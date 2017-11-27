القوات العراقية تباشر تطهير وادي حوران آخر معاقل داعش 

بغداد -الزمان

تستعد القوات العراقية لخوض أصعب المعارك في الصحراء الغربية للبلاد، وذلك لاستعادة منطقة وادي حوران حيث تتواجد آخر مواقع تنظيم داعش، وفق ما أكد مسؤول عسكري الاثنين. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس إن «قطعاتنا طهرت 50 في المئة من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29000 كيلومتر مربع. الصفحة الاولى انتهت من المرحلة الثانية لعمليات التطهير وستشرع القطعاتالتقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية ومنها وادي حوران».

وأوضح رسول أن «الوادي عميق ويصل إلى الحدود السورية (…) والمهمة هي تدمير كل الأوكار والمخابئ في الصحراء والوديان وصولا إلى تأمين الحدود الغربية للعراق مع سوريا». وبحسب مصادر خبيرة في شؤون الارهاب فإن ملاجيء الصحراء باتت مهجورة في اغلبيتها منذ فترات طويلة خاصة بعد ان استقرت قوة التنظيم في المدن الكبيرة لثلاث او اربع سنوات . وبدأت القوات العراقية قبل أربعة أيام عملياتها العسكرية، مسنودة بفصائل الحشد الشعبي، لتطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول تنظيم الدولة الإسلامية. ووادي حوران هو أطول أودية العراق، ويقع في محافظة الأنبار ويمتد على طول 350 كيلومترا من من الحدود السعودية إلى نهر الفرات وصولا إلى الحدود السورية الأردنية. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على جزء كبير من هذه المنطقة منذ العام 2014. والتضاريس الوعرة مع مناطق يصل عمقها إلى 200 متر، شكلت ملاذا للتنظيم لينشئ مراكز ومخابئ ومستودعات أسلحة له. وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية للتنظيم المتطرف في العراق. وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه المتواصل منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ضد معاقل الجهاديين، بدءا من الموصل التي استغرقت تسعة أشهر من المعارك الدامية، مرورا بتلعفر والحويجة شمالا، وصولا إلى الأنبار في غرب البلاد.