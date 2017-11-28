ميسان تنجز عمليات حفر سبع آبار جديدة في حقل الحلفاية

النفط يدعو شركات عالمية لتطوير 9 مناطق إستكشافية

بغداد- شيماء عادل

ميسان- سعدون الجابري

دعا وزير النفط جبار اللعيبي الشركات الأجنبية للتقدم بعروض للتنقيب عن النفط والغاز في 9 مناطق جديدة مع سعي البلد إلى تعزيز إنتاجه من الطاقة من خلال تطوير مكامن جديدة. وقال اللعيبي في مؤتمر حضرته (الزمان) امس اننا (ندعو كل الشركات العالمية للمشاركة في تطوير 9 مناطق جديدة لرفع الانتاج), واضاف أن (هذه الجولة الجديدة تهدف إلى تعظيم الاحتياطيات حيث تقع خمسة امتيازات في المناطق الحدودية مع إيران وثلاثة مع الكويت إلى جانب حقل بحري في مياه الخليج وفقا لما أظهره عرض قدمه مسؤولون بالوزارة), مشيرا الى ان (مراسم فتح العروض ستقام في 21 حزيران 2018).

خطط تطوير

موضحا ان (الهدف من وراء خطط تطوير الرقع الاستكشافية الجديدة هو لتحقيق خطط وأهداف الوزارة الرامية الى تعظيم الأحتياطي الوطني المثبت من النفط والغاز فضلاً عن الاستثمار الامثل للرقع الاستكشافية الحدودية التي أهملت خلال العقود الماضية بسبب الحروب والتحديات التي واجهت العراق خلال المدة المنصرمة)

واكد اللعيبي (لقد حرصت الوزارة على الاعداد الامثل لهذه الخطوة التي تشكل أنطلاقة حقيقية لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون من جديد مع الشركات العالمية في تعظيم الانتاج والاحتياطي النفطي للبلاد الذي يمثل اليوم عصب الاقتصاد الوطني), متابعا ان (العقود التي من المؤمل أبرامها مع الشركات العالمية ضمن هذه الجولة تعد خطوة مهمة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن العقود السابقة حيث سيتم دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة بالأستثمار ومن ثم سيتم التفاوض واختيارالعقد الذي يحقق أهدافنا), واشار الى انه (تم أجراء تغييرات وتعديلات على أحكام وشروط عقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة وبما يسهم بتنفيذ الشركات المتعاقدة للالتزامات الفنية لتحقيق أهداف الانتاج بشكل واضح فضلا عن تقليل الكلف الرأسمالية والتشغيلية وبما يحقق كلف معقولة للبرميل المنتج وقد حرصت الوزارة على شمول عدد من المحافظات بهذه الجولة منها البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى) وقال اللعيبي ان (ما يميز هذه العقود أنها عقود مركبة تتضمن فعاليات الاستكشاف والتطوير والانتاج في حالة عقود الرقع الاستكشافية أما في عقود الحقول المكتشفة غير المطورة الخضراء فان الفعاليات تشمل التطوير والانتاج ولعل أهم مايميز هذه الجولة أنها تضم تطوير رقعة أستكشافية في المياه الاقليمية جنوب البلاد وهذه اول رقعة بحرية يجري الاعلان عنها وهو تطور وانتقالة مهمة في الصناعة) من جانبه قدم مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي العميدي شرحا تفصيليا عن الرقع المعلن عنها وامتداداتها والحقول التي تضمنتها وتراكيبها فضلا عن احتياطاتها النفطية والغازية. واشار العميدي الى ان (الرقع الاستكشافية المطروحة تشمل خضر الماء ويضم حقل البصرة وجبل سنام والفاو التي تقع على الحدود العراقية الكويتية كما تضم الرقع الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية الايرانية السندباد ويضم حقلي السندباد 1 والسندباد 2 والحويزة ويضم تركيب الحويزة الجنوبي والشهابي وزرباطية ويضم حقلي زرباطية وطارق ونفط خانة ويضم حقول مندلي تركيب حبيب و تل غزل و حطاب ونازارداك و سعدية و نفط خانه وعقبة و ناودومان) مؤكدا ان (تلك الرقع تقع ضمن الحدود البرية) واضاف (اما الرقع الاستكشافية البحرية تمثلت برقعة الخليج التي تقع ضمن المياه الاقليمية العراقية في الخليج) واضاف ان (الوثيقة النهائية لعقود التأهيل ستعلن في 31 من شهر ايار عام 2018 ومن ثم يصار لفتح باب استلام عطاءات الشركات الراغبة بالتنافس ضمن الجولة الجديدة) من جانبه اكد المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد ان (الاعلان عن جولة جديدة للتنافس على تأهيل وتطوير وانتاج 9 رقع استكشافية جديدة امام الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة النفط والغاز يعكس حرص الوزارة على فتح افاق جديدة امام المستمثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة)مبينا ان (الوزارة ستعلن عن اسماء هذه الرقع في كل من محافظات البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى وواحدة في المياه الإقليمية في جنوب العراق).

عمليات تطوير

من جانب اخر ضمن عمليات تطوير حقول شركة نفط ميسان بالجهد الاستثماري التي انطلقت بعد إبرام عقود جولات التراخيص النفطية عام 2010 ، أعلنت شركة نفط ميسان عن انجاز عمليات حفر سبعة آبار جديدة في حقل الحلفاية (30) كم جنوب شرق مركز محافظة ميسان . وقال مدير عام شركة نفط ميسان المهندس عدنان نوشي ساجت لـ (لزمان) قائلاً : بأن الآبار الجديدة تم حفرها من قبل شركتي بوهاي وداجين الصينيتين ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لتطوير الحقل , وهي آبار حلفاية / 215 و 141و 145و 157 و 159 و170 و183). مضيفاً ان العدد الإجمالي للآبار المحفورة في حقل الحلفاية منذ مباشرة شركة بتروجاينا بعمليات التطوير بموجب العقد المبرم معها ضمن جولة التراخيص الثانية وصل إلى (218) بئراً. واشار ساجت إلى أن هذه الآبار سيتم ربطها ضمن المنظومة الإنتاجية للشركة حيث ستسهم في زيادة سقف إنتاجها من النفط الخام وما له من مردود ايجابي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صادرات الشركة. مؤكداً : بأن شركة بتروجاينا الصينية المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي ثاني اكبر حقول شركة نفط ميسان تسعى للوصول إلى أنتاج الذروة من الحقل والذي يبلغ بحدود (400) أربع مئة ألف برميل يوميا خلال عام 2019.