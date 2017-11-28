أين القاضي العادل – ثامر مراد

كلما شاهدتُ برنامجاً سياسياً تحليلياً لواقع العراق الحزين أشعر باليأس من هذه الحياة التي نحياها في العراق وأتمنى لو ولدتُ في البداية في بلدٍ بسيط في أقصى غابة موجودة على الكرة الأرضية كي لاأسمع أي شيء عن هذا الظلام الدامس في أرض الرافدين. قبل تناول موضوعي المتعلق بالفساد المالي كنتُ أروم الحديث عن إعترافات النائب مشعان الجبوري وكيف أنها سببت لي صدمة لايمكن أن أصدقها مطلقاً وجدتُ أن الأعلامي العملاق الزميل الرائع – هاشم حسن قد تناول الموضوع بدقة مطلقة وكأنه يتحدث نيابة عني في هذا الصدد – من هنا أردت الحديث عن نفس الموضوع ولكن من زاوية آخرى تتعلق بالقضاء العراقي وعدالة القضاة في قضايا مصيرية كهذه القضية. نحن نعلم أن الأعتراف سيد الأدلة بلا منازع وينتج عن الأعتراف أما البراءة المطلقة أو الأعدام أو السجن مدى الحياة حسب نوعية القضية المطروحة أمام القاضي. من خلال الأعتراف الصريح لشخص له مكانة مهمة في الدولة العراقية ويعلن إعترافه أمام كل قضاة العالم والعراق على وجه التحديد يبقى السؤال المنطقي ينتظر تعليقاً أو جواباً شافيا يعيد للروح توازنها القلق. كل قضاة العراق سمعوا الأعتراف ..هل يحق للقاضي الأول أن يحرك قضية الأعتراف هذه ويعتقل الشخص المعترف بالقضية والذين إشتركوا فيها من قريبٍ أو بعيد ويثبت للعالم أنه قاضٍ لايخشى كل شيء من أجل تثبيت العدالة الأجتماعية والسياسية أم أنه – أي القاضي- ليس لديه قدرة أو صلاحية لتنفيذ الحكم القضائي في قضية كهذه؟ أم أن القاضي كما قال النائب مشعان – لايستطيع أن يفعل أي شيء لأنه يخشى على نفسه الضياع أو الموت ؟ أصبحت الحالة في العراق مزرية لدرجة أن الأنسان صار يخاف على ذاته فيما إذا تحدث عن الفساد مجرد حديث عابر. سلاماً أيها العراق. متى تنتعش ويعيش الفقير كأنسان محترم له قيمة كما حددتها القيم السماوية. وداعاً أيها البلد الجريح.