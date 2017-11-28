جناح (الزمان) يشهد إقبالاً واسعاً في مهرجان طريق الشعب

بغداد – حمدي العطار

شهد جناح جريدة (الزمان) اقبالا جماهيرا واسعا خلال مشاركتها في مهرجان طريق الشعب الذي نظمته جريدة طريق الشعب وتضمن المهرجان حوارا مفتوحا مع سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي تناول الازمات السياسية في البلاد .

وقال رئيس تحرير جريدة طريق الشعب راعية المهرجان على هامش المهرجان مفيد الجزائري لـ (الزمان) امس ان (الهدف من اقامة هذا المهرجان هو ابرز المشاكل التي توجه الصحافة الورقية و قانون حماية الصحفيين ومدى قدرته على حمايتهم في ظل استهدافهم من قبل قوى الارهاب والاحزاب المتنفذة بالسلطة).

وتابع ( لما بدأنا هذا المهرجان بأسم طريق الشعب كان امنيتنا أن نجعله مهرجانا للصحافة العراقية والاعلام العراقي ،نحن كصحفيين بأمس الحاجة الى مثل هذا الملتقى فهو بمثابة عيد وأعلامنا وصحافتنا يستحقون عيدا سنويا ثابتا) .

وعن تقـــــيم مشاركة جريدة الزمان في المهرجان ذكر الجزائري ان (الجريدة ومنذ عام 2012 ولغاية الان شريك اساس في المهرجان).

حوار مفتوح

وتضمن اليوم الثاني من المهرجان حوارا مفتوحا مع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي (رائد فهمي) دافع فيه عن مواقف الحزب الشيوعي من الازمات والحروب التي تخوضها الحكومات العراقية مع الدول الاخرى، وتقييمات الحزب لنتائج هذه الحـروب وكذلك موقف الحزب من استفتاء كردستان ،وكذلك الموقف من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الي ولـــدت كل الازمات ومنها ازمة الفساد وضرورة مكافحته ونضم المهرجان في بناية القشلة داخل شارع المتنبي وسط مشاركة من اغلب وسائل الاعلام المطبوعة.