فوق طاقة الإنسان – خالد الخزرجي

وسط معاناة وأهات ألواقع ألعربي جلس على حافات أحد ألانهار ذات ألمياه ألعذبة وهو يشكو ألفاقة وألعوز .. يتحدث مع أحد طيور ألنوارس ألتي تحوم فوق امواج مياه ألنهر تبحث عن صيد لها … سمكة صغيرة مسكينة تطفو على سطح ألمياه .. أو بعض من فضلات طعام تتصارع ألنوارس بمنظر جميل للحصول عليها … أشعة ألشمس ألدافئة وجمال ألنوارس أنسته همومه … أيها النورس أنا أحسدك ..

لأنك تعيش بحرية .. تعيش هنا يوما وترحل هناك أياما .. حُراً بعيداً عن حياة ألغابة

ألتي نعيش فيها نحن بني ألبشر .. حيث ألظلم وألقهر .. وعدالة وحقوق وأنسانية مفقودة .. أصبح للناس قبلة وأحدة هي ألمال .. فالحاكم بدل أن يجتهد من اجل تحقيق ألعدالة بين الناس .. أصبح همه ألمال .. وألقانون ألذي يحتمي به ألناس أصبح يباع ويُشترى أصبح سلعة رخيصة عند أللصوص وألأثرياء .. ألذين جنوا أموالهم من حقوق شعوبهم ..

أيها ألنورس ألجميل أنا أنسان خلقني ألله وهو يريد مني أن أُصلي خمسة أوقات وأُزيد عليها لعبادته .. وعليٌ أن لا أرتكب ألمعاصي صغيرة أوكبيرة خوفا من عذابه وعقابه .. وصاحب ألعمل ألذي أعمل عنده يلزمني ألحضور للعمل بوقت مبكر وبلا أنقطاع وإلا سيقطع من راتبي ألشهري ما يحلو له .. مرضت ..تعبت .. لدي طارىء في ألبيت ..لم تشفع لي .. ؟؟ وعليٌ تأمين متطلبات وأحتياجات بناتي

في ألجامعة حيث أصبحت ألدراسة فيها مُكلفة .. وعليٌ دفع فاتورة ألماء وألكهرباء ومولد ألشارع .. وتأمين علاج وأدوية زوجتي .. وشراء ألطعام وألملابس وألماء ألصالح للشرب

وتأمين بقية مستلزمات ألحياة ألكثيرة … ؟؟ فكيف لي تحقيق كل ذلك براتب متواضع … ؟ لا يكفي لتأمين جزء يسير من تلك ألمتطلبات ؟؟ انا ايها ألنورس أنساس متمسك بمبادىء سامية تربيت عليها بطفولتي في زمن ألاخلاق وألعيب .. في زمن جميل كانت ألدولة تحقق ألكثير من تلك ألمتطلبات .. مجانية ألتعليم وتوفير ألمياه ألصالحة للشرب وألكهرباء .. وألعلاج ألمجاني .. كنا نستطيع ألعيش

بكرامة وأمان بعد أن كان القانون سائدا عادلاً لا يفرق بين غني وفقير .. لذلك لا أريد أن تجبرني فاقة ألعيش والعوز ألى ألانحراف وسلوك طريق ألشر وألشيطان ..

أيها ألنورس أنا أعيش في بقعة من أرض من أغنى بقاع ألدنيا بخيراتها وثرواتها ..

ولكني ومنذ طفولتي لم أنعم أنا وبقية أبناء شعبي بهذه ألثروات ..؟؟ نحن نعيش في بلدان عربية أسلامية .. من ألمضحك أن دساتيرها تستسقي قوانينها من ألقرأن والاسلام .. ألتي تدعو لتحقيق حقوق ألانسان والعدالة وتوزيع الثروات بين أبناء ألشعب وتطبيق ألقوانين بعدالة بين ألمواطنين .. ولكننا منافقون وكاذبون ونتبرقع برداء ألدين لتحقيق مصالحنا ألذاتية .

ألله سبحانه يريد مني عبادته .. وصاحب ألعمل يريد مني .. ودراسة أولادي تريد مني .. وألأمراض تريد مني … ومستلزمات ألعيش تريد مني … وألماء وألكهرباء

تريد مني .. وألايجار يريد مني ومصروف ألاولاد يريد مني ..أي طاقة لدي تجعلني أتحمل كل ذلك .

أيها ألنورس وألذي أريد منه أنا مساعدتي بل أريد حقوقي .. مات عقله وضميره وماتت أنسانيته ..

سأسعى للعيش في بلد ألكفر سأغير ديني وعقيدتي .. ففي بلداننا لا تستطيع ألعيش إلا أن تكون لصاً بين أللصوص فألمبادىء والاخلاق وحقوق ألانسان لا مكان لها في بلد تنتشر فيه مراقد ألانبياء وألائمة وألصالحون .

وأصبح بلدي جامعة لتخريج أللصوص وألجريمة … وألسلاح .. وتخلف عشائر أليوم …. فلتحيا بلاد ألكفر .. ألتي تحترم القانون وحقوق ألانسان …وعلى مايبدو أن نبينا ألكريم محمد صلى ألله عليه وسلم نشر وأحيا صورة ألاسلام ألحقيقة في بلد ألكفر وليس في منطقتنا ألعربية.