الزراعة تناقش تحديات البيئة ومكافحة التصحّر

تقنيات حديثة في الحراثة وإستخدام التسوية الليزرية

بغداد ــ داليـا أحمـد

ناقشت مديرية زراعة محافظة ديالى التابعة لوزارة الزراعة التقنيات الحديثة في الحراثة كاستخدام التسوية الليزرية واعتماد البذور المصدقة وضرورة تعفيرها واستخدام المبيدات في الوقت المحدد للزراعة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس أن (المديرية عقدت ندوة إرشادية في ناحية العظيم التابعة للمحافظة تنفيذا للبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق والساند لزراعة هذا المحصول للموسم الشتوي).

واضاف ان (الندوة التي أقامتها المديرية بالتعاون مع المركز الإرشادي تم فيها التأكيد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الحراثة كاستخدام التسوية الليزرية واعتماد البذور المصدقة وضرورة تعفيرها واستخدام المبيدات في الوقت المحدد للزراعة فضلا عن مكافحة حشرة السونة ومبيدات الأدغال والإصابات التي تظهر لاحقا عند نمو المحصول).

واضاف البيان ان (مديرية زراعة محافظة واسط ناقشت موضوع الأسمدة العضوية المعدة من المخلفات النباتية والحيوانية وكيفية تحضيرها بطريقة التحلل الهوائي من البقايا النباتية المتوفرة من مخلفات محصول الحنطة والشعير وكوالح الذرة والقصب والبردي والمجموع الخضري لمحاصيل البستنة المتبقية بعد انتهاء الموسم وأما المخلفات الحيوانية التي يتم إعدادها من مخلفات الدواجن ومخلفات الأغنام والأبقار).

مدة محدودة

واوضح البيان انه (يتم خلطها بحسب النسب التي يوصى بها مع الترطيب المستمر وبمدة زمنية محددة تقلب كل عشرة أيام).

مشيراالى ان (الندوات الإرشادية العلمية التي تنظمها الوزارة عن طريق المديريات الزراعية التابعة لها تهدف إلى وضع الفلاح في تواصل علمي زراعي دائم وعلى دراية بالمستجدات الزراعية لضمان إنتاج زراعي وفير). فيما وضعت الوزارة عددا من الآليات والضوابط الخاصة بالتنازل عن العقود الزراعية وإدخال الشركاء فيها على المزارعين بغية تسهيل الإجراءات وتوضيحها للمستأجرين المتعاقدين على الأراضي الزراعية وضمان سرعة انجازها. وتابع البيان ان (إجراءات وشروط انجاز المعاملة تتضمن قيام مديرية الزراعة برفع المعاملة الى دائرة الأراضي الزراعية ومن ثم احالتها الى الدائرة القانونية لغرض دراستها واستحصال موافقة الوزير أصوليا وتأييد المحافظة واللجنة الزراعية بسلامة الموقف القانوني للمتنازل والمتنازل إليه واستيفاء الاجور المبلغة بكتاب دائرة التخطيط والمتابعة المرقم 9929 في 12/3/2017 والرسوم والاجور الأخرى فضلا عن وجوب مضي سنة على إبرام العقد الزراعي والمرفق بتعهد قانوني مصادق عليه من قبل الشعبة القانونية في مديرية الزراعة المعنية). واضاف ان (الشروط شملت التأييد بعدم الشمول بقراري مجلس الحكم المرقمين 76 و88 لسنة 2003 وتسديد بدلات الإيجار المترتبة بذمة المتنازل وإرفاق تأييد مديرية الزراعة المعنية ودائرة الأراضي الزراعية باستيفاء المعاملة للشروط القانونية المطلوبة).

الى ذلك ناقشت وزارة الزراعة تطوير التعاون في مجال القطاع الزراعي التي تخص مكافحة التصحر وزحف الكثبان الرملية .

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة نظمت ورشة عمل بحضور وكيلا الوزارة الفني مهدي ضمد القيسي و الاداري مهدي سهر الجبوري ومدير عام منظمة أكساد ومدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر راوية مزعل عرض وبالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص المجال الزراعي ومكافحة التصحر وزحف الكثبان الرملية).

توزيع مياه

واضاف انه (تم استعراض عدد من مشاريع منظمة أكساد في العراق والمناطق العربية منها مشروع توزيع المياه ورفع كفاءة استعمالها في الوطن العربي وكذلك مشروع الحماد العراقي ومشروع اثر التغييرات المناخية على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية بالاضافة الى مشروع أنشطة أكساد في مجال الموارد النباتية و تحسين إنتاجية المجترات الصغيرة والإبل واستخدام التقانات الحديثة في الدول العربية).

من جانبه اشاد وفد المنظمة بـ(جهود الوزارة على تنظيم الورشة والتعاون المشترك بين الجانبين في المجال الزراعي ومكافحة التصحر). من جهة اخرى زار الجبوري ومنظمة اكساد الالمانية للتنمية الزراعية لمكافحة التصحر زراعة محافظة بابل لمناقشة امكانية اقامة عدد من المشاريع فيها. واكد البيان ان (الجبوري ووفد المنظمة ناقشا مع المحافظة سبل تطوير الواقع الزراعي ولاسيما وان المحافظة تمتلك نسبة عالية من الاراضي الزراعية التي بحاجة الى دعم اكبر لاعادتها الى سابق عهدها).

مشيرا الى انه (تم بحث امكانية التعاون بين المحافظة والمنظمة من خلال اقامة المشاريع الزراعية مع التركيز على انشاء مزارع للنخيل لمساهمتها الفعالة في مكافحة التصحر).

من جهته ابدى الوفد (استعداده في تقديم الدعم اللازم للمحافظة والمساهمة في تطوير الواقع الزراعي فيها من خلال دعمها للمزارعين واقامة المشاريع الزراعية في المحافظة).

ندوة علمية

الى ذلك نظمت مديرية زراعة محافظة واسط بالتعاون مع المستشفى البيطري في المحافظة ندوة علمية عن مرض البروسيلا من اجل توعية وارشاد مربي الثروة الحيوانية .

وقال البيان انه (تم تسليط الضوء خلال الندوة عن مرض البروسيلا بهدف توعية وارشاد مربي الثروة الحيوانية), مبينا ان (هذه الحلقات الدراسية والندوات مستمرة في المحافظات وبإشراف دائرة البيطرة لغرض الوصول الى الوعي التام في التعامل مع المرض).

فيما اكدت مديرية الزراعة في محافظة النجف الاستمرار بحملة حصاد وتسويق محصول الشلب . وتابع البيان ان (حملة الحصاد والتسويق متواصلة في جميع المناطق والحقول المزروعة بالمحصول ، فيما بدأت سايلوات المحافظة باستلام كامل المحصول المسوق من قبل الفلاحين والمزارعين). مشيرا الى ان (الكمية المسوقة للسايلوات بلغت نحو 3824 طناً ولا تزال عملية التسويق والاستلام مستمرة).

واضاف أن (المساحة المقررة زراعتها ضمن الخطة الزراعية هي 100 لف و 340 دونم حيث وجهت الوزارة باستلام الكمية المنتجة لمساحة 68 و 100 دونماً التي تقع خارج الخطة).