المناهج الجديدة ومقومات الفشل – حسين علي الحمداني

يمكننا القول إن وزارة التربية العراقية جعلت من المدارس بمختلف مراحلها حقل تجارب لمناهج تربوية يقال إنها جديدة ومتطورة وهذه المناهج ركزت على (العلوم والرياضيات والانكليزي) في المرحلة الابتدائية و(يقال) إن هذه المناهج تمثل ( نقلة جيدة) في عالم التربية والتعليم وعند تصفحها نجد فيها ما يقال حقاً فهي مناهج عالية المستوى تتلاءم وقدرات التلاميذ في العراق لكنها أعلى من مستوى(المعلم العراقي)!!قد يستغرب البعض هذا التشخيص ، وأنا أقولها بصراحة إن هذه المناهج الجديدة لا يتمكن الكثير من المعلمين والمعلمات من الإيفاء بمستلزماتها ولا يمتلكون القدرة على أن يوصلوا مادتها العلمية للمتلقي لعدة أسباب منها إنهم يجب أن يدخلوا دورات(فعلية)وليس دورات(وهمية)كما يجري حاليا في الكثير من مديريات التربية في عموم العراق والسبب عدم كفاءة (المدرب) الذي هو عادة ما يكون مشرفاً تربوياً والجميع يعرف إن واجب المشرف تقويم المعلم وليس تدريبه على مناهج جديدة والأجدر أن تناط مهمة تدريب المعلمين لمدربين حقيقيين خاصة وإن هنالك مديرية للإعداد والتدريب في الوزارة وأقسام في كل مديرية من مديريات المحافظات، وهذا ما يجعلنا نقول إن مستوىاً المناهج التعليمية الجديدة صعبة على المعلم بدليل إن صفحات المعلمين في مواقع التواصل الاجتماعي تعج بتذمرهم منها وما يعانونه من صعوبات في إيصال المادة العلمية للتلاميذ.

وهذا سبب التدريب غير المجدي أو ما نسميه التدريب الوهمي،السبب الثاني إن هذه المناهج تحتاج لوسائل تعليمية كثيرة فهي مناهج (للتعلم)وليس(للتعليم)وهنالك فرق كبير بين التعليم والتعلم،الأول يعتمد على السمع والتلقين،فيما الثاني يعتمد على إشغال كافة الحواس بما في ذلك الاستنتاجات والتجارب العملية،الجانب الثالث والمهم إن منهج الانكليزي بالتحديد يحتاج إلى حصتين مع بعض من أجل إيصال المادة وهذا ما يتطلب أن تكون هنالك معالجات لجدول الدروس اليومية وليس بالضرورة أن توزع (4 حصص انكليزي) على مدار أربعة أيام بالإمكان أن تكون حصتان في يوم وحصتان في يوم آخر من أجل تحقيق الهدف من الدرس.

أما السبب الآخر للشعور بصعوبة هذه المناهج إنها تحتاج لتقنيات تربوية حديثة مثل العارضات (داتا شو) ومختبرات وعدد لا يتجاوز 24 تلميذا في الصف الواحد وهذه مهمة جدا خاصة وإن الكثير من العاملين في الحقل التربوي يؤكدون إن هذه المناهج مطبقة في اليابان وألمانيا وسنغافورة وغيرها من الدول التي وفرت مقومات نجاحها وأولها المدرب الكفوء .