المحاصصة حتى في محاربة الفساد

علي السوداني

ستكون حرب الفساد هي العنونة الأشهر بعد حرب داعش والاستفتاء ، وستكون هي الدعاية الانتخابية المثمرة لما تبقى من زمن قبل حدوث التصويت وطقطقة الأصابع البنفسجية والحبر السري والصناديق الشفافة التي ما سلمت من العاب الغش والتزوير ، حيث اللاعبون الكبار على ساحة العراق هم من الصنف الذي بمقدوره سرقة الكحل من العين ، بعد أن تراكمت عندهم خبرة خمس عشرة سنة ضاعت فيها مئات مليارات الدولارات والموارد الأخرى .

ما حدث حتى الآن في الثورة الحيدرية المنتظرة هو تمام ما كان متوقعاً فوق الطاولة وتحتها ، حيث يجري تقديم الحرامية الصغار والثانويين نحو شاشة الاستثمار الانتخابي ، وهؤلاء سيكونون الدثار القوي الذي سيغطي الحرامية الكبار الذين يعرفهم أبو يسر وأمريكا وبريطانيا وبنوك الخليج العربي وعمّان وبيروت وطهران بوصفها الملاذ الآمن لمال الأبناء المخلصين .

في هذا الباب الشائك والمعقد والخطير ، شاهد المشاهد العراقي الذي ما زال يعيش طور الصمت المريب والرضا بقسمته غير العادلة ، مسرحيات صغيرة من فصل واحد يقوم بها حزب من الحاكمين بمحاكمة شكلية مع أحد أعضائه من الحجم المتوسط ، فيجده فاسداً متلبساً وعلى بينونة ، فيفصله من الحزب كما لو أنه يريد أن يخطب بالناس أن حزب الدعوة بريء مما فعله هذا الحرامي بمال الناس الحرام ، فيرد هذا العضو بأن القضاء هو الفيصل وليس تمثيليات التسقيط السياسي ، وسيستمر عرض هذا المسلسل السخيف الذي يشبه إعلاناً تلفزيونياً مدفوع السعر ، فتعود لخزينة الدولة أو الحكومة لا فرق ، كمشة قليلة من ملايين الدولارات وتفلت المليارات الدسمة المنهوبة هي وأهلها الذين هم راسخون وأقوياء بكل مفاصل البلاد المريضة حتى الآن .

في هذه المعركة المستعرة سيظهر فلم جديد قبل واقعة الانتخاب بزمن يكفي لتخدير العامة وتضليلها ومن ثم سحلها صوب صندوق الاقتراع الثمين . الفلم سيكون هذه المرة برفع الكارتات الحمر والملفات المضمومة في خزائن كل الأطراف وعلى مستوى السلطات الثلاث وتوابعها بالرضاعة ، فهذا يهدد ذاك بفضيحة مزلزلة وتلك تتوعد هذه بمثلها ، وستشتعل بهم التلفزيونات وأدوات التواصل وستختلط الأوراق وتتبلبل العقول حتى تصل الناس كلها الى سن اليأس الجمعي وترضى بالقليل الذي هو السلة الفارغة من دون العنب الطيب .

أما شخصياً فجنابنا يتوقع أن تسري قوانين وكلاوات المحاصصة الطائفية على هذا الملف الضخم ، وسيجلس الأخوة الأعداء حول مائدة مستديرة جدأ ، ويتفقون على كشف وتأديب عشرة حرامية شيعة وخمسة من السنّة وثلاثة من الكرد وواحد من التركمان ومثله من المسيحيين والكوتا النسائية الجميلة !!