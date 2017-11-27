 مادلين مطر تغني خانوني باللهجة العراقية 

بيروت- الزمان

‎ تستعد المغنية اللبنانية مادلين مطر لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان «خانوني»، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة المصرية، وذلك بعد الديو الأخير الذي جمعها بالنجم المغربي فريد غنام «زيدي قولي».

‎فيما سافرت مادلين مطر إلى تركيا في رحلة للمتعة والاستجمام مع مديرة أعمالها بولا، وعدد من صديقاتها. ‎مادلين لم تحرم الفانز من مشاركتها رحلتها، ونشرت صوراً من نزهاتها بشوارع إسطنبول، ومزاراتها السياحية، ولعل أبرزها، لقطة من زيارتها لقصر طوب قابي، وكتبت معلقة عليها: «شرفة السلطان سليمان »، حيث كان القصرمركزاً لإقامة سلاطين الدولة العثمانية لأربعة قرون، وأبرزهم، السلطان سليمان القانوني، الذي جسد شخصيته النجم التركي خالد أرغنش في المسلسل التركي الشهير «حريم السلطان».