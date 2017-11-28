إمرأة لا تشارك في نشاطات إجتماعية وثقافية – زينب فخري

قبل فترة وجيزة طالعت مقالة لكاتبة تلوم فيها غياب النساء عن حضور الجلسات الثقافية والاجتماعية وغيرها.. وحدث أن راسلتني قبل أيام أيضاً إحداهن لتبلغني إنَّها قابلت فتيات وطالبات، وقلن لها إنَّهن لا يعرفن مثقفات ومفكرات في الساحة العراقية، وليس هناك مشهورات إلا النساء النائبات!!

ولنضع النقاط على بعض الحروف وليس كلّها لتتضح معاناة بعض النسوة، أقول: سأتحدث عن تجربة صديقة لي – وهذا لا يعني أنَّها من المشهورات لكن من المهتمات بالشأن الثقافي- ، تقول صديقتي الموظفة براتبٍ محدود: إنَّها لا تملك سيارة وأغلب النشاطات الثقافية والاجتماعية تبعد عن محل سكناها مسافة تقطعها سيارة الأجرة بنصف ساعة إذا كان الطريق سالكاً وثلاث ساعات إذا كان مزدحماً لأي سبب كان؛ وهذا يعني كلفة الأجرة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ذهاباً واياباً للنشاط الواحد.

وتضيف وهي تنظر لي متفحصة ملامح جهي: فلو افترضنا جدلاً أنني مرتبطة بأكثر من أربع جهات ثقافية سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو اتحاد أو نشاط في المتنبي فهذا يعني ستين ألف دينار شهرياً، وليس بمستغربٍ أربعة نشاطات، فبعض المثقفين نشاطاتهم يومية بين إجابة دعوة من مؤسسات ومنتديات واتحادات ونشاطات المتنبي!

ثمَّ تكمل وهي ترجع ظهرها للوراء وعيناها تتجول حول المكان: وعلى الرغم من انني غير مهتمة بالإناقة جداً والموضة ولستُ مهوسة بها لكن أحاول أن أظهر بملابس لائقة.. فسعر ملابسي تكلف (85) ألفاً وسعر غطاء الرأس (الربطة) (20) ألفاً فيكون المجموع أكثر من مئة ألف! وتنظر إليّ بحدة وتقول: طبعا ستقولين بإمكانكِ استعمال هذه الملابس أكثر من مرَّة.. نعم ولكن لا أستطيع ذلك مع الربطة!!

يعني كلفة حضوري لنشاط واحد 35 ألفاً على أقل تقدير، ومع أربعة نشاطات تكون النتيجة 140 ألفاً شهرياً.

وتنظر إلي محملقة وتتنهد مضيفةً: لاحظي بعض المؤسسات تطالبك باشتراك أو تبرعات أو ما شابه.. مثلاً مبلغ (25) ألفاً شهرياً لتأكيد الانتماء ودعم المؤسسة! ولو أضفنا لها مبالغ لشراء كتب أو قرطاسية أو هدايا أو رصيد للاتصال لإنجاز الأعمال المتعلقة بالنشاط بعيداً عن محل وجود النت فلكم حساب المجموع!

وتوضح ساخرة مع قهقهة: وعليكِ أن تتوسلي وتتضرعي لكي لا يطلب منكِ وليمة في مطعم ما أو إعداد وجبة لتقوية علاقة أو بحجة تذوق طعم طبخك!!..

هذا في حال رغبتي أن أكون نشطة.. أما في غير ذلك فعلي حضور نشاط واحد شهرياً وأجلس في الصف الأخير لأشعر بالاهمال والتجاهل والنعاس! والحقّ أقول تأتي لي دعوات كثيرة لحضور نشاطات أو للقيام بزيارات إنسانية ولا استطيع المشاركة لهذا السبب!

وتؤشر بأصبعها منبهة: ولا تنسي أنني لدي منزل وعائلة وأولاد، الأمر الذي يستلزم تنظيم ومتابعة وطبخ.. وإلتزامي بوظيفة يجعلني أفضل البقاء في البيت أيام الجمع والعطل!

والآن عرفت لِمَ انا لا أشارك في أغلب النشاطات على الرغم من رغبتي في ذلك وتمكني من الحوار أو تغطيتها إعلامياً.. ولا تطلبي مني تأسيس مؤسسة ثقافية خاصة فإنَّها تتطلب مقراً وإيجاراً وأثاثاً ولوازم..!