مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتش العام – طارق حرب

تصويت مجلس النواب يوم 2017/11/27 على قبول مقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين يوافق الدستور لان الدستور لم يذكر هذه المكاتب في احكامه ولان هذه المكاتب تمارس سلطات قضائية وهي التحقيق وهي مسائل من اختصاص السلطة القضائية دستوريا ولا يجوز لاية جهة ممارستها ولصدور القانون رقم (49) لسنة 2017 قانون الادعاء العام الذي اوكل سلطة اقامة الدعوى في قضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها بالادعاء العام طبقا للفقرة اولا والفقرة ثاني عشر من المادة الخامسة من قانون الادعاء العام المذكور جعل سلطة اقامة الدعوى بالحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري والتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من اختصاص الادعاء العام فقط وبذلك فانه نزع ما يباشره المفتشون العموميون في قضايا الفساد المالي والاداري حالياً واودعه الى الادعاء العام كذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة الذي نظم التحقيق الاداري مع الموظف لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين فهذا القانون رقم (14) لسنة 1991 الخاص بكل ما يتعلق بالتحقيقات الادارية للموظفين العموميين لم يورد المفتش العام ولم يخول المفتش العام او مكتبه اية صلاحية او سلطة ادارية واذا كان قانون المفتشين العموميين رقم (57) لسنة 2004 الذي اصدره ( برايمر) يتم تطبيقه من قبل المفتشين فان صدور الدستور وعدم ذكر المفتش العام كسلطة وصدور القانون (49) لسنة 2017 قانون الادعاء العام محددا سلطة معينة بالتحقيق والادعاء هي الادعاء ولا يجوز لاية جهة مشاركة الادعاء العام سلطته في التحقيق والادعاء في مكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة حتى المفتشين العموميين وتحقيق والادعاء في جرائم الوظيفة كان بلا سند قانوني يقوم عليه من 2017/3/6 تاريخ نشر قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية طالما ان هذا القانون لم يذكر المفتشين العموميين خاصة وان هذا القانون اوجب تأسيس مكتب للادعاء العام المالي والاداري يرأسه مدع عام في الوزارات والهيئات المستقل يتولى هذه الواجبات لاجله لا بد من الاستعجال بالغاء هذه المكاتب لخلو القانون (49) من صلاحية مخولة لها بالتحقيق مع الموظفين العموميين اما ما يقال من ان الامم المتحدة تمنع الالغاء او توجب بقاء هذه المكاتب او انها تضفي الشرعية على المكاتب المذكورة فلم نجد في قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت وتوصيات الجمعية العمومية اللامم المتحدة ما يعارض الالغاء كما يدعي احد الفضلاء اذ لا بد من ذكر رقم وتاريخ القرار لكي يتم الرجوع اليه اذ لم يتم العثور على مثل هذا القرار لعدم صدوره اما محاربة الفساد في دوائر الدولة فقد اضحى من اختصاص السلطة القضائية ممثلا بالادعاء العام

اما موضوع ورود احكام في اية اتفاقية لا تعتبر ملزم للدولة ما لم يصدر قانون يتضمن هذه الاحكام ولا يكفي في ذلك مجرد مصادقة البرلمان على الاتفاقية كما هو حاصل في اتفاقية مكافحة الفساد التي لم تتطرق الى المفتشين في اية دولة وانما اوردت احكاما عامة لمكافحة الفساد .