بنيت عليه الموازنة من سعر برميل النفط وكمياته المصدرة وبين الأسعار والكميات الحقيقية والسؤال الذي يثار أين تذهب أموال هذه الفروقات ؟ وأين ذهبت أموال الفروقات منذ عام 2006 الى هذه السنة وهي مئات المليارات من الدولارات ؟ أسئلة تحتاج الى إجابات حقيقية وشفافة من وزارة النفط والحكومات المتعاقبة . والملفت للنظر في موازنة هذا العام الاستمرار باستقطاع نسبة 4,8 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لسد احتياجات الحشد الشعبي وإعادة النازحين مع العلم ان للحشد الشعبي تخصيصا ته من الموازنة أسوة بوزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب كما ان احتياجات الحشد الشعبي ستقل كثيرا بعد أن أوشكت العمليات العسكرية وتحرير المدن على النهاية وبالنسبة للنازحين فان أعداداً كثيرة منهم قد عادوا الى مدنهم والمفروض بالحكومة إلغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين أو على الأقل تقليل نسبتها لتخفيف العبء عنهم خصوصاً بعد الزيادة العالية في أسعار النفط وقرب الانتهاء من العمليات العسكرية ,كما أبقت الحكومة على رسوم السفر بالطائرات وهي 25,000 ألف دينار لبطاقة السفر الخارجي و1 0,000 آلاف دينار لبطاقة السفر الداخلي ,كما أبقت على ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال والانترنيت بنسبة 20 بالمئة التي يتحملها المواطنون فلماذا لا تستقطع هذه النسب والمبالغ من فروقات سعر برميل النفط وفرق كمياته المصدرة بدلاً من استقطاعها من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتحميلهم أعباءً مالية هم في أمس الحاجة لها في هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة .