250 مليار دولار لاتعني شيئاً

فاتح عبد السلام

لفت انتباهي اليوم ما قاله المبعوث الدولي في سوريا دي ميستورا في إنّ كلفة إعمار سوريا ،التي نالها الخراب في ست سنوات ،تبلغ مائتين وخمسين مليار دولار، والرجل أكمل المبلغ بالقول إنّ نصف سكان سوريا غادروا منازلهم ، وهو عدد يزيد على أحد عشر مليون انسان. وتصغر هذه الكلفة أمام مصيبة دمار جيل كامل ،حيث غادرت الكفاءات العلمية والمهنية والصناعية من السوريين الى بلاد اوروبا وتركيا ، ويبدو إنّ الأغلبية برغم ارتباطها بالبلد مصيرياً ، لا تزال تفضل خيار المنفى على العودة ، وهو الخيار الذي بات لا يضجر منه أحد في المعارضة أو النظام ، وتقع عواقبه وأتعابه على الامم المتحدة والدول المضيفة.

مبلغ إعمار بلد محطّم هو سوريا ومثله العراق أيضاً ، لا يزال مبلغاً في التقديرات الأولية والحقيقة أكبر من ذلك حتماً ، وهي أرقام لا تضع في الحسبان الزمن الذي يستغرقه الإعمار وما سيتم في خلاله من استنزاف مزيد من الطاقات وتسربها ، إذا لم يتم حسم الصراع السياسي والاتجاه نحو تأسيس خط شروع جديد في اقامة حكم رشيد تعلو فيه قيمة المواطَنة لتكون اللبنة الاساس في إعادة الاعمار . ولو وضعت هذه اللبنة الأولى سيتم حتماً تسهيل تخصيص المبالغ المليارية مهما عظمت، ذلك إنّ العراق وسوريا من أقدم بلدان الحضارة الانسانية ، وسبق أن خرجا من محن أكبر ، بالرغم من إنّ محنتهما اليوم لا تقل عمّا قرأناه في كتب التاريخ من حروب ومآس وأزمات غيرت مسارات تكوين المجتمعات والبشر .

إعادة البناء مرتبطة بالحل السياسي الذي يعني الأمان للحجر والانسان ، ومن ثم تكون كل المعادلات قابلة للحل ، ويكون باب الاستثمارات الاجنبية مجدياً ويحقق غاياته في إعمار البلدين .

تنظيم داعش غادر من العراق الى سوريا ومن هناك عاد للعراق اقوى وأكثر تدميراً فحرق وهدّم وفجّر ، وكانت دول الجوار متورطة بنسب مختلفة في قيام هذا التنظيم ونموه ووصوله الى الغاء اجزاء من هوية البلدين طوال أكثر من ثلاث سنوات، ولا ننسى كم كان عدد المتورطين مع داعش من داخل العملية السياسية وخارجها ،لأسباب مختلفة ربما بعضها هو الضغط المسلط من دول الجوار .

لنتذكر انّ المبالغ على أهميتها لاتعني الكثير إذا لم تسبقها عملية الاستقرار السياسي التي تعني بالضرورة استتباب الأمن .

رئيس تحرير ـ لندن