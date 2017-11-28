العبادي: القضاء على الفساد أصعب من مواجهة داعش

الإتحادية تردّ طعن زيباري وترجىء النظر في دعوى إقالة محافظ صلاح الدين

بغداد – داليا احمد

ردت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها امس دعوى الطعن المقدمة من وزير المالية السابق هوشيار زيباري بقرار سحبه الثقة عنه، كما قررت المحكمة إرجاء النظر في دعوى النائب مشعان الجبوري المتضمنة طلب الحكم بإلزام مجلس محافظة صلاح الدين باقالة المحافظ وعدم دستورية استمراره في منصبه.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن (زيباري اقام دعوى على رئيس مجلس النواب/ أضافة لوظيفته لطلب الحكم بإلغاء وإبطال قرار سحبه الثقة عنه وطلب الحكم بالايصاء إلى مجلس النواب بتعديل الحكم الدستوري بأن يعد الوزير المستجوب مقالاً وليس مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة)،

موضحًا ان (المدعي لم يحضر إلى الجلسة رغم تبليغه، وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال الدعوى بناءً على طلب المدعي عليه). وردت المحكمة ايضاً دعوى بطلب الحكم في إلزام رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بتطبيق المادتين 48 و 65 من الدستور المتعلقتين بتشكيل مجلس الاتحاد، إذ ان الدستور لم يمنح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص إلزام مجلس النواب بتشريع القوانين.وقررت المحكمة ارجاء النظر بثلاث دعاوى اخرى واوضح الساموك أن(خبيراً ردد اليمين أمام المحكمة لإعداد تقرير بخصوص دعوى رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته بخصوص طلب الحكم بعدم دستورية إضافة مادة باعفاء المقاول العراقي من الرسوم على قانون إعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017).

اعداد تقرير

مضيفاً أن (المحكمة كلفت الخبير بإعداد تقرير فيما إذا كان إضافة تلك مادة في ذلك القانون بإعفاء المقاول العراقي من الرسوم أسوة بالمقاول الأجنبي سيؤدي إلى زيادة في الموازنة العامة ويلحق ضرراً بها). وافاد بأنه (تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 18 من الشهر المقبل لغرض منح وقت أمام الخبير لإعداد تقريره). وأفاد الساموك بنظر المحكمة في دعوى النائب مشعان الجبوري المتضمنة طلب الحكم بإلزام مجلس محافظة صلاح الدين باقالة المحافظ وعدم دستورية استمراره في منصبه، وقررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 18 من الشهر المقبل لفسح المجال أمام المدعى عليه لإعداد لائحة على ما تضمنته جلسة المحكمة امس لاسيما المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر هذه الدعوى. واشار إلى أن المحكمة أجلت النظر ايضاً في دعوى تتعلق بالطعن في دستورية فقرتين في قانون مؤسسة السجناء رقم 35 لسنة 2013 إلى الثامن من الشهر المقبل بطلب من وكيل المدعي وزير المالية/ إضافة لوظيفته.

معركة الفساد

على صعيد اخر كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن ان القضاء على الفساد اصعب من المعركة ضد داعش بسبب امتلاك هؤلاء وسائل متعددة لتحريف الحقائق امام المجتمع . وكرر العبادي تعهده خلال حفل تخرج طلبة جامعة بغداد دورة التحرير والبناء بـ (القضاء على الفساد واستئصال جذوره من المجتمع كونه لا يقل خطورة عن تحدي الارهاب).لافتا الى ان (العراق انتصر على داعش عسكريا وامامه تحدي العقيدة الفاسدة), مؤكدا ان (قوى الفساد لا تريد البناء وتعمل على دمار البلد ), مبينا أن (القضاء على الفساد يحتاج إلى تضحيات ودورنا في هذا المجال يتعدى الأجهزة الرقابية في الدولة), مشيرا الى ان (الفاسدين يمتلكون موارد مالية ووسائل إعلام ما يجعل معركتنا ضدهم أصعب من المعركة ضد داعش), واضاف (نحتاج إلى وعي ورؤية لمواجهة خطر الفاسدين وكشف زيف ادعاءاتهم), داعيا الى (التكاتف والتعاون من اجل القضاء على الفاسدين).واوضح العبادي ان (البناء والاستقرار تحد أمام الحكومة ونسعى لتفعيل الاستثمار لخلق فرص عمل كثيرة), موضحا ان (انتصار قواتنا الامنية على الارهاب وتحريره الأرض تجربة فريدة في المنطقة).

مبينا ان (قدرات قواتنا الأمنية والاستخبارية تطورت وأحبطنا الكثير من الخروقات،ونحاول أن نمنع الدعم للإرهابيين وتجنيد الشباب), مثمنا (تضحيات الطلبة الذين تركوا مقاعد الدراسة لقتال داعش ), وتابع (نحاول خلق منظومة للتعاون مع الدول لمكافحة خطر الإرهاب).

وفي الانبار اعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي عن انقطاع الماء والكهرباء بشكل كامل عن المدينة، مناشداً العبادي بالتدخل لاعادة الخدمات لسكان المدينة.وقال الدليمي في تصريح امس إن (الماء والكهرباء انقطعا بشكل كامل عن المدينة بسبب عدم اطلاق الحكومة المحلية في المحافظة التخصيصات المالية لشراء الوقود المخصص لمشاريع الماء والمولدات التي تغذي القضاء), مناشد العبادي بـ(التدخل وإعادة التيار الكهرباء والماء لسكان المدينة).