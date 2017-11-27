تردي صحة رئيس الحكومة المصرية يعجل بالتغييرالوزاري 

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر حكومى مسؤول فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه حاليا الى اختيار رئيس وزراء جديد خلفا لشريف اسماعيل بعد تردي ظروفه الصحية، وكشف المصدر ان اسماعيل طلب قبل سفره اعفائه من منصبه كما رشح مصطفى مدبولى وزير الاسكان لخلافته فى رئاسة الوزارة. واضاف المصدر ان هناك عدداً من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة ابرزهم محمود حجازى والذي استقال مؤخرا من رئاسة الاركان كما ان اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى وعضو المجلس العسكرى السابق احد المرشحين بقوة لهذا المنصب نظرا للثقة التى يتمتع بها لدى الرئيس وتاتى د/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي احد الشخصيات المرشحة نظرا لنشاطها البارز فى المجموعة الاقتصادية وعلاقاتها القوية بالمؤسسات الماليه فضلا عن قوة شخصيتها وياتى اللواء محمد عرفان احد ابرز المرشحين لهذا المنصب بعد نجاحه فى استئصال عدد من رموز الفساد. من ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة ان شريف اسماعيل رئيس الوزراء قدم تقريرا قبل سفره يوصى فيه باجراء حركة المحافظين واستبعاد عدد من الاسماء التى لم تتعاون بشكل كاف في تنفيذ توجيهات الرئيس وتقاعسها فى تنفيذ عدد من البرامج الاقتصادية .

من جهة اخرى بدأ فيه البرلمان مناقشة الاجراءات الكفيلة لمحاربة الارهاب والتطرف كشف النائب تدرس قلدس عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان في تصريحات خاصة انه سوف يتقدم بمشروع قانون فى جلسة اليوم يهدف الى رصد ماينشر من افكار متطرفة وتحريض على الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى بحيث يتيح للحكومة بحجب المواد المتعلقة بدعوات التكفير والتحريض على الاعمال الارهابية ومراقبة وتخزين بيانات المستخدمين لمدة 3 سنوات من خلال الزام الشركات المزودة للانترنت بالتعاون مع الجهات الامنية المختصة.

واوضح ان مشروعه يهدف الى تغليظ العقوبات على مسئولى صفحات التواصل الاجتماعي المتورطة فى نشر معلومات لصالح جماعات ارهابية بغرض التواصل مع افرادها وقادتها او جذب اعضاء جدد او تحويل انشطتها وحذر قلدس من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الامن اقومى من جانبه قال النائب احمد بدوى امين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس ان اللجنة تعد حاليا مشروع قانون لمواجهة المواقع الالكترونيه التى تصدر بون ترخيص وغير رسميه ويديرها غير متخصصين وذلك لمواجهة انتشار هذه المواقع وتنظيم انشائها وذلك بالتنسيق مع لجنة الاعلام والثقافه ،واكد بدوى ان تلك المواقع تعمل على نشر الفتن والاكاذيب كما تهدف الى تدمير الوطن من خلال نشر معلومات مغلوطة واضاف ان الادارة العامه للمعلومات لديها من التكنولوجيا التى تستطيع من خلالها الوصول الى اصحاب تلك المواقع فيما اكد يوسف العقيد عضو لجنة الثقافه والاعلام ان مراقبة تلك المواقع وحجبها يجب ان يكون فى اطار دولة القانون رغم خطورتها.

فى السياق ذاته طالب ناجح ابراهيم المفكر الاسلامي باغلاق الصفحات الالكترونيه للعناصر التى تروج لافكار تحض على العنف والتطرف .