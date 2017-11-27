التحالف الدولي ينبّه لخطورة التنظيم والعمليات المشتركة: نستعد لأصعب المعارك بهدف إستعادة آخر مواقع داعش

بغداد – صباح الخالدي

قالت قيادة العمليات المشتركة انها تستعد لخوض أصعب المعارك في الصحراء الغربية بهدف استعادة منطقة وادي حوران آخر مواقع تنظيم داعش، فيما اعلنت قيادة التحالف الدولي عن تحرير 97 بالمئة من اراضي العراق من سيطرة التنظيم.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قوله إن (قطعاتنا طهرت 50 بالمئة من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29000 كيلومتر مربع وقد انتهت الصفحة الاولى من المرحلة الثانية لعمليات تطهير مناطق اعالي الفرات والجزيرة وستشرع القطعات في التقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية ومنها وادي حوران)، موضحاً أن (الوادي عميق ويصل إلى الحدود السورية). ولفت رسول الى ان (مهمة القوات هي تدمير جميع الأوكار والمخابئ في الصحراء والوديان وصولا إلى تأمين الحدود الغربية للعراق مع سوريا).

ووادي حوران هو أطول أودية العراق، ويقع في محافظة الأنبار ويمتد على طول 350 كيلومترا من الحدود السعودية إلى نهر الفرات وصولا إلى الحدود السورية الأردنية.ويسيطر داعش على جزء كبير من هذه المنطـــــــــقة منذ العام . 2014 وقد شكلت التضاريس الوعرة مع مناطق يصل عمقها إلى 200 متر، ملاذا للتنظيم لينشئ مراكز ومخابئ ومستودعات أسلحة له.وتعد هذه العملية آخر العمليات التي من المرجح أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية لداعش في العراق. من جهته، اعلن قائد قوات التحالف الدولي بول فانك عن استمرار خطر داعش برغم تحرير 97 بالمئة من اراضي العراق من سيطرته.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الامريكية ببغداد (حررنا 97 بالمئة من اراضي العراق ونحو اربعة ملايين ونصف المليون عراقي من داعش، لكن التنظيم مازال يشكل تهديدا)، مضيفًا أن (ارهابيي داعش يخسرون حاليا وهم محاصرون ومختبئون ويتنكرون بين النازحين). واكد (استعداد التحالف لدعم الشركاء العراقيين الذي يدافعون عن اراضيهم من اجل العمل على انشاء دولة مزدهرة ومستقرة)، مشيراً الى ان (داعش يمثل تهديدا بالنسبة للعراق). واضاف في جان آخر من المؤتمر (سنبقى في العراق لحين استقرار الوضع فيه)، موضحا أن (البقاء يركز على وجود خطوط أمنية قادرة على الحفاظ على استقرار الوضع من خلال إنشاء خطوط دفاعية في المناطق من الجيش والشرطة عبر قيام التحالف الدوليب تدريب هذه القوات). وتابع (سيكون هناك تعاون في توفير المعلومات الاستخبارية بين التحالف والعراق بشأن وجود التنظيمات الإرهابية)، كاشفا عن (وضع مشروع لتوفير مخافر حدودية متنقلة وتأهيل المخافر الحدودية القديمة، وتدريب حرس الحدود). ونفى فانك وجود خطة لإنشاء قواعد أو مخافر لقوات التحالف على الحدود، كما نفى وجود قواعد عسكرية أمريكية في العراق وقال هي قواعد للتحالف الدولي.