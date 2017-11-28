من يقف بجانبي ؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

من الصعوبة جدا ان ارضى كل الرضا عن اي انسان مهما كان قربه مني فأشعر بالضياع وكأنني غير موجود احيانا اشعر بوجودي مع اشخاص مهما طال الحديث معهم فهو قصير وتبقى في قلبي حسرة بل حسرات لكل ما اراه من انسجام بين شخصين واقول في نفسي لم كتبت عليّ هذه العزلة والغربة القاتلة التي اعيشها لم انعم بحياة مع امراة كما نعم بها غيري من الناس واستقروا واكتفوا بقناعة يالحياتي الشريرة كأن كل الناس تطاردني..

اشعر بضوضاء وبعدم استقرار وهناك نداء في اعماقي يستغيث، وشعور قوي يهتف ويلح لحاجتي الى من سيقف بجنبي افهمه ويفهمني.. يحبني واحبه.. يخاف عليّ.. ويزيد رغبتي يوما بعد يوم وكاني فقدت شيئا غاليا للبحث عنه ولا اجده.

في صحوي ومنامي باعث يلهيني عما يدور حولي من حركة الحياة، لم اعد ارى اي شيء رغم مشاغلي، عملي.. اهتماماتي.. حب الاخرين ومشاركتهم ومشاركتي لهم.. وكأني اسبح في فضاء واسع، ولكنه ضيق يطبق على انفاسي ولايدعني ارتاح وانا الهث وراء سراب مستحيل تحقيقه.

لماذا؟ لا ادري ويا ليتني ادري ولم يحدث كل ذلك؟ فهل صعب الى هذه الدرجة ان أجد سعادتي؟ وهل من سابع المستحيلات ان اجد من يملأ عليّ حياتي عطرا وحبا؟

ترى ما الذي ينقصني لاحيا حياة طبيعية كباقي البشر؟ ما الذنب الذي ارتكبته وبه انال جزائي؟ فما اشبه يومي بأمسي طالما ظل حلمي يسير كالسلحفاة، فأنا احيا حياة روتينية خالية بلا طعم او رائحة او لون وفقدت الاحساس بحلاوة الايام، فليلي كنهار، وربيعي كخريفي، شمسي كظلي.

استيقظ كل صباح لا اسمع سوى صدى انفاسي، ودقات قلبي التي احسها في اذني، ويأتي المساء ويسبقني انيني، انام والصمت يأكلني واتذكر وحدتي، فما اقسى غربة النفس فيحتد اصطدامي مع ذاتي. فمن الصعب ان تنبت الصحراء خضرة، فأنا قد الفت الوحدة، ورسمت حدودها في اعماقي، حتى اغتالت انسانيتي واذابت عواطفي واماتت مشاعري بكل ابجديات المعاناة، فالوحدة مذابة في عروقي.. ومهما كتبت عن الامي.. واحزاني.. ستظل تعابيري.. وسطوري عاجزة.. تائهة ولحظات الانتظار تخنقني وتدفن في خطواتها البطيئة بارقة الامل المنتظر. لم يبق غير احلامي اجتاز فيها جداري واتسلسل فيها من ثقب الباب، انها هواجسي التي تداهمني، فالحزن يملأ ملامحي والقلق يكسو نبرة صوتي ويهدني التعب وتنعدم عواطفي من ذاتي لشدة الالم.. فكم كنت احلم ان اعيش فوق السحاب والمس بيدي النجوم واهيم بنور القمر الذي احسبه لايضيئ الا من اجلي واحس باشعة الشمس تضيئ حياتي، اشعة مختلفة لايحسها سواي.. ان اقصى امنياتي، الشعور بالامان الذي تسرب مني، مع ايماني بأن الاماني لاتدرك كلها وما من شيء الا ونمو وسط الالم، وتراني أسال نفسي: اين اجد من يبدد وحتى ومتى وكيف؟

انا وحيد، مع ظلمتي؟ ام اننا نحيا معا بين اربعة جدران تحجب عنا الضوء والصوت الذي يفصلنا عن العالم الخارجي؟ انها ثورة التمرد التي تثور في اعماقي على ظروفي، ولكن الاصرار يدفعني للبحث عن سعادتي حتى لا افقد احلامي المتبقية، فسعادتي لن تضيع مني، ولكن قد تتأخر بعض الوقت، او معظم الوقت، ولكن لن تتاخر كل الوقت او تذهب بدون عودة. لازلت انتظر ما تبقى لي من نفس.. واشغل نفسي بآمل جديد انتصر فيه على هزيمتي. وقد يقول البعض ماذا بقي من العمر فأقول ولو تكون سعادتي في ليلة واحدة فأجعلها ليلة العمر وما الحياة الا لحظات وان طالت.؟ فالعديد ممن يعيشون بين اشخاص، ولكنهم يشعرون بالوحدة، فلا يجدون من يشكون لهم احداث يومهم ومشاكلهم واحلامهم ولا من يكشفون لهم عن لحظات ضعفهم، ان الوحدة شعور يكتنف اصحاب الاحاسيس الصادقة والمشاعر الفياضة. ذلك انهم لايقبلون الناس بزيفهم فيغتربون عنهم روحا. ولا المجتمع بعلاته، فيحاولون الهروب منه الى ذواتهم، فيزداد الانين انينا وتصبح الوحدة ونيسا وانيسا.