نور..زوجها لايغيرعليها ويسعد بمعجبيها 

بيروت- الزمان

‎أكدت النجمة اللبنانية نور أن زوجها يوسف أنطاكي لا يغير عليها، بل أنه يسعد بمعجبيها، لأنه يدرك أن زيادة محبي الفنان انعكاس لنجاحه المهني. ‎وقالت نور أن مسألة الغيرة من المعجبين منتهية منذ بداية ارتباطها بيوسف، ولم تسبب أي خلاف بينهما بحسب قولها: «يكون سعيداً بهم، لأنه يعلم جيداً أن وجود المعجبين يعتبر جزءاً مهماً ورئيسياً من عملي، وزيادتهم تعنيزيادة نجاحي المهني، ويقدر تماماً هذا الأمر، ومنذ ارتباطنا وحتى الآن لم يحدث بيننا أي خلاف حول هذا الأمر، وأجده دائماً متفهماً لهذه النقطة وغيرها من النقاط الخاصة بكوني ممثلة مشهورة، ولولا توافر ذلك في زوجي لمااستطعت أن أكمل في الفن وأستمر في تحقيق النجاح». ‎نور وزوجها ‎يوسف هو الشخص المثالي في عيون نور، حتى أنها لا ترى فيه عيباً واحداً، في الوقت الذي كشفت فيه أكثر ما يعجبها بزوجها قائلة: «ما يقوله يعنيه، وكل ما يظهره في شخصيته هو حقيقي ولا يتغير مع مرور الوقت، كما أنه لايعرف الكذب والألغاز، وواضح وصريح في كل شيء، فلا يتبدل حسب الظروف المستجدة، أو حسب المصلحة، وهذا أكثر ما يميزه، ويجعلني معجبة به دائماً، ويمكن وصفه بأنه شخصية مريحة وليست متعبة أو تحتاج إلى إرهاقلفهمها». ‎في ديسمبر عام 2008، احتفلت نور بزواجها من يوسف، وقد رُزقت نجمة «شورت وفانلة وكاب» بـ «ليوناردو»-7سنوات- و«ليديا» التي تبلغ حالياً 4 سنوات من عمرها، وفي الوقت الذي ترى فيه نور أنها تدلل أطفالها كثيراً،كشفت عن طريقة عقابها لهما-في حوارها لمجلة لها-وقالت: «أكثر عقاب أتبعه معهما هو عدم التحدث معهما عندما يخطئان، وأتركهما حتى يعترفا بخطئهما ويعتذرا لي، وقد أصبحت أفعل ذلك أخيراً، بينما في الماضي كنتأغضب كثيراً، وأنهال عليهما بالصراخ، لكني اكتشفت أن هذه الطريقة غير سليمة في التربية ولا تأتي بنتائج إيجابية».