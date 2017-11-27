الذباب يحمل أمراضاً غير متوقعة

واشنطن- الزمان : ذكر فريق دولي من الباحثين، أن الذباب قد يحمل مزيدا من مسببات الأمراض، عما كان معتقدا في السابق، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التقارير العلمية. وفي دراسة للميكروبات المجهرية من 116 فصيلة من 3 قارات مختلفة، وجد الباحثون، في بعض الحالات، أن الذباب يحمل مئات الأنواع المختلفة من البكتيريا، والكثير منها ضارة للإنسان، ويشتبه العلماء – منذ فترة طويلة – أنها لعبت دوراً في حمل وانتشار الأمراض. وقدمت الدراسة، التي أجريت في كلية ولاية إبرلي للعلوم في ولاية بنسلفانيا، المزيد من الأدلة، ورؤى في مدى هذا التهديد. وقال الدكتور دونالد براينت أستاذ التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي بجامعة بنسلفانيا «لقد تمكن الباحثون من التحقيق في المحتوى الميكروبي لأجزاء جسم الذباب، بما في ذلك الساقين والأجنحة، موضحا أن الساقين تظهر لنقل معظم الكائنات الميكروبية من سطح لآخر». وتابع براينت «تظهر الساقان والأجنحة أعلى تنوع ميكروبي في الجسم الذبابي، ما يشير إلى أن البكتيريا تستخدم الذباب كالمكوكات المحمولة جوا، وقد تنمو وتنتشر على سطح جديد». وأظهرت الدراسة أن كل خطوة تخطوها الذبابة تترك وراءها مستعمرة ميكروبية، لتنقل إلى سطح جديد يدعم النمو البكتيري، والمثير للدهشة أن الذباب الذي تم جمعه من الإسطبلات كان يحمل مسببات أمراض أقل من تلك التي تم جمعها من البيئات الحضرية.