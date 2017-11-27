كيف يقوم فيسبوك بغلق الحسابات من دون إنذار أصحابها؟

لندن – الزمان : يواجه اصحاب الحسابات على موقع فيسبوك احيانا عمليات غلق او تعطيل تلك الحسابات من دون سبب واضح ، في حين يجهلون ان موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يملك الحق في تعطيل الحسابات المشتبه فيها على الموقع، بما في ذلك تعطيلها بدون إنذار في بعض الحالات.

ورغم ذلك يمكن لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تقديم استئناف لإعادة تفعيل حساباتهم التي تم تعطيلها من خلال تقديم نموذج إلكتروني يتيحه فيسبوك. ويمكنهم أيضا ارسال نسخة من جواز السفر مع بيان السبب في ضرورة رفع التعليق للحساب. يذكر أن موقع فيسبوك لا يسمح لمستخدميه استعمال هويات مزيفة لأنفسهم، وهذا يعني أنه يجب أن تكون البيانات الشخصية التي يتم إدخالها أثناء إنشاء حساب جديد على الموقع، مثل الاسم وتاريخ الميلاد صحيحة ويمكن التأكد من صحتها. وفي حالة اشتباه أحد العاملين في إدارة الموقع أو أحد المستخدمين، أن البيانات الشخصية لحساب ما غير صحيحة، فإنه يتم تعليق الحساب. وعندما يحدث هذا فإنه لا يتم إبلاغ صاحب الحساب بسبب هذا الإجراء في أغلب الأحوال. وسيكون على صاحب الحساب في هذه الحال إثبات أن بياناته المسجلة صحيحة باستخدام صورة من جواز سفرهم أو بطاقة هويتهم الرسمية. في الوقت نفسه فإن فيسبوك يتعامل مع انتهاك شروط الاستخدام بطريقة مختلفة، حيث يتم توجيه إنذار في البداية إلى المستخدم الذي نشر مشاركة عنصرية مثلاً. وإذا لم يتراجع المستخدم عن هذه المخالفة يتم تعليق حسابه. وفي هذه الحالة يرسل موقع فيسبوك رسالة بريد إلكتروني إلى صاحب الحساب يبلغه فيها بطول فترة التعليق. وفي حالة بعض الانتهاكات الخطيرة، فإن موقع فيسبوك يمكن أن يغلق الحساب إلى الأبد.