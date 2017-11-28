الرصافة تتابع محطات المياه وتوزيع حبوب التعقيم

الصحة تناقش المعوقات التي تواجه عمل مستشفى الكرخ

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اطلع مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مستشفى الكرخ العام , فيما شددت دائرة صحة بغداد الرصافة على اهمية الاستمرار في متابعة ومراقبة محطات المياه ولاسيما في المناطق الطرفية ذات الاصحاح البيئي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحجامي تفقد خلال زيارته الى المستشفى مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للمواطنين), واضاف انه (ناقش مع مدير المستشفى رائد الانباري المعوقات التي تواجه العمل والمقترحات التي من شانها تسهم في تطوير العمل). ونظمت شعبة الجودة الشاملة والتطوير المؤسساتي في الدائرة زيارة تفقدية إلى مستشفى الطارمية العام للاطلاع على المعايير الخاصة بالجودة. وتابع البيان ان (مديرة المستشفى نغم علاء مولود استقبلت عضو مجلس محافظة بغداد يعقوب الموسوي وملاك شعبة الجودة للاطلاع على المعايير الخاصة بالجودة وإمكانية تطبيقها ودورها في تعزيز الجانب الصحي في المؤسسات الصحية كافة).

فيما دعت دائرة صحة بغداد الرصافة الى الاستمرار في متابعة محطات المياه وتوزيع حبوب التعقيم في المناطق ذات الاصحاح البيئي المتدني .وشدد مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة في بيان تلقته (الزمان) امس على (متابعة المناطق الطرفية و ذات الاصحاح البيئي المتدني فضلا عن توزيع حبوب تعقيم المياه على العوائل من اجل السيطرة على الامراض الانتقالية ولاسيما الاسهال الوبائي).

تعزيز الصحة

مؤكدا (اهمية تعزيز الصحة وتوزيع المطويات في المناطق ذات الاصحاح البيئي للتعريف بالأمراض الانتقالية وكيف الوقاية وتجنب الاصابة بها) . وباشرت فرق تعزيز الصحة في المراكز الصحية التابعة لقطاع الاستقلال بحملات استباقية في الاقضية والنواحي لتوعوية المواطنين والنازحين بشأن الوقاية من مرض الاسهال الوبائي . وقال مدير القطاع بارزان اسماعيل ان (وحدة تعزيز الصحة في مقر القطاع قامت بتنفيذ حمله توعوية واسعة صحية في المراكز لشرح الاعراض والعلامات الخاصة بالإسهال الوبائي الى المواطنين فضلا عن توزيع الفولدرات التوعوية الخاصة بمرض الكوليرا).

مبينا ان (الفرق الصحية قامت بتوزيع المطويات في ازقة ومحلات قضاء الحسينية وناحيتي بوب الشام و الراشدية حيث تم خلال الحملة توزيع حبوب تعقيم الماء و التركيز على عدم تناول الاطعمة المكشوفة). وتواصل الفرق الصحية في العيادة الطبية المتنقلة لقطاع البلديات الثاني جولتها للمناطق النائية .وقال مدير القطاع هاني فياض ان (الفرق الصحية باشرت بتلقيح ا?طفال المتسربين من اللقاح فضلا عن اجراء الفحوصات العينية للمواطنين واعطائهم العلاج اللازم الى جانب توزيع الفولدرات التثقيفية بشأن مخاطر الأمراض الانتقالية وسبل الوقاية منها). من جهة اخرى استخدمت مستشفى الرشاد التابع الى الدائرة طرق علاجية وتأهيلية جديدة لتأهيل المرضى العقليين داخل الردهات وخارجها. وقال الاستشاري في الطب النفسي علي حسين العامري ان (باحثين وممرضين في جناح ابن الهيثم للرجال نجحوا في استعمال طرق في العلاج السلوكي والتأهيلي مع المرضى العقليين العدائيين المستقرين نفسيا), لافتا الى انه (أشرف على تجربة لعينتين من المرضى الذين بلغ عددهم 40 مريضا يعانون من مرض الفصام والذهان), مضيفا (حيث تم وضعهم في قاعتين منفصلتين خصصتا للتأهيل النفسي والاجتماعي ضمن قسم الطب النفسي العدلي في المستشفى واستخدم المؤهلون معهم فنيات متنوعة في العلاج السلوكي والتأهيلي).

معتقدات خاطئة

واقام قطاع الرعاية الصحية في مدينة الصدر محاضرة بشأن المعتقدات الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية. والقت مسؤولة برنامج التغذية في القطاع اسيا عبد الواحد قاسم (محاضرة علمية لمنتسبات المراكز الصحية وناشطات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في مدينة الصدر), مشيرة الى (اهمية الرضاعة الطبيعية من ثدي الام لتحصين الطفل من الامراض وكذلك يعد النظام الغذائي متكاملا وامنا في نفس الوقت لأنه من مصدر الحياة الطبيعية دون تدخل الانسان فيه خلاف الحليب الصناعي الذي لا يعرف مكوناته وماهي الاضرار الناتجة عنه مستقبلا).