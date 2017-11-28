صرف 48 مليار دينار رواتب العاملين في صحة نينوى

ألمانيا تقدّم مساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو لتأهيل الموصل

بغداد – قصي منذر

اعلنت الحكومة الالمانية عن زيادة مساعداته الى مدينة الموصل مقدمة بمبلغ إضافي قدره 150 مليون يورو للإسهام في اعادة اعمار المدينة.

وقالت وزارة الخارجية الالمانية في بيان تلقته ( الزمان) امس انه(رغم دحر ميليشيا داعش الإرهابية من الموصل، إلا أن المدينة مازالت أنقاضاً)، مضيفة ان (ألمانيا ستدعم إعادة إعمار المناطق العراقية التى دمرتها داعش بمبلغ إضافي قدره 150 مليون يورو، يخصص للمساعدة الانسانية وتحقيق الاستقرار). واوضح البيان ان (هذه المساعدات تستهدف شعب الموصل بشكل خاص، فمدينة الموصل أصبحت حطاماً إلى حد بعيد بعد تحريرها من حكم داعش الإرهابي).

تركة قاتلة

مضيفاً ان(داعش تركت بعد انسحابها تركة قاتلة، إذ تختفي في أنقاض المدينة العديد من الألغام والعبوات المعدَة للانفجار. وطالما لم يتم إبطال مفعول الفخاخ المتفجرة والذخائر، فإن عودة المدنيين للمدنيين لا تزال محفوفة بالمخاطر) . وتابع (من أجل منح الناس في الموصل الأمل في حياة سلمية من جديد، تقدم وزارة الخارجية الألمانية الآن 150 مليون يورو إضافية خلال وقت قصير). ونقل البيان عن وزير الخارجية زيغمار جابرييل قوله ان(الناس يحتاجون إلى الأمل بمستقبل جيد لأنفسهم ولأسرهم)، مضيفاً انه(إذا تمت استعادة البنية التحتية والإدارة فيمكن هزيمة الإرهاب على المدى الطويل).

واوضح البيان بأنه سيتم استثمار 100 مليون يورو من المساعدة في الإغاثة الإنسانية في الموصل. وان ألمانيا سوف تستخدم هذه الأموال لتمويل أعمال وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية أو المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.وسيتم استثمار 50 مليون يورو أخرى في تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن أجل إحراز تقدم في عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة فلا غنى عن سلطات فاعلة وهياكل موثوق بها.

ولذا فإن ألمانيا تستخدم أموال المعونة على سبيل المثال في تمويل مشروعات لتدريب رجال الشرطة وتوفير التدريب في مجال الإدارة والحكم الرشيد. ولفت البيان الى ان ألمانيا تعد ثاني أكبر مانح في مجال الإغاثة الإنسانية في العراق، حيث دعمت وزارة الخارجية الألمانية شعب العراق بأكثر من 500 مليون يورو في السنوات الثلاثة الماضية.

على صعيد آخر أكدت وزارة الصحة والبيئة صرف مبلغ 48 مليار دينار رواتب 6 دفعات للعاملين في دائرة صحة محافظة نينوى, فيما اعلنت دائرة الطب العدلي التابعة للوزارة عن مطابقة الدفعة الثامنة عشرة لشهداء سبايكر. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزيرة عديلة حمود خلال لقائها بعضو مجلس النواب عن المحافظة عبد الرحمن اللويزي القول ان (الوزارة سخرت جهودها خلال الايام الماضية لانجاز قوائم الرواتب المرسلة من صحة المحافظة التي ستصل خلال المدة المقبلة للعاملين في المؤسسات الصحية بالمحافظة والبالغة نحو 48 مليار دينار).

تدقيق مستمر

مؤكدة ان (التدقيق مستمر للدفعات الاخرى), لافتة الى ان (موضوع الرواتب يتعلق بجهات مختلفة ومنها التدقيق الامني وارسال قوائم الرواتب من الدائرة الى الوزارة ومن ثم تدقيقها في مركز الوزارة).

واضافت ان (العمل جار لافتتاح مصرف في الموصل من اجل تحويل الرواتب مباشرة الى مركز المحافظة لتوفير الوقت في عملية الصرف), وتابعت حمود ان (الوزارة مستمرة بتلبية احتياجات صحة المحافظة ورفدها بالاحتياجات الصحية المختلفة واعادة تأهيل واعمار المؤسسات فيها). فيما اعلنت دائرة الطب العدلي عن الانتهاء من مطابقة الدفعة 18 لنماذج عينات من رفات شهداء سبايكر الذين تم استخراجهم من منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس في بيان امس ان (المجموع الكلي للشهداء اصبح 635 شهيدا من اصل 994 فيما تستمر الدائرة بأجراء المطابقات الخاصة بالحمض النووي لـ 359 شهيدا).

مشيرا الى انه (سيتم التسليم في مركز استلام الشهداء في مطار المثنى من قبل مكتب التنسيق العسكري)، مؤكدا ان (الفرق الجوالة للدائرة ما تزال مستمرة بعملها للعثور على بقية المقابر).

مشيرا الى ان (القوائم الاخرى الخاصة بمطابقة جثامين المجزرة ستعلن حال اكمال الفحوصات المختبرية كافة).