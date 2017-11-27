نيجيرفان البارزاني يطالب بغداد بإلغاء آثار الإستفتاء : أحمّل القوات الإتحادية مسؤولية الإعتداءات في الطوز وكركوك

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كركوك – مروان العاني

طالب رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني الحكومة الاتحادية بإلغاء الآثار التي ترتبت على استفتاء الاقليم على الاستقلال، محمّلاً الحكومة الاتحادية مسؤولية ماجرى في الطوز وكركوك والتسبب في نزوح 180 الف شخص وإحراق المنازل والتعدي على النساء . وقال البارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع فريقه الحكومي امس الاثنين (لقد اعلنا في السابق عن إحترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، ولذلك اطالب الحكومة العراقية بإلغاء آثار ما بعد الاستفتاء بحسب قرار المحكمة)، مشيراً الى (إصدار البرلمان والحكومة الإتحاديين قرارات عدة ضد مواطني الاقليم وهي تعد آثار لمابعد الإستفتاء وعلى بغداد الغائها)، متسائلاً (ما الذي ترتب على الاستفتاء بعد اجرائه ما هو؟ )، مجيبا (لم يترتب أي شيء بعد الاستفتاء، وعلى المحكمة الاتحادية الغاء الإجراءات والقرارات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد الإقليم ). وتابع (لقد فقدنا نحو 50 بالمئة من موارد النفط بعد سيطرة الحكومة العراقية على كركوك والمناطق الأخرى وهذه الكمية من النفط تحت سيطرة الحكومة العراقية ولم تستفد منها حتى الآن بسبب عدم وجود اتفاق على آلية تصديره وهي غير مستعدة لتسليمها لنا لنتمكن من دفع رواتب الموظفين)، مشيراً الى أن (الإقليم في وضع مالي صعب وعند عدم تمكننا من دفع الرواتب فسنعلن ذلك بوضوح للمواطنين والحكومة العراقية غير جدية بتوزيع الرواتب كما ادعت فلو ارادت ذلك فعلا ، فمن يوم غد ستكون قوائم الاسماء جاهزة عبر نظام البايومتري، لكننا لانرى اي جدية من بغداد).واضاف أن (بغداد لم تبد الى الآن استعدادها للإجتماع مع ممثلي الإقليم للتباحث بشأن كيفية تسليم المعابر والمطارات وما نسمعه فقط من خلال الاعلام)، مضيفاً (لامانع لدينا في وجود ممثلي الحكومة الاتحادية للاطلاع على كيفية إدارة المعابر الحدودية، ونحن مستعدون للتعاون مع بغـــــداد في هذا المجال).

وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي ، قال ان (ما جرى في الطوز وكركوك كارثة إذ لم نكن نتصور او نتوقع ان تكون القوات العراقية سببا في نزوح 180 الف شخص)، على حد قوله. واعلن عن توقيعه على مرسوم تعيين هفال أبو بكر محافظا للسليمانية. وبشأن علاقات كوردستان مع ايران قال انها (جيدة وستبقى مستمرة أيضا).في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في الاقليم عن زيادة حصة الاقليم من الادوية لعـام 2018 .

وقال المدير العام لديوان الوزارة خاص قادر خلال مؤتمر صحفي امس ان (وزارة الصحة الاتحادية وعدت بزيادة حصة الاقليم من الادوية لعام 2018 ) موضحاً ان (بغداد خصصت خلال الاعوام السابقة 108 مليارات دينار للادوية، لكن حصة الاقليم في العام المقبل من الادوية ستبلغ نحو 170 مليار دينار). من جهة اخرى، أبدت الجبهة التركمانية استاءها من تصريحات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن كركوك والمادة 140 من الدستور واتهمته بـ(الانحياز الحزبي). وقالت في بيان امس أن (من المعلوم ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو رئيس لكل العراقبين وليس رئيسا لحزب ولقومية واحدة)، مشيرة الى قوله إن (تعطيل الانتخابات المحـــلية هو بسبب عدم تطـــــبيق المادة (140 . واضافت أن (رئيس الجمهورية نسي بأن اهالي كركوك يعانون منذ اربعة عشر عاما حكما لم يختلف عن حكم البعث الصدامي، من تغيير سكاني وديمغرافي مشين امام المجتمع الدولي)، مشيرة الى أن (الاب العراقي نسي بان نفوس كركوك زاد من 850 الف نسمة الى مليون و650 الفا خلال اربعة عشر عاما من حقبة سوداء في تاريخ كركوك، ونذكّر الرئيس العراقي بمسلسل الاغتيالات والقتل والاختطافات التي تعرض اليها اهالي كركوك بيد الاجهزة القمعية للأحزاب الكردية)، بحسب البيان الذي تابع (عقب هذا التصريح من معصوم، فأننا نرفض رفضا قاطعا اي دور من جانبه في حل مشكلة المناطق المختلة ديموغرافيا ونطالب بدور من رئيس الوزراء لتشكيل غرفة عمليات خاصة للقاء القيادات ذات العلاقة وتهيئة الاجواء لحوار بناء وحل دائم لقضية كركوك المستعصية). بدوره، اكد معصوم اهمية تعزيز التعايش والوئام بين مكونات كركوك.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة امس ان (كركوك مدينة عريقة تجمع جميع المكونات وهي العراق المصغر)، مضيفاً(ونحن حريصون على ان تكون المدينة لجميع مكوناتها الكرد والتركمان والعرب والكلدوآشوريين).وأوضح ان هدف زيارته الى المحافظة هو (الحرص على كركوك وتحقيق التصور بما يجب ان تكون عليه المدينة وتعزيز التعايش والاخوة بين جميع مكوناتها)، لافتا الى ان زيارته هذه هي (ليست الاولى الى كركوك).واكد ان (ابعاد المشكلات عن كركوك اولوية، لذا حرصنا على لقاء المحافظ والمسؤولين في الدوائر الحكومة والاجهزة الامنية وبعد ذلك سنلتقي مكونات المحافظة الذي هم اعضاء في مجلس محافظة كما سالتقي عددا من الشخصيات والفئات الاجتماعية والهدف هو تحقيق تصور يخدم المصالحة الوطنية في كركوك)، مشدداً على القول (سنعمل ضد اي محاولة لبث الفتنة بين مكونات المحافظة).من جهة اخرى، وضع المكتب الخاص لمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري صورة لمعصوم في مكتب المحافظ بدلا من صورة الرئيس الراحل جلال الطالباني التي كانت تتصدر غرفة المحافظ. واظهرت صورة لاجتماع معصوم مع الجبوري نشرتها مواقع الكترونية وضع صورة الأول داخل المكتب وإزالة صورة الطالباني. على صعيد آخر، أعلن مصدر في الشرطة امس عن اغتيال ضابط من جهاز مكافحة الإرهاب برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في منطقة الحرية ببغداد.ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن ضابط برتبة عقيد في الشرطة قوله إن (مسلحين مجهولين يقودان دراجة نارية أطلقا النار على النقيب أحمد صلاح الجراح قرب منزله في منطقة الحرية)، موضحاً أن (الجراح نقل إلى المستشفى بعد إصابته، لكنه فارق الحياة بعد وصوله).وينتمي الجراح إلى جهاز مكافحة الارهاب.ونشر ناشطون صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضابط الضحية وهو يرفع العلم العراقي فوق مبنى مجلس محافظة كركوك بعد ان استعادت القوات الامنية السيطرة عليها من الأكراد في تشرين الأول الماضي. وافاد ناشطون بأن الضحية كان اول من رفع العلم العراقي على المبنى.

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