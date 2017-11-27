 مادلين مطر تغني خانوني باللهجة العراقية 

بيروت- الزمان
تستعد المغنية اللبنانية مادلين مطر لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان «خانوني»، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة المصرية، وذلك بعد الديو الأخير الذي جمعها بالنجم المغربي فريد غنام «زيدي قولي».
فيما سافرت مادلين مطر إلى تركيا في رحلة للمتعة والاستجمام مع مديرة أعمالها بولا، وعدد من صديقاتها. مادلين لم تحرم الفانز من مشاركتها رحلتها، ونشرت صوراً من نزهاتها بشوارع إسطنبول، ومزاراتها السياحية، ولعل أبرزها، لقطة من زيارتها لقصر طوب قابي، وكتبت معلقة عليها: «شرفة السلطان سليمان »، حيث كان القصرمركزاً لإقامة سلاطين الدولة العثمانية لأربعة قرون، وأبرزهم، السلطان سليمان القانوني، الذي جسد شخصيته النجم التركي خالد أرغنش في المسلسل التركي الشهير «حريم السلطان».