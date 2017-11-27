مسؤول كردي: تعديل في السياسة الأمريكية لتسليح أكراد سوريا

القامشلي(سوريا)-(أف ب) : أعلن مسؤول كردي أن واشنطن ستجري «تعديلاً» بخصوص تسليم الأسلحة إلى قوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربي الكردي الذي يحارب تنظيم الدولة الاسلامية بدعم من واشنطن. الا أنه أكد ان لا تغييرات طرأت على سياسة واشنطن تجاه هذه القوات. وكان المسؤول يرد على سؤال حول إعلان تركيا أنها تلقت تطمينات من البيت الأبيض بوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية. وبدا البيت الابيض أقل وضوحا من جهته بشأن النوايا العسكرية الاميركية حيال وحدات حماية الشعب الكردية. الا انه اكد ان ترامب أبلغ اردوغان «بتعديلات» متصلة بالدعم العسكري لشركاء واشنطن على الارض في سوريا بعد انتهاء معركة الرقة. وتصنف أنقرة قوات حماية الشعب الكردية «إرهابية»، وامتداداً لحزب العمال الكردستاني التركي المصنف بدوره كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. وأكد الرئيس المشترك لهيئة العلاقات الخارجية (وزير الخارجية في المناطق الكردية) عبد الكريم عمر لفرانس برس في مقر الوزارة في مدينة القامشلي أن «ليس هناك اي تبدلات في العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الاميركية». وأضاف «طبعاً سيكون هناك تعديل بخصوص تقديم الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية بعد القضاء على داعش»، لكن «ليس هناك أي تبدلات في سياسة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص التنسيق بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية والجانب السياسي فيالإدارة الذاتية أو قيادات في فدرالية شمال سوريا».