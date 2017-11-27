كوبيش من مجلس الأمن : أحث على إطلاق مباحثات رفيعة بين بغداد وأربيل لتفادي المواجهة

نيويورك – الزمان

دعا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش الى البدء بحوار رفيع المستوى بين حكومتي المركز والإقليم بشأن القضايا العسكرية والأمنية لتفادي المواجهة عند نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، مؤكداً ضرورة انشاء هيئة اتحادية تتولى ادارة المعابر الحدودية الخارجية للعراق بما في ذلك المطارات الدولية في إقليم كردستان. وقال كوبيش خلال إحاطة قدمها الى مجلس الأمن بشأن الاوضاع في العراق ان (بعثة الامم المتحدة تحث على ضرورة مواصلة الحوار الرفيع المستوى بين حكومتي المركز والإقليم بشأن القضايا العسكرية والأمنية لتفادي المواجهة عند نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وتمكين تشكيل هيئة اتحادية تتولى ادارة المعابر الحدودية الخارجية للعراق بما في ذلك المطارات الدولية في إقليم كردستان بهدف إيجاد ترتيبات تفضي الى إعادة فتح هذه المطارات لتسيير رحلات دولية بأسرع وقت ممكن)، مضيفاً ان (البعثة تدعو كذلك الى البدء فوراً بمفاوضات مع ممثلي الحكومة بشأن المسائل الرئيسة الأخرى مثل الميزانية والرواتب وصادرات النفط). واكد دعمه لمثل هذه المفاوضات، إذا ما طلب منها الجانبان ذلك، مع تأكيد التزام الأمم المتحدة بعراق موحد وفيدرالي وديمقراطي. ورأى كوبيش في جانب آخر من احاطته بأنه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع الراهنة في العراق وخاصة بعد الاحداث الاخيرة ووجود اعداد كبيرة من النازحين.ودعا الى الاسراع في رفع الحظر الجوي على مطاري اربيل والسليمانية وعودة الرحلات الجوية الى حالتها الطبيعية. ورأى ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم فضلاً عن تأمين احتياجات الاقليم وتوجيه مسار العلاقات بين بغداد وأربيل بعيداً عن المواجهة. واضاف انهما سيكونان بحاجة الى الدعم من جميع شرائح المجتمع الكردستاني والقوى السياسية لأن حكومة الإقليم ستعمل على إيجاد حلول للمواجهة بين بغداد وأربيل نيابةً عن الاقليم برمته وهي مهمة لاغنى عنها مع كونها معقدة حيث تستعد المنطقة لانتخابات آيار 2018. وفي شأن متصل، عزا القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر عدم استعجال بغداد بإجراء الحوار مع الإقليم الى قوة موقفها مقابل ضعف موقف اربيل. وقال في تصريح امس أن (بغداد تعمل على فرض سلطتها الدستورية وتصفية الحسابات بشأن الملفات العالقة قبل إجراء الحوار مع الإقليم)، مشيرا الى أن (بغداد ليست مستعجلة حاليا بإجراء الحوار مع أربيل نتيجة قوة موقفها، فيما يعاني الإقليم من موقف ضعيف حاليا، بسبب فقدانه السيطرة على المناطق الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم). ورأى رابر أن (إجراء الاستفتاء وضع كردستان في موقف صعب خصوصا مع دول الجوار، وأثر بشكل ملحوظ في الوضع السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للإقليم).