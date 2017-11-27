ترحيب سوري بمراجعة الدستور وإستياء من بيان المعارضة

عون يواصل المشاورات بشأن مستقبل حكومة الحريري

بيروت – وجدان شبارو

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون امس محادثات مع قادة سياسيين بشأن مستقبل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بعد تعليق استقالته المفاجئة. وقال مسؤول لبناني كبير إن المشاورات في القصر الرئاسي في بعبدا تهدف إلى مساعدة حكومة الحريري في (الوقوف على قدميها) بعد أسابيع من عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة الأخير في الرابع من تشرين الثاني.ويقول مسؤولون لبنانيون إن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة واحتجزته رغما عن إرادته مما أدى إلى تدخل فرنسي قاد إلى عودته إلى لبنان الاسبوع الماضي.وتقول الرياض إن الحريري استقال من منصبه بحريته ونفت احتجازه.ومنذ عودته إلى بيروت والحريري يكرر أن على اللبنانيين الالتزام بسياسة الدولة المتمثلة في (النأي بالنفس) عن الصراعات الإقليمية في إشارة إلى حزب الله.

بدوره، قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن من المهم الحديث عن (النأي بالنفس) وكيفية تحقيقه.وأضاف أن (من الحكمة عدم طرح مسألة سلاح حزب الله في المحادثات)، مشيرا إلى (جولات سابقة من الحوارات غير المجدية بهذا الشأن).وقال مسؤول لبناني كبير إن (المشاورات قد تنتهي بتأكيد لبنان على البيان الوزاري الذي يحتوي ضمنا على النأي بالنفس).وقال الحريري السبت الماضي إنه لن يقبل بمواقف حزب الله (التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم). على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور النافذ ، التي من المرجح أن تتشكل خلال مؤتمر يعقد في سوتشي بروسيا. ويمثل المؤتمر مسعى روسيا للتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وأرغمت ملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.ومن المقرر أن تستأنف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في جنيف الأسبوع الجاري بمشاركة جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد الذي يهيمن عسكريا على الصراع بفضل دعم روسيا وإيران.وقال تقرير صحفي امس أن (وفد الحكومة أرجأ السفر إلى محادثات السلام في جنيف المقرر أن تستأنف اليوم الثلاثاء)، مشيراً الى ان دمشق (مستاءة) من البيان الذي صدر عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي. ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية قولها أن دمشق ترى في بيان الرياض (عودة إلى المربع الأول في المفاوضات). وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان ان الحكومة السورية (ترحب بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعتقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري وتعلن موافقتها حضور هذا المؤتمر)، ولفت البيان الى ترحيب سوريا بمشاركة الأمم المتحدة في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد مناقشة مواد الدستور.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حصل الأسبوع الماضي على تأييد تركيا وإيران لعقد المؤتمر.